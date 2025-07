Věk není jen číslo. Kdy už vám banka na bydlení nepůjčí?

V padesáti zdědíte dům po příbuzných, který by potřeboval minimálně rekonstrukci, když ne úplně zbourat. A úspory nejsou tak vysoké, aby na plán obnovy vystačily. Půjčí vám banka? Zjišťovali jsme, do kolika let máte šanci získat hypotéku a za jakých podmínek.

Populace stárne a lidé se dožívají vyššího věku. A tak i dědictví domu či bytu může přijít klidně po padesátce. Reagují banky na stárnutí populace a přizpůsobují tomu nabídku hypoték, ze které je možné případnou rekonstrukci nebo jiné úpravy nemovitosti financovat? Zeptali jsme se.

Ještě před pár lety se banky často držely doporučení České národní banky (ČNB) poskytovat hypotéky do dosažení důchodového věku, tedy do zhruba 65 let. Teď se ale věková hranice u žadatelů posouvá, a to ještě dál, než stanovuje důchodová reforma, tedy nad hranici 67 let. Podle vyjádření všech oslovených bank, mají starší žadatelé o hypotéku možnost splácet do 70 let. U některých dokonce i déle.

„V tuto chvíli jsme schopni poskytnout hypotéku i klientovi se splatností úvěru v 75 letech, nicméně obchod je potřeba individuálně posoudit. Standardně by měl být úvěr splacen do 65 let věku klienta, v rozmezí splatnosti ve věku 65 až 75 let posuzujeme žádost individuálně v návaznosti na konkrétní zaměstnání, finanční situaci klienta nebo například věk ostatních spoludlužníků,“ říká Ondřej Šuchman, manažer hypoték Komerční banky.

Stejně jako u většiny ostatních bank i u ní platí, že pokud by byl úvěr ve výši ceny nemovitosti, musí mít klient k dispozici minimálně 20 procent vlastních prostředků. Jde o takzvaný limit LTV (Loan To Value) – poměr výše hypotečního úvěru k hodnotě nemovitosti, který doporučuje ČNB u klientů starších 36 let na 80 procent.

„Důležitější je hodnota zastavované nemovitosti a kolik si chce klient půjčit. Pokud by například vyšel odhad hodnoty nemovitosti stejně jako kupní cena, pak musí mít 20 procent vlastních zdrojů. Zároveň ale existuje možnost úvěr dozajistit i další nemovitostí, a pokud je zajištění dostatečné, klient nemusí mít žádné vlastní zdroje,“ vysvětluje Šuchman.

Bez ohledu na věk klienta nabízí banka u hypoték aktuálně úrokovou sazbu od 4,59 procenta. Například u hypotéky ve výši dva miliony korun pak vychází měsíční splátka následovně:

při splatnosti na 10 let: 20 815 Kč

při splatnost na 15 let: 15 393 Kč

při splatnosti na 20 let: 12 751 Kč

při splatnosti na 25 let: 11 220 Kč

při splatnosti na 30 let: 10 241 Kč

„Jediné pojištění, které po klientech vyžadujeme, je pojištění zastavované nemovitosti. Pokud si klient nemovitost pojistí u nás, poskytneme mu slevu 0,1 % z úrokové sazby. Co se týká životního pojištění, je to čistě na rozhodnutí klienta, my jej samozřejmě doporučujeme a poskytujeme za jeho sjednání u Komerční pojišťovny další slevu 0,1 % z úrokové sazby hypotéky,“ vyjmenovává Šuchman.

I ostatní banky životní pojištění nebo pojištění schopnosti splácet nechávají na klientovi, ale doporučují ho.

Podobné podmínky jako Komerčka nabízí Raiffeisenbank. „Hypotéku poskytujeme zpravidla do 70 let věku. Pokud je v úvěru zahrnut i mladší spolužadatel, umíme i na delší dobu. Tam pak záleží na více faktorech,“ říká mluvčí banky Tereza Kaiseršotová.

I u této banky nemusí být dodržen limit LTV, pokud bude chtít žadatel půjčit o dost míň než je hodnota nemovitosti. „Pokud půjde například o rekonstrukci nemovitost v ceně pěti milionů korun a žadatel bude chtít hypotéku dva miliony korun, nemusí mít teoreticky žádné úspory,“ dodává mluvčí, podle níž veškeré další podmínky k poskytnutí hypotéky bude mít starší žadatel stejné jako mladší klienti.

Také v Air Bank poskytnou hypotéku do věku 70 let, přičemž žádosti vyhodnocují individuálně. „Věk je pouze jeden z mnoha údajů, které vstupují do celkového vyhodnocení úvěruschopnosti žadatele o hypotéku. Mezi ty klíčové patří údaje k příjmové a výdajové stránce, aby získaná hypotéka žadatele o hypotéku nepředlužila a nedostala ho do problémů,“ vysvětluje Marek Richter, vedoucí hypotečních služeb.

Doplňuje, že ve věku přes padesát už mohou mít klient vlastní nemovitost a v případě dědictví další nemovitosti mají možnost použít obě nemovitosti do zajištění. Pak k čerpání hypotéky nebudou potřebovat vlastní naspořené peníze. „Klient se může podívat na naše webové stránky do hypoteční kalkulačky, jaká úroková sazba mu tam vyjde, tak takovou může v ten moment získat,“ dodává Richter.

V UniCredit Bank nabízí maximální dobu splácení hypotečního úvěru 30 let. Zároveň je ale nutné hypotéku plně splatit do dovršení 70 let věku, což ovšem platí pro žadatele, kterým je v době podpisu žádosti 59 let. Do 65 let musí hypotéku splatit žadatel, který v době žádosti dosáhne 60 let, takže má na splacení úvěru jen pět let.

„Pro žadatele ve věku 60+ zároveň platí, že si mohou půjčit maximálně 70 % z hodnoty zastavené nemovitosti a zbylých 30 % musí mít našetřeno z vlastních zdrojů,“ popisuje mluvčí banky Petr Plocek.

Vzít si u banky hypotéku, když je vám přes padesát, tedy není problém. Dosáhnete na stejné podmínky jako mladší žadatelé, nicméně musíte počítat pravděpodobně s větší „lustrací" vaší majetkové situace. Tedy kolik berete, kde pracujete, jaký je váš celkový majetek, zda máte další nemovitosti.

Jak se všichni oslovení odborníci shodli, ač existují ještě další možnosti, jak financovat bydlení (například americké hypotéky nebo půjčky na bydlení bez zajištění nemovitostí či spotřebitelské úvěry), hypotéky vycházejí nejvýhodněji.

„Pokud se bavíme čistě o délce úvěru v návaznosti na vyšší věk žadatele, pak je hypotéka zpravidla tou nejlepší volbou, neboť je u ní nejvyšší maximální splatnost, nejnižší úroková sazba a zároveň je možné si u ní odečítat úroky od základu daně, pokud se jedná o vlastní bydlení,“ uzavírá Ondřej Šuchman z Komerční banky.

Banka Věková hranice pro hypotéku Aktuální úrokové sazby Poznámky Air Bank do 70 let od 4,39 % LTV min. 80 %, úroková sazba je o 0,1 % výhodnější při sjednání pojištění hypotéky. Creditas hypotéky už neposkytuje - - Česká spořitelna 65 let, u splatnosti do 70 až 75 let se bude žádost posuzovat individuálně od 4,59 % podle délky fixace LTV je 80 %, pro 50+ platí stejné podmínky jako pro mladší klienty. ČSOB do 70 let od 4,79 % podle fixace LTV je 80 %, požadavky na pojištění se odvíjejí od konkrétního obchodního případu bez ohledu na věk klienta. Za aktivní využívání běžného účtu může být sleva na úrokové sazbě až 0,3 %. Fio banka do 70 let od 4,08 % LTV je 80 %. Komerční banka do 75 let od 4,59 %, záleží na délce fixace úrokové sazby. LTV je 80 %. Za pojištění nemovitosti je u KB je úroková sazba o 0,1 % nižší, za uzavřené životní pojištění také o 0,1 %. Platí stejné podmínky bez omezení věku, a to pro zaměstnance i pro OSVČ. mBank do 70 let 4,79 % LTV je 80 %, délka splatnosti hypoték může být až 40 let. Moneta Money Bank není stanoven věkový limit, žádosti se posuzují individuálně podle schopnosti splácet od 3,99 % LTV je 80 %, hypotéku je možné čerpat maximálně na 30 let. Partners Banka do 70 let od 4,59 % LTV je 80 %, až 25 % výše hypotéky lze použít na cokoliv, třeba na vybavení domácnosti. Raiffeisenbank do 70 let, s mladším spolužadatelem i déle od 4,79 % podle délky fixace LTV je 80 %, v případě nižšího úvěru než je cena nemovitosti i bez LTV. Na energeticky úsporné bydlení je úroková sazba o 0,1 % nižší než u klasické hypotéky, výhodnější je sazba i v případě aktivního využívání běžného účtu. UniCredit Bank do 70 let - platí pro žadatele do věku 59 let včetně v době žádosti, respektive do 65 let pro žadatele ve věku 60+ let v době žádosti od 4,39 %, záleží na délce fixace úrokové sazby LTV je u klientů starších 60ti let 70 %, můžou si tak půjčit jen maximálně 70 % ceny nemovitosti. K poskytnutí hypotéky nejsou pro starší klienty žádné speciální požadavky. Trinity hypotéky neposkytuje - - Zdroj: Banky

Kateřina Hovorková Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.

