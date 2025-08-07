Peníze.cz
Sen o levnějších hypotékách se rozplývá. Kolik za ně teď zaplatíte?

7. 8. 2025
Průměrná úroková sazba nových hypoték včetně refinancování zůstala na začátku srpna nad pěti procenty. Podle statistiky Swiss Life Hypoindex, která sleduje nabídky většiny bank, dosáhla 5,05 % ročně, zatímco před měsícem to bylo 5,03 %. Pod hranicí pěti procent se tak sazby udržely jen dva měsíce – v květnu a červnu, kdy klesly až na 4,94 %.

„Nepodléhejme však panice. Současný mírný růst stále znamená, že sazby se drží na úrovni, kterou měly naposledy na jaře 2022. Na první pohled se může zdát, že éra levnějších hypoték se opět vzdaluje, při podrobnějším pohledu je však patrná značná rozmanitost nabídky mezi jednotlivými bankami,“ říká Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select.

Nejnižší průměrnou sazbu s LTV do 80 % (poměr výše úvěru k hodnotě zastavěné nemovitosti) mají na začátku srpna hypotéky s tříletou fixací: 4,67 %. Některé banky nicméně stále nabízejí hypotéky výrazně pod hranicí 4,5 %. Například u pětileté fixace je i v srpnu možné najít sazby od 4,14 %.

„Nabídka se však rychle mění a klienti, kteří chtějí takové individuální akce využít, musí jednat rychle a být připraveni. Banky navíc posuzují rizikový profil klientů odlišně, což dále prohlubuje rozdíly v jejich nabídkách,“ radí Sýkora.

„Z pohledu klientů jde nyní o jednu z posledních příležitostí, jak získat hypotéku za podmínek jarních akčních nabídek bank, kdy šly se sazbami dolů. Otázkou však zůstává, zda současné signály růstu sazeb skutečně představují změnu trendu ve vývoji, nebo si banky pouze připravují půdu pro případné zlevňování v rámci podzimních akčních nabídek,“ dodává Sýkora.

Stále více žadatelů se podle něj přiklání k fixacím na tři či pět let. Důvodem je nejistota ohledně dalšího vývoje sazeb – a zpomalující ochotě ČNB snižovat základní repo sazbu.

Průměrné úrokové sazby na začátku srpna 2025

fixacedo 80 % LTVnad 80 % LTV
1 rok4,96 %5,3 %
3 roky4,67 %5,03 %
5 let5,16 %5,19 %
10 let5,43 %5,71 %
Měsíční splátka hypotéky na tři a půl milionu korun sjednané do 80 procent ceny nemovitosti (LTV) se splatností 25 let teď dělá 20 571 korun. V porovnání s letošním červencem stoupla o 53 korun, oproti loňskému srpnu je ale nižší o 755 korun.

„V blízké době nelze očekávat výrazné rozuzlení, kam se sazby budou dále ubírat,“ myslí si Tom Kadeřábek, vedoucí produktového oddělení Swiss Life Select. Připomíná, že na sazby hypoték mají vedle České národní banky vliv také kroky amerického Fedu.

„Vzhledem k nejistotě v geopolitickém vývoji, Trumpovým clům a jejich dopadům na jednotlivé ekonomiky se dlouhodobé úrokové sazby, od nichž se odvíjí cena hypotečních úvěrů, pravděpodobně nebudou výrazně snižovat,“ očekává Kadeřábek.

„ČNB nebude reagovat dříve, než uvidí jasné zklidnění situace a pravděpodobný směr české inflace. Guvernér Aleš Michl navíc opakovaně zdůrazňuje, že bude prosazovat více jestřábí měnovou politiku a do snižování sazeb se nepožene. K takovému kroku by ho musely přimět zásadní ekonomické indikátory, což se v blízké době jeví jako nepravděpodobné. Proto si budeme muset zvyknout na hypoteční sazby kolem 4,5 %,“ upřesňuje Kadeřábek.

Čekání na levnější hypotéky se nemusí vyplatit i kvůli tomu, že ceny bytů v největších městech znovu prudce rostou. Právě růst cen nemovitostí je jedním z proinflačních faktorů, kterých se ČNB obává. „Silná poptávka po bydlení a rychlý růst cen realit vedou centrální banku k obezřetnosti při snižování úrokových sazeb v ekonomice. Vyšší úrokové sazby tak mohou působit i jako brzda přehřívání realitního trhu,“ dodává Kadeřábek.

V diskuzi je celkem 0 komentářů

