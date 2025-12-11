Bez papíru už k hypotéce zařídíte i katastr. Bank ID umí kvalifikovaný podpis

Všechny dokumenty k hypotéce je nově možné podepisovat kvalifikovaným elektronickým podpisem vydaným na základě bankovní identity. Informovala o tom společnost Bankovní identita, která je společným podnikem bank.
Díky kvalifikovanému elektronickému podpisu – podnik ho nazval Bank iD QSign – se všechny dokumenty, které se vážou ke sjednání úvěru i k následnému zápisu koupě či zástavy do katastru nemovitostí, mohou podepsat v digitální podobě. Právě zařizování kolem katastru dosud bylo jediným krokem, kvůli kterému musel klient i při online sjednání hypotéky někam osobně zajít (na pobočku banky nebo Czech Point).
„S naším řešením může klient podepsat zástavní, kupní i další smlouvy jednoduše pomocí kvalifikovaného podpisu Bank iD QSign. Stačí mu bankovní identita. Dokumenty pak banka rovnou odešle elektronicky na katastr. Zjednodušuje to proces pro zákazníky i pro banky,“ říká vysvětluje Marek Růžička, výkonný ředitel společnosti Bankovní identita.
‚Klient nemusí sjednávat hypotéku pouze online. Celý proces může proběhnout také na pobočce. Výsledná dokumentace, kterou je třeba předat katastru, je digitální a připravená k elektronickému podání,“ dodává Růžička.
Jako první tuto možnost zavádí ČSOB Hypoteční banka při vyřizování svých hypoték. Další banky jako poskytovatelé hypoték mají začít akceptovat kvalifikovaný podpis Bank iD QSign začátkem příštího roku. Podepisovat se jím – zatím jen při sjednávání hypoték od ČSOB Hypoteční banky – zatím mohou klienti ČSOB, Komerční banky, Monety a Partners banky.
Možnost plně digitálního zpracování všech podkladů spojených se sjednáním hypotéky je výsledkem spolupráce společnosti Bankovní identita s Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, Digitální informační agenturou, ministerstvem vnitra a jednotlivými bankami.
Novinka pomůže také katastru nemovitostí. Ten už dnes funguje digitálně, ale velké množství papírových kupních a zástavních smluv musí převádět do elektronické podoby.
„Nutnost skenovat podání doručená v listinné podobě znamená pro katastrální úřady práci navíc. Smlouvy spojené s převodem nemovitostí a hypotečním úvěrováním tvoří velkou část naší agendy a když dojdou rovnou v elektronické podobě, výrazně to zrychlí zpracování a účastníci transakce ještě ušetří 400 korun na správním poplatku,“ říká Karel Štencel, předseda Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního.
Sjednání hypotéky plně online umožnila jako první už v roce 2021 Moneta Money Bank. „Týká se to jak nového úvěru, tak i refinancování úvěru od jiné banky, a to včetně online čerpání peněz. Naši online hypotéku si sjednaly již tisíce klientů,“ upřesnila webu Peníze.cz Tereza Ryšanová z tiskového oddělení Monety.
Ani Moneta však zatím neuměla vyřídit na dálku komunikaci s katastrálním úřadem. „Tuto službu nabídneme klientům prostřednictvím Bank iD QSign začátkem příštího roku,“ dodává Ryšanová.
Bankovní identita se od svého startu v roce 2021 stala nejrozšířenější „digitální občankou“ v Česku. Má přes pět milionů uživatelů, což představuje tři čtvrtiny lidí v produktivním věku. V letošním prvním pololetí ji lidé nejčastěji používali k přihlašování do datových schránek, do klientské zóny Jenda od ministerstva práce a sociálních věcí (vyřizování dávek) a do ePortálu České správy sociálního zabezpečení. Mimo státní správu vedou zdravotní a komerční pojišťovny.
Vytvoření plně digitálního procesu sjednání hypotéky je i cílem projektu Hyponation, v němž se spojila pětice poradenských společností – Broker Consulting, Broker Trust, Gepard Finance, Partners Financial Services a SAB Servis. V říjnu 2023 oznámily, že do dvou let chtějí umožnit stoprocentní digitální komunikaci mezi zprostředkovateli hypoték a bankami, a to prostřednictvím vytvoření jedné sdílené API infrastruktury. Informace o aktuálním stavu projektu zjišťujeme.
Petr Kučera
Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.
