ČNB chce přísnější limity pro hypotéky na investiční nemovitosti

Bankovní rada České národní banky dnes rozhodla, že bankám doporučí přísnější limity LTV a DTI pro takzvané investiční hypotéky, a to s platností od 1. dubna 2026.
Ukazatel LTV (loan-to-value) je poměr mezi výší hypotečního úvěru a hodnotou zastavené nemovitosti. U pořízení obytných nemovitostí, které mají investiční charakter, má podle ČNB od dubna dosahovat maximálně 70 %.
Ukazatel DTI (debt-to-income), tedy poměr celkového zadlužení žadatele o úvěr a jeho čistého ročního přijmu, by podle doporučení ČNB měl od dubna u investičních nemovitostí dosáhnout maximálně sedminásobku ročního příjmu žadatele. Standardní doporučení ČNB je osminásobek.
„Aktivita na hypotečním trhu překročila dlouhodobé průměry, ceny obytných nemovitostí rostou dvouciferným tempem a zvyšuje se také podíl hypoték na pořízení obytných nemovitostí, které mají investiční charakter. Tyto úvěry zároveň vykazují rizikovější profil než úvěry pořízené na financování vlastního bydlení,“ říká člen bankovní rady ČNB Jakub Seidler.
„Doporučení se týká relativně malé části hypotečního trhu a jeho cílem je preventivně omezit některá vznikající rizika již ve své počáteční fázi. Tímto krokem se zároveň snižuje potenciál pro další kumulaci systémových rizik, na něž by bylo nutno reagovat znovuzavedením ukazatelů DTI a DSTI,“ dodává Seidler.
„Investiční hypotékou“ se rozumí hypoteční úvěr za účelem pořízení třetí a další obytné nemovitosti anebo za účelem pořízení obytné nemovitosti určené k pronájmu, vysvětluje centrální banka.
Pro hypoteční úvěry na pořízení vlastního bydlení zůstává dosavadní horní hranice LTV na hodnotě 80 %, pro žadatele do 36 let na 90 %. Ukazatele DTI a DSTI ponechala ČNB deaktivované (s výjimkou nového doporučení DTI u investičních nemovitostí).
Současné nastavení zohledňuje rizika nadhodnocení cen bytů i svižného růstu hypoték a zároveň účinně omezuje případná systémová rizika spojená s poklesem hodnoty zastavených nemovitostí, konstatovala bankovní rada.
Silvie Housková
Šéfredaktorka webu Peníze.cz začínala v zahraniční redakci Radiožurnálu, odkud v roce 2014 přestoupila do zahraniční redakce Hospodářských novin, kde se věnovala především reportování o Evropské unii. Editovala web HN.cz,... Další články autora.
Sdílejte článek, než ho smažem