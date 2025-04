Průměrná nabídková sazba nových hypoték klesla na 5,01 % p. a., zatímco před měsícem byla 5,05 % a před rokem 5,57 %. Ukazuje to statistika Swiss Life Hypoindex k 7. dubnu.

Splátka hypotečního úvěru ve výši 3,5 milionu korun sjednaného do 80 % odhadní ceny nemovitosti (LTV) při splatnosti 25 let a úrokové sazbě 5,01 % teď dělá 20 488 korun měsíčně. Za první měsíce letošního roku zatím klesla o 420 korun. Před rokem dosahovala 21 630 korun.

V současné době banky nabízejí nejvýhodnější sazby u tříleté fixace – podle Hypoindexu je to v průměru 4,71 %. „ U tříleté fixace dokážou banky nabídnout sazbu od 3,99 % až po 4,99 %,“ říká Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select.

Úrokové sazby k 7. dubnu 2025 fixace do 80 % LTV nad 80 % LTV 1 rok 5,03 % 5,38 % 3 roky 4,71 % 5,07 % 5 let 4,96 % 5,31 % 10 let 5,35 % 5,64 % zdroj: Swiss Life Hypoindex

Stále intenzivněji se rozevírají nůžky mezi nabídkami jednotlivých bank, ukazuje index. Rozdíl může být až jeden procentní bod, což v měsíčních splátkách činí podle výše úvěru rozdíl i několik tisíc korun.

Nová čísla z bank přinášejí špatnou zprávu pro lidi, kterým letos končí pětileté fixace se sazbami kolem 2 %. Měsíční splátky jim mohou vzrůst o tisíce korun. „S ohledem na vývoj sazeb na trhu jim doporučuji volit spíše dvou- až tříleté fixace. Co se týče načasování, rozhodně by to nemělo být na poslední chvíli. Ideální je začít řešit situaci alespoň tři měsíce před koncem fixace. Výhodou je také obrátit se na svého finančního poradce. Právě on se v daném prostředí pohybuje denně a často dokáže pro klienta vyjednat výhodnější podmínky, než by získal sám,“ radí Sýkora.

„První čtvrtletí roku bývá na hypotečním trhu tradičně spíše rozjezdové. Až druhý kvartál obvykle naznačí, jakým směrem se bude vyvíjet celý rok. Přesto již první měsíce letošního roku ukazují, že oproti loňsku se trh výrazně rozhýbal,“ říká Sýkora.

Počet i objem poskytnutých hypoték je téměř dvojnásobný ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Lze předpokládat, že tento trend bude pokračovat i v následujících měsících, a to mimo jiné díky postupnému – byť stále velmi pomalému – snižování úrokových sazeb.

Ne všechny sazby však klesají. Zatímco většina bank dosud nesnižovala nebo dokonce zvyšovala sazby u delších fixací (pět a více let), některé teď zvyšují sazby i u nejkratší roční fixace. Nadále tak banky upřednostňují fixace na dva až tři roky.

Sýkora věří, že hypoteční sazby budou i v následujících měsících klesat, i když velmi pomalu. Předpovídat další vývoj je však ještě složitější než v minulosti.

„Obavy z vyšší inflace způsobené tarifní politikou Donalda Trumpa vedly k rostoucím spekulacím o možném zdražení hypotečních sazeb. Jak však Trump vygradoval obchodní válku do extrémních rozměrů, začaly centrální banky uvažovat o rychlém snižování sazeb v reakci na možné riziko recese, což by mohlo vést ke zlevnění hypoték. Vzhledem k nejistotě, kterou americká administrativa vnesla do světové ekonomiky, očekávám, že hypoteční sazby zůstanou stabilní. Bankám se v takové nejistotě nebude chtít podnikat unáhlené kroky, než bude jasné, jakým směrem se ekonomika a inflace vydají,“ říká Tom Kadeřábek, vedoucí produktového oddělení Swiss Life Select.

