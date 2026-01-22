Komerční banka a Modrá pyramida přeruší čerpání hypoték i úvěrů ze stavebka

Fio banka zhorší podmínky pro Hypospořicí konto, které umí snížit splátky
12. 1. 2026 | Petr Kučera | 1 komentář
Jedna ze tří bank, jejichž klienti mohou využít takzvanou offsetovou hypotéku, letos zpřísňuje pravidla.
Od pátku 23. ledna do pondělí 26. ledna plánují Komerční banka a stavební spořitelna Modrá pyramida technologickou úpravu interních systémů.
Odstávka omezí zobrazování informací o produktech na bydlení v aplikacích KB+, Mobilní banka, MojeBanka a MP Home.
Během odstávky nebude možné čerpat hypoteční úvěr ani jiný úvěr na bydlení. Čerpat úvěry budou moct zájemci opět po ukončení odstávky od úterý 27. ledna
Od pátku do pondělí nebude možné provádět na těchto produktech úpravy ani sjednávat nové, a to ani osobně na pobočkách Komerční banky nebo KB Poradenských místech.
„Všechny splátky úvěrů proběhnou z běžných účtů podle plánu, ale v aplikacích se zobrazí až po ukončení odstávky,“ píše banka v oznámení klientům.
Všechny ostatní funkce aplikace KB+, které se netýkají produktů na bydlení, budou během odstávky plně funkční, slibuje banka
