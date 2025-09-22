Zájemce o hypoteční úvěr dokáže nejkvalitněji obsloužit Komerční banka. Ukázal to letošní průzkum agentury Market Vision, který se od května do srpna zaměřil na devět bank a čtyři makléřské společnosti.
Vítězná Komerční banka získala 75,88 % z možného maxima bodů. Těsně druhá skončila UniCredit Bank (75,77 %), třetí místo obsadila poradenská společnost Broker Consulting (73,59 %). Naopak nejhůře z průzkumu vyšla Air Bank (57,50 %), předposlední skončila mBank (58,76 %).
Průzkum se zaměřil na kvalitu služeb spojených s nabídkou hypotečních úvěrů. Nehodnotil konkrétní produktové podmínky jako výši úrokové sazby nebo související poplatky.
Celkové výsledky
|Komerční banka
|75,88 %
|UniCredit Bank
|75,77 %
|Broker Consulting
|73,59 %
|Moneta Money Bank
|65,91 %
|ČSOB (Hypoteční banka)
|64,77 %
|Česká spořitelna
|64,76 %
|Fio banka
|64,48 %
|Gepard finance
|64,33 %
|Raiffeisenbank
|63,01 %
|MM Finance
|62,69 %
|Partners banka
|61,64 %
|mBank
|58,76 %
|Air Bank
|57,5 %
|Zdroj: Market Vision
Základem průzkumu je takzvaný mystery shopping. Vyškolení spolupracovníci agentury vystupují podle připraveného scénáře jako potenciální klienti. Nejdříve si projdou web banky, na němž zanechají své kontaktní údaje při vyplnění hypoteční kalkulačky. Další průběh jednání se pak odvíjí od domluvy se zástupcem společnosti, který je kontaktuje. Potenciální klient preferuje osobní jednání na pobočce.
Průzkumníci (mystery shoppeři) reprezentují domácnost dvou dospělých s jedním dítětem a dostatečnými měsíčními čistými příjmy. Mají zájem o hypotéku ve výši tři až šest milionů korun (podle lokality) s maximální možnou výší LTV (poměr výše úvěru k hodnotě nemovitosti). Potenciální klient má konkrétní představu o výši pravidelné měsíční splátky (20 až 40 tisíc korun podle lokality), poradci ji však sám nezmiňuje a čeká, zda ji aktivně zjistí a v nabídce zohlední, případně alespoň odůvodní její odlišnou výši.
V průběhu jednání vystupují průzkumníci jako „příjemně pasivní“ klienti. „To znamená, že mají bližší představu o své komplexní finanční situaci, ale aktivitu průběhu jednání ponechávají na straně poradce,“ vysvětluje Michal Skalický, senior consultant společnosti Market Vision.
Každá z bank byla otestována desetkrát, finančně poradenské společnosti (včetně Partners banky) pětkrát. Všechny mystery shoppingy jsou informativní – skončily ve fázi získání modelové nabídky hypotečního úvěru, tedy bez jejího sjednání.
Nejvyšší váhu v celkovém hodnocení – v součtu přibližně tři čtvrtiny – má osobní schůzka s poradcem. Průzkumníci se zaměřili na úvod jednání, analýzu primárních potřeb, konzultaci a návrh řešení, nabídku, analýzu sekundárních potřeb a nabídku dalších produktů, snahu o uzavření obchodu nebo způsob ukončení schůzky. Hodnotili také chování poradce – jestli byl milý, příjemný a diskrétní.
Zbývající část hodnocení se zaměřila na internetové stránky (přehlednost, dostatek informací), infolinku, vzhled pobočky (snadnou orientaci, dobu čekání), zpětný kontakt (jestli se poradce ozval do sedmi pracovních dnů od schůzky), případně průběh schůzky na dálku, pokud se neuskutečnila osobně.
Samotné jednání s poradcem hodnotili průzkumníci nejlépe v UniCredit a Komerční bance. Nejlepší web pro zájemce o hypotéku mají podle nich Česká spořitelna a Moneta. Infolinka dostala nejvyšší hodnocení u UniCredit a Gepard finance.
Nejlepší banky z posledních ročníků průzkumu:
- 2025: 1. Komerční banka (75,9 %), 2. UniCredit Bank (75,8 %), 3. Moneta (65,6 %)
- 2024: 1. Raiffeisenbank (75 %), 2. Air Bank (72 %), 3. UniCredit Bank (71 %)
- 2023: 1. ČSOB (74 %), Raiffeisenbank (65 %), UniCredit Bank (65 %)
- 2022: 1. Moneta (73 %), 2. Komerční banka (70 %), 3. Raiffeisenbank (70 %)
„Celkové letošní hodnocení bylo totožné s loňským na úrovni 66 %. Potvrdila se tak vyšší úroveň kvality zákaznické obsluhy oproti rokům 2023 a 2022, která dosahovala 62 %, respektive 63 %,“ říká Michal Skalický ze společnosti Market Vision.
Celkový výsledek podle něj snižují takzvané vzdálené schůzky, jejichž průměrné hodnocení mezi bankami (59 %) bylo o 11 procentních bodů pod úrovní hodnocení osobních schůzek. Podobně tomu bylo i v loňském roce, kdy rozdíl činil devět bodů.
„Byli jsme zvědavi, jak si ve srovnání s bankami povedou nově sledované vybrané finančně poradenské společnosti. Jejich průměrný výsledek dosáhl rovněž výše 66 %, takže kvalita obsluhy odpovídá průměru bankovního trhu,“ říká Michal Skalický.
Jak se autoři průzkumu vypořádali s tím, že Partners banka nenabízí hypotéky přímo, ale prostřednictvím sítě Gepard finance? „Postupovali jsme vždy přes weby daných společností. U Partners banky tedy mystery shoppeři zanechávali kontakty na jejich webu, případně vyplněním hypoteční kalkulačky. Procesy u Gepard finance začínali vyplněním kalkulačky a zanecháním kontaktu na jejich webu. Jelikož hypotéky poskytují pod jednou značkou, rozhodli jsme se pro snížení počtu u Partners na pět, kdy pak sečtením spolu s Gepard finance máme výsledek rovnocenný s ostatními bankami,“ vysvětluje Skalický.
Petr Kučera
Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.
Sdílejte článek, než ho smažem