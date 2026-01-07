Průměrná úroková sazba nových hypoték včetně refinancování na začátku nového roku mírně stoupla na 4,94 %. Vyplývá to ze statistiky Swiss Life Hypoindex, která sleduje nabídky většiny bank.
Jde o první růst od loňského léta. V předchozích třech měsících dosahovala průměrná nabídková sazba 4,91 % ročně. „Mírný pohyb vzhůru odráží opatrnost bank v prostředí přetrvávajících inflačních rizik a nejistoty ohledně dalšího makroekonomického vývoje,“ komentuje to Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select.
Před rokem – na začátku ledna 2025 – byla průměrná sazba 5,13 %. Zatímco v první polovině roku pak úroky hypoték dál mírně klesaly, ve druhé polovině stagnovaly.
Zdroj: Swiss Life Hypoindex
Vývoj průměrné nabídkové sazby nově sjednaných hypoték
„Pokles hypotečních sazeb se definitivně zastavil. V loňském roce jsme sice ještě viděli velmi mírné zlevňování, ale už tehdy bylo zřejmé, že se trh blíží bodu zlomu. Ten se projevil v prosinci, kdy některé banky začaly své hypoteční sazby zvolna zvyšovat. Tento vývoj může v omezené míře pokračovat i dál – nemělo by ale jít o nic dramatického, spíše o kosmetické úpravy,“ myslí si Tom Kadeřábek, vedoucí produktového oddělení Swiss Life Select.
„V roce 2025 se hypoteční sazby vzdálily extrémům předchozích let. Trh už nezažíval dramatické zdražování typické pro přelom let 2022 a 2023, zároveň se však sazby nevrátily ani k mimořádně nízkým úrovním z doby před pandemií. Usadily se v prostředí ‚nového normálu‘ na historicky spíše průměrných úrovních, které však pro část domácností stále představují citelnou zátěž z hlediska dostupnosti vlastního bydlení,“ říká Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select.
Měsíční splátka hypotéky na tři a půl milionu korun sjednané do 80 % ceny nemovitosti se splatností 25 let při průměrné nabídkové sazbě 4,94 % ročně je na začátku letošního ledna 20 337 korun. Před rokem – v lednu 2025 – dosahovala 20 730 korun.
Průměrné úrokové sazby na začátku ledna 2026
|fixace
|do 80 % LTV
|nad 80 % LTV
|1 rok
|4,95 %
|5,29 %
|3 roky
|4,61 %
|4,97 %
|5 let
|4,83 %
|5,18 %
|10 let
|5,37 %
|5,69 %
|zdroj: Swiss Life Hypoindex
Vývoj měsíční splátky podle modelového příkladu
Zdroj: Swiss Life Hypoindex
„Guvernér České národní banky Aleš Michl opakovaně uvedl, že základní úrokové sazby v ekonomice klesat nebudou. Bankovní rada je podle něj připravena držet vyšší sazby delší dobu a nevylučuje ani jejich případné zvýšení, mimo jiné v souvislosti s rostoucím státním deficitem. Osobně se přikláním k tomu, že sazby zůstanou delší dobu beze změny,“ očekává Tom Kadeřábek.
Rizikem podle něj může být plán nového předsedy vlády Andreje Babiše, který slibuje zajistit domácnostem levnější hypotéky, ale současně nezvyšovat státní dluh.
„Vyšší zadlužení státu vede k vyšší inflaci, na což by ČNB mohla reagovat zvýšením sazeb – a tedy dražšími hypotékami. Alternativou by bylo jejich dotování z veřejných rozpočtů, což by se ale v čase znovu promítlo do vyšší inflace a dražších úvěrů. Proto nelze čekat, že by hypotéky v nejbližší době výrazně zlevnily. A pokud by k tomu přece jen došlo, zaplatíme to všichni ze své kapsy,“ vysvětluje Kadeřábek.
Banky podle informací Swiss Life Select vycházejí z toho, že se hypoteční sazby budou po většinu roku 2026 pohybovat převážně v pásmu 4,5 až 5 %.
„Zásadní roli bude sehrávat konkurenční boj o bonitní klienty, především při refinancování hypoték sjednaných v letech 2020 a 2021. Právě zde banky svedou nejtvrdší souboj a nabídnou individuální slevy na úrokových sazbách. Plošné zlevňování hypoték ale na trhu čekat nelze pravděpodobně čekat,“ konstatuje Sýkora.
Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata.
