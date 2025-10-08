Hypotéky jsou nejlevnější za poslední tři a půl roku. Nová čísla z bank

Průměrná úroková sazba nových hypoték včetně refinancování dosahuje na začátku října 4,91 % ročně a je tak nejnižší od dubna 2022. Vyplývá to ze statistiky Swiss Life Hypoindex, která sleduje nabídky většiny bank.
Meziměsíční pokles o 0,08 procentního bodu je nejvýraznější od letošního ledna. Přesto během letošního roku hypotéky zlevnily méně, než čekali někteří odborníci a než doufali zájemci o úvěr. Na začátku letošního ledna dosahovala průměrná sazba 5,13 %, před rokem (v říjnu 2024) byla 5,34 %.
Zdroj: Swiss Life Hypoindex
Vývoj průměrné nabídkové sazby nově sjednaných hypoték
Za poklesem oproti září stojí především výrazné zlevnění pětiletých fixací. Za poslední měsíc klesla jejich průměrná nabídková sazba z 5,15 % na 4,8 % ročně. Hypotéky s pětiletou fixací jsou aktuálně výhodnější než s jednoletou fixací, kde průměrná sazba klesla z 4,94 % na 4,92 %.
Naopak průměrná sazba u tříletých fixací stoupla za poslední měsíc z 4,51 % na 4,57 %. Přesto zůstávají tříleté fixace nejvýhodnější variantou, ukazují data Swiss Life Hypoindexu.
Zmíněná čísla se týkají standardních situací, kdy banka půjčuje maximálně 80 procent odhadní ceny nemovitosti (LTV). Ve výjimečných případech půjčí i nad 80 procent. Průměrné úrokové sazby pro obě varianty shrnuje následující tabulka.
Průměrné úrokové sazby (říjen 2025)
|fixace
|do 80 % LTV
|nad 80 % LTV
|1 rok
|4,92 %
|5,25 %
|3 roky
|4,57 %
|4,92 %
|5 let
|4,80 %
|5,16 %
|10 let
|5,36 %
|5,68 %
|zdroj: Swiss Life Hypoindex
Měsíční splátka hypotéky na tři a půl milionu korun sjednané do 80 % ceny nemovitosti se splatností 25 let při sazbě 4,91 % teď dělá 20 278 korun. Za poslední měsíc tak klesla o 172 korun, oproti loňskému říjnu je nižší o 877 korun.
Zdroj: Swiss Life Hypoindex
Vývoj měsíční splátky podle modelového příkladu
Banky mají nové akce
„Banky v současné době volí rozdílné strategie. Některé – především ty s vyšším podílem dlouhodobě fixovaných hypoték – postupně ruší slevy z úrokových sazeb, aby kompenzovaly rostoucí náklady na zdroje. Naopak menší nebo nově aktivnější banky přicházejí s podzimními kampaněmi, jejichž cílem je přitáhnout nové klienty,“ říká Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select. „Celkově lze říct, že trh se nachází v rovnovážné fázi, kdy se jednotlivé úpravy sazeb navzájem vyvažují,“ dodává.
Raiffeisenbank má do 15. listopadu akci nazvanou Hypodny. Zájemci díky ní ušetří 5900 Kč za odhad ceny nemovitosti, případně poplatek 4900 Kč za sjednání Hypotéky naruby (pro případy, kdy zájemce zatím nenašel konkrétní nemovitost, ale chce mít od banky jistotu úvěru za předem sjednaných podmínek).
Akce Partners Banky při podání žádosti do 15. října snižuje sazby o 0,2 procentního bodu. V kombinaci s trvalými slevami (za aktivní využívání běžného účtu a doložení průkazu energetické náročnosti budovy) lze ušetřit až 0,4 procentního bodu.
Za kolik teď nabízejí hypotéky jednotlivé banky, když zůstaneme u úvěru na 80 % hodnoty nemovitosti se splatností 25 let a povinným pojištěním schopnosti splácet?
- Česká spořitelna má v kalkulačce na svém webu 5,19 % u jednoleté, 4,59 % u tříleté a u pětileté fixace. Vedle zmíněného pojištění je podmínkou splácení z aktivního účtu u spořitelny a použití na financování udržitelného bydlení (bez energetického standardu A nebo B je sazba o 0,1 % vyšší).
- ČSOB Hypoteční banka uvádí 5,24 % u jedno- i tříleté fixace a 5,44 % u pětileté, zájemci do 36 let věku mají navíc slevu 0,2 %. Další podmínkou je, že na běžný účet pravidelně přijde aspoň 60 tisíc korun měsíčně a klient nejméně pětkrát zaplatí kartou. Bez energetické třídy A či B je sazba o 0,2 % vyšší.
- Komerční banka nabízí jednoletou fixaci za 4,99 %, tříletou za 4,59 % a pětiletou za 4,99 %. Vedle pojištění schopnosti splácet (rizikové životní pojištění) je podmínkou směřování příjmů na běžný účet v KB, smlouva o pojištění nemovitosti a energetický průkaz třídy A nebo B.
- Z kalkulačky Raiffeisenbank vychází 4,59 % při jednoleté, 4,29 % při tříleté a 4,49 % při pětileté fixaci – vedle pojištění je podmínkou aktivní využívání běžného účtu. U Odpovědné hypotéky lze získat navíc slevu 0,1 %.
- UniCredit nabízí tříletou hypotéku od 4,39 % a pětiletou od 5,09 %. Moneta uvádí 4,59 % u jednoleté, 3,99 % u tříleté a 4,14 % u pětileté fixace. mBank má 5,99 % u jednoleté, 4,79 % u tříleté a 5,09 % u pětileté fixace.
- Air Bank uvádí pro hypotéku na nákup nemovitosti 4,29 % s tříletou a 4,39 % s pětiletou fixací. Při refinancování (převedení hypotéky odjinud) je sazba o 0,1 % nižší. Podmínkou je aspoň pět plateb kartou měsíčně.
- Partners Banka má díky zmíněné akci po všech slevách sazbu 4,39 % při fixaci na jeden až tři roky nebo 4,49 % při pětileté fixaci.
- Z kalkulačky Fio banky při nákupu nemovitosti vychází 4,68 % u jednoleté, 4,18 % u tříleté a 4,08 % u pětileté fixace. Při refinancování jsou sazby o 0,1 % nižší.
Kam zamíří sazby hypoték ve zbytku roku?
„Zkraje roku jsem čekal, že sazby hypoték se letos budou snižovat rychleji,“ říká David Eim, hypoteční specialista ze společnosti Gepard Finance. Teď však nevidí žádný potenciál k jejich dalšímu poklesu.
„Úrokové sazby hypoték se nejčastěji odvozují nebo poměřují s hodnotou takzvaných úrokových swapů – a ta už několik měsíců spíše roste. Aktuálně je cena úrokových swapů v podstatě nejvýše za poslední bezmála rok a půl,“ vysvětluje David Eim.
Zájem o hypotéky je velký, banky se podle Eima nemusí příliš přetahovat o klienty. V současnosti jsou kapacitně vytíženy, pravděpodobně mají splněné plány a nemusí nijak zvlášť jít s cenou níže než konkurence.
„Už nyní je jasné, že rok 2025 bude z pohledu objemu druhým nejlepším rokem historie. Předčí ho jen extrémní rok 2021. Banky zatím letos poskytly hypotéky v objemu asi 238 miliardy korun (nové plus refinancované), za celý rok bychom se mohli dostat přes 350 miliard,“ očekává Eim.
Podle Toma Kadeřábka, vedoucího produktového oddělení Swiss Life Select, je otázkou, jak do vývoje promluví nová česká vláda vedená Andrejem Babišem, který na billboardech sliboval levnější hypotéky.
„Pravda je však taková, že předseda vlády nemá prakticky žádné nástroje, jak ceny hypoték ovlivnit – snad s výjimkou politického tlaku na vedení České národní banky. Naopak vidím riziko v možném růstu inflace, a to v důsledku předvolebních slibů, které mohou výrazně zatížit státní rozpočet. Takový vývoj by mohl vést spíše ke zdražení hypotečních úvěrů,“ upozorňuje Kadeřábek.
Radní České národní banky na konci září znovu rozhodli, že základní úrokové sazby nezmění. A podle ekonomů je už do konce roku pravděpodobně nesníží.
Petr Kučera
Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.
Sdílejte článek, než ho smažem