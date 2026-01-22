Peníze.cz
>
Půjčky
>
Úvěry na bydlení
>
Hypotéky
>
Komerční banka a Modrá pyramida přeruší čerpání hypoték i úvěrů ze stavebka

Komerční banka a Modrá pyramida přeruší čerpání hypoték i úvěrů ze stavebka

Petr Kučera | rubrika: Aktuality | 22. 1. 2026
Komerční banka a Modrá pyramida přeruší čerpání hypoték i úvěrů ze stavebka

Zdroj: KB

Od pátku 23. ledna do pondělí 26. ledna plánují Komerční banka a stavební spořitelna Modrá pyramida technologickou úpravu interních systémů.

Odstávka omezí zobrazování informací o produktech na bydlení v aplikacích KB+, Mobilní banka, MojeBanka a MP Home.

Během odstávky nebude možné čerpat hypoteční úvěr ani jiný úvěr na bydlení. Čerpat úvěry budou moct zájemci opět po ukončení odstávky od úterý 27. ledna

Od pátku do pondělí nebude možné provádět na těchto produktech úpravy ani sjednávat nové, a to ani osobně na pobočkách Komerční banky nebo KB Poradenských místech.

„Všechny splátky úvěrů proběhnou z běžných účtů podle plánu, ale v aplikacích se zobrazí až po ukončení odstávky,“ píše banka v oznámení klientům.

Všechny ostatní funkce aplikace KB+, které se netýkají produktů na bydlení, budou během odstávky plně funkční, slibuje banka

Fotogalerie

Zveme vás do galerie. Naše kartotéka ukáže, co nabízejí jednotlivé banky, když si založíte základní variantu osobního účtu.

Jakou kartu vám teď dají? Podívejte se na přehled podle bank

Banka Creditas debetní karta
Moneta debetní karty
ČSOB eko karta chameleon
Chci vidět víc

Popisky a autory fotek najdete uvnitř galerie.

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Líbil se vám článek?

0
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Oblíbená témata

banky, hypotéky, Komerční banka, Modrá pyramida, odstávka, úvěr ze stavebního spoření

Daňově přiznání online

Vyplňte si daňové přiznání online

Hotovo máte za 10 minut.
Garantováno daňovým poradcem.
Nechci se stresovat
Pokud chcete řešit daně po staru, máme pro vás chytré formuláře.

A tohle už jste četli?

Fio banka zhorší podmínky pro Hypospořicí konto, které umí snížit splátky

12. 1. 2026 | Petr Kučera | 1 komentář

Fio banka zhorší podmínky pro Hypospořicí konto, které umí snížit splátky

Jedna ze tří bank, jejichž klienti mohou využít takzvanou offsetovou hypotéku, letos zpřísňuje pravidla.

Sen o levnějších hypotékách končí. Známe nová čísla z bank

7. 1. 2026 | Petr Kučera

Sen o levnějších hypotékách končí. Známe nová čísla z bank

Průměrná úroková sazba nových hypoték včetně refinancování na začátku nového roku mírně stoupla na 4,94 %. Vyplývá to ze statistiky Swiss Life Hypoindex, která sleduje nabídky většiny... celý článek

Modrá pyramida končí se zajištěnými překlenovacími úvěry

5. 1. 2026 | Petr Kielar

Modrá pyramida končí se zajištěnými překlenovacími úvěry

Stavební spořitelna Modrá pyramida přestala od začátku nového roku poskytovat překlenovací úvěry zajištěné zástavním právem k nemovitosti (hypotéky). Stávajících klientů se tato změna... celý článek

Splácíte byt od družstva? Nově dosáhnete na daňové úlevy

23. 12. 2025 | Tea Šigutová

Splácíte byt od družstva? Nově dosáhnete na daňové úlevy

Družstevní bydlení mělo oproti klasickému osobnímu vlastnictví jednu zásadní nevýhodu. Na rozdíl od hypoték nebylo u družstevních úvěrů možné odečíst si zaplacené úroky od základu daně... celý článek

Bez papíru už k hypotéce zařídíte i katastr. Bank ID umí kvalifikovaný podpis

11. 12. 2025 | Petr Kučera

Bez papíru už k hypotéce zařídíte i katastr. Bank ID umí kvalifikovaný podpis

Všechny dokumenty k hypotéce je nově možné podepisovat kvalifikovaným elektronickým podpisem vydaným na základě bankovní identity. Informovala o tom společnost Bankovní identita, která... celý článek

Speciál FKIZimní příběh