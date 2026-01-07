Peníze.cz
>
Půjčky
>
Úvěry na bydlení
>
Hypotéky
>
Sen o levnějších hypotékách končí. Známe nová čísla z bank

Sen o levnějších hypotékách končí. Známe nová čísla z bank

Petr Kučera | rubrika: Aktuality | 7. 1. 2026
Sen o levnějších hypotékách končí. Známe nová čísla z bank

Zdroj: Shutterstock

Průměrná úroková sazba nových hypoték včetně refinancování na začátku nového roku mírně stoupla na 4,94 %. Vyplývá to ze statistiky Swiss Life Hypoindex, která sleduje nabídky většiny bank.

Jde o první růst od loňského léta. V předchozích třech měsících dosahovala průměrná nabídková sazba 4,91 % ročně. „Mírný pohyb vzhůru odráží opatrnost bank v prostředí přetrvávajících inflačních rizik a nejistoty ohledně dalšího makroekonomického vývoje,“ komentuje to Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select.

Před rokem – na začátku ledna 2025 – byla průměrná sazba 5,13 %. Zatímco v první polovině roku pak úroky hypoték dál mírně klesaly, ve druhé polovině stagnovaly.

hypotéky úroky vývojZdroj: Swiss Life Hypoindex

Vývoj průměrné nabídkové sazby nově sjednaných hypoték

„Pokles hypotečních sazeb se definitivně zastavil. V loňském roce jsme sice ještě viděli velmi mírné zlevňování, ale už tehdy bylo zřejmé, že se trh blíží bodu zlomu. Ten se projevil v prosinci, kdy některé banky začaly své hypoteční sazby zvolna zvyšovat. Tento vývoj může v omezené míře pokračovat i dál – nemělo by ale jít o nic dramatického, spíše o kosmetické úpravy,“ myslí si Tom Kadeřábek, vedoucí produktového oddělení Swiss Life Select.

„V roce 2025 se hypoteční sazby vzdálily extrémům předchozích let. Trh už nezažíval dramatické zdražování typické pro přelom let 2022 a 2023, zároveň se však sazby nevrátily ani k mimořádně nízkým úrovním z doby před pandemií. Usadily se v prostředí ‚nového normálu‘ na historicky spíše průměrných úrovních, které však pro část domácností stále představují citelnou zátěž z hlediska dostupnosti vlastního bydlení,“ říká Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select.

Měsíční splátka hypotéky na tři a půl milionu korun sjednané do 80 % ceny nemovitosti se splatností 25 let při průměrné nabídkové sazbě 4,94 % ročně je na začátku letošního ledna 20 337 korun. Před rokem – v lednu 2025 – dosahovala 20 730 korun.

Průměrné úrokové sazby na začátku ledna 2026

fixacedo 80 % LTVnad 80 % LTV
1 rok4,95 %5,29 %
3 roky4,61 %4,97 %
5 let4,83 %5,18 %
10 let5,37 %5,69 %
zdroj: Swiss Life Hypoindex
hypotéky splátka vývoj

Vývoj měsíční splátky podle modelového příkladu
Zdroj: Swiss Life Hypoindex

„Guvernér České národní banky Aleš Michl opakovaně uvedl, že základní úrokové sazby v ekonomice klesat nebudou. Bankovní rada je podle něj připravena držet vyšší sazby delší dobu a nevylučuje ani jejich případné zvýšení, mimo jiné v souvislosti s rostoucím státním deficitem. Osobně se přikláním k tomu, že sazby zůstanou delší dobu beze změny,“ očekává Tom Kadeřábek.

Nastěhujte se do vlastního! Poradíme.

Na nový dům či byt najdeme hypoteční úvěr s nejvýhodnějšími podmínkami. Stejně jako půlmilionu klientů před vámi.

Chci bydlet ve svém

Rizikem podle něj může být plán nového předsedy vlády Andreje Babiše, který slibuje zajistit domácnostem levnější hypotéky, ale současně nezvyšovat státní dluh.

„Vyšší zadlužení státu vede k vyšší inflaci, na což by ČNB mohla reagovat zvýšením sazeb – a tedy dražšími hypotékami. Alternativou by bylo jejich dotování z veřejných rozpočtů, což by se ale v čase znovu promítlo do vyšší inflace a dražších úvěrů. Proto nelze čekat, že by hypotéky v nejbližší době výrazně zlevnily. A pokud by k tomu přece jen došlo, zaplatíme to všichni ze své kapsy,“ vysvětluje Kadeřábek.

Banky podle informací Swiss Life Select vycházejí z toho, že se hypoteční sazby budou po většinu roku 2026 pohybovat převážně v pásmu 4,5 až 5 %.

„Zásadní roli bude sehrávat konkurenční boj o bonitní klienty, především při refinancování hypoték sjednaných v letech 2020 a 2021. Právě zde banky svedou nejtvrdší souboj a nabídnou individuální slevy na úrokových sazbách. Plošné zlevňování hypoték ale na trhu čekat nelze pravděpodobně čekat,“ konstatuje Sýkora.

Chcete chatu nebo apartmán? Spočítejte si, jak jednoduše ušetřit milionyChcete chatu nebo apartmán? Spočítejte si, jak jednoduše ušetřit miliony

Promo

Ještě si vyberte

Ilustrační obrázek

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Líbil se vám článek?

0
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Oblíbená témata

banky, bydlení, hypotéky, úvěry na bydlení

A tohle už jste četli?

Modrá pyramida končí se zajištěnými překlenovacími úvěry

5. 1. 2026 | Petr Kielar

Modrá pyramida končí se zajištěnými překlenovacími úvěry

Stavební spořitelna Modrá pyramida přestala od začátku nového roku poskytovat překlenovací úvěry zajištěné zástavním právem k nemovitosti (hypotéky). Stávajících klientů se tato změna... celý článek

Splácíte byt od družstva? Nově dosáhnete na daňové úlevy

23. 12. 2025 | Tea Šigutová

Splácíte byt od družstva? Nově dosáhnete na daňové úlevy

Družstevní bydlení mělo oproti klasickému osobnímu vlastnictví jednu zásadní nevýhodu. Na rozdíl od hypoték nebylo u družstevních úvěrů možné odečíst si zaplacené úroky od základu daně... celý článek

Bez papíru už k hypotéce zařídíte i katastr. Bank ID umí kvalifikovaný podpis

11. 12. 2025 | Petr Kučera

Bez papíru už k hypotéce zařídíte i katastr. Bank ID umí kvalifikovaný podpis

Všechny dokumenty k hypotéce je nově možné podepisovat kvalifikovaným elektronickým podpisem vydaným na základě bankovní identity. Informovala o tom společnost Bankovní identita, která... celý článek

Zlevní v příštím roce hypotéky? Experti už mají jasno

9. 12. 2025 | Petr Kučera | 1 komentář

Zlevní v příštím roce hypotéky? Experti už mají jasno

Průměrná úroková sazba nových hypoték včetně refinancování zůstala na začátku prosince 4,91 % ročně – stejně jako v listopadu i v říjnu. Vyplývá to ze statistiky Swiss Life Hypoindex,... celý článek

Zchladí tvrdší hypotéky na investiční byty trh? Tady jsou důvody, proč spíš ne

28. 11. 2025 | Dominik Rusinko

Zchladí tvrdší hypotéky na investiční byty trh? Tady jsou důvody, proč spíš ne

Bankovní rada ČNB na včerejším jednání o finanční stabilitě rozhodla preventivně zasáhnout proti rostoucím rizikům na trhu nemovitostí. K čemu to povede?

Partners Financial Services
Speciál FKIZimní příběh