Fio banka zhorší podmínky pro Hypospořicí konto, které umí snížit splátky

Služba Hypospořicí konto, která umožňuje snížit si splátku hypotéky od Fio banky, už nebude tak výhodná jako dosud. Vyplývá to z oznámených změn smluvních podmínek a sazebníku.
Hypospořicí konto může zlevnit hypotéku, pokud má klient dočasně volné peníze nad rámec pravidelné splátky. Na konto si může uložit nebo převést úspory, které aktuálně neplánuje použít na předčasné splacení hypotéky – chce si zachovat možnost mít je k dispozici, když budou potřeba. Peníze si z konta může kdykoliv převést jinam.
Jakmile je na Hypospořicím kontu alespoň 50 tisíc korun, není úročena jistina hypotéky ve výši aktuálního zůstatku na kontu. Teoreticky: když klientovi zbývá doplatit z úvěru ještě milion a zároveň má milion na Hypospořicím kontu, musí sice dál splácet jistinu hypotéky, ale žádné úroky navíc. Konto není úročené, ale klient díky němu může „vydělat“ úrok odpovídající sazbě hypotéky.
Dosud se zůstatek na Hypospořicím kontu pro tyto účely odečítal celý. Nově však Fio banka započte jen tři čtvrtiny. Zavádí totiž „koeficient Hypospořicího konta“ s hodnotou 0,75 – ta se může průběžně měnit, banka ji bude vyhlašovat v sazebníku. Stávajících klientů se změna dotkne až od nového fixačního období (nejdříve od letošního února).
„Úpravu podmínek jsme zavedli především z důvodu dlouhodobé udržitelnosti produktu. Nové nastavení nám umožňuje produkt zachovat v nabídce, nastavit férovou rovnováhu mezi přínosem pro klienta a ekonomickou udržitelností. Stále máme za to, že jde o nejvýhodnější produkt na trhu,“ odpověděl mluvčí Fio banky Karel Kopeček na dotaz webu Peníze.cz.
„Hypospořicí konto zůstává součástí nabídky i pro nové klienty. Nově sjednané hypotéky (a nově sjednané fixace po skončení té stávající) se však již řídí aktuálními podmínkami včetně nového koeficientu. Klienti se stávající fixací pokračují za původních podmínek do jejího konce,“ dodává mluvčí.
Hypospořicí konto mají sjednané prakticky všichni klienti s hypotékou od Fio, protože banka ho standardně zřizuje spolu s úvěrem. „Aktivně jej využívá přibližně 52 % klientů — tedy ti, kteří na něm udržují zůstatek a reálně si díky němu snižují splátku jistiny,“ upřesňuje Kopeček.
Fio spustilo Hypospořicí konto v roce 2016. Jde o takzvanou offsetovou hypotéku, kterou nabízejí také Raiffeisenbank a Air Bank. Dříve fungovala i v Monetě, ale ta se ji rozhodla ukončit.
V Raiffeisenbank funguje na stejném principu Hypotéka se zápočtem úspor. Peníze na „spořicím účtu“ jsou fakticky zhodnocené stejnou sazbou, kterou by klient platil z hypotečního úvěru. Když zůstatek hypotéky dělá třeba dva miliony a klient má na účtu 400 tisíc, bude se mu úrok z hypotéky počítat pouze z částky 1,6 milionu.
„Podmínky neměníme. U klientů je tento produkt velmi oblíbený a rádi ho využívají,“ potvrzuje mluvčí Raiffeisenbank Tereza Kaiseršotová.
Air Bank nabízí Hypotéku s Chytrou rezervou. Automaticky ji zřídí ke každé hypotéce a záleží jen na klientovi, jestli si v elektronickém Chytrou rezervu aktivuje.
Air Bank ve smlouvě o hypotéce sjedná dvě roční úrokové sazby – jednu nižší a druhou vyšší o 0,2 %. Pokud klient nebude mít v Chytré rezervě ani korunu, banka bude hypotéku úročit nižší sazbou. Jakmile klient do Chytré rezervy vloží peníze, banka zvýší roční úrokovou sazbu banka o dvě desetiny procentního bodu – vkladem se ale sníží zůstatek hypotéky, ze které se úroky počítají.
„Princip fungování Chytré rezervy neměníme. Reálně ji může využít každý klient s hypotékou, naspořené prostředky má v případě potřeby k dispozici. Klient si sám určuje, zdali chce zkracovat splatnost hypotéky či snížit měsíční splátku. Za každý den využívání Chytré rezervy klient hradí cenu za tuto službu ve výši 0,2 % p.a.,“ říká mluvčí Air Bank Alžběta Honsová.
Zájem o Chytrou rezervu v posledním roce stoupá. „Je to dané ekonomickým cyklem, kdy dochází k poklesu sazby spořících účtů, a tak se atraktivita právě této služby zvyšuje. Chytrá rezerva patří mezi nejvíce oceňované benefity našich hypoték a my u ní žádné změny neplánujeme,“ dodává mluvčí.
Zajímavostí je, že zatímco ve Fio bance i Raiffeisenbank jsou peníze na „offsetovém účtu“ standardně pojištěné v garančním systému, Air Bank výslovně zdůrazňuje, že její Chytrá rezerva tomuto pojištění nepodléhá.
