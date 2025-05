Hypotéky po třech letech zlevnily pod 5 %. Která fixace je nejvýhodnější?

Průměrná nabídková sazba nových hypoték klesla na 4,96 % ročně, zatímco před měsícem byla 5,01 % a před rokem 5,52 %. Ukazuje to statistika Swiss Life Hypoindex k 5. květnu. Pod hranici pěti procent se průměrná sazba dostala poprvé od června 2022.

Měsíční splátka hypotéky na tři a půl milionu korun sjednané do 80 % ceny nemovitosti (LTV) se splatností 25 let teď dosahuje 20 381 korun. Za posledních dvanáct měsíců klesla o více než 1100 korun.

„Květnová hodnota Hypoindexu odráží nejen pokračující uvolňování měnové politiky, ale i jarní akční nabídky některých bank. Snížení sazeb v uplynulých týdnech oznámily například ČSOB, Moneta Money Bank, Fio banka, Air Bank nebo Komerční banka,“ říká Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select.

„Banky zatím nesnižují hypoteční sazby tak rychle, jak by mohly – i když existují výjimky. Rovněž je patrné, že jarních akcí na podporu prodeje úvěrů na bydlení je letos méně než v minulých letech. Obojí zřejmě souvisí s tím, že jsou banky relativně spokojené s počtem i objemem nově sjednaných hypoték,“ dodává Sýkora.

Výhled do dalších měsíců podle něj naznačuje pokračující pokles sazeb. „Bohužel ale lze očekávat, že tempo zůstane podobně pomalé jako doposud,“ myslí si Sýkora.

Nejvýrazněji teď klesají úrokové sazby s tříletou fixací, které jsou (při LTV do 80 %) v současnosti nejvýhodnější. Průměrná nabídková sazba na začátku května je 4,58 % ročně, což je o 13 bazických bodů méně než před měsícem.

Jakou fixaci si teď vybrat? „Z hlediska volby fixace není podstatné, zda jde o novou hypotéku, nebo o refinancování. Klíčové jsou individuální potřeby klienta. Pokud bych měl dát obecné doporučení, i když je to vždy zjednodušení, přikláněl bych se ke kratší fixaci – například tříleté. Právě ta je nyní nejvýhodnější,“ radí Sýkora.

Úrokové sazby k 5. květnu 2025 fixace do 80 % LTV nad 80 % LTV 1 rok 4,97 % 5,38 % 3 roky 4,58 % 5 % 5 let 4,95 % 5,3 % 10 let 5,35 % 5,64 % zdroj: Swiss Life Hypoindex

Pomalý pokles sazeb souvisí i s globální ekonomickou nejistotou. „Ve středu 7. května proběhne další zasedání bankovní rady ČNB a dá se očekávat, že pravděpodobně opět sníží základní úrokové sazby. Na hypoteční úvěry to ale nemusí mít výrazný dopad. Banky zatím vyčkávají, jak se bude vyvíjet situace ve světové ekonomice,“ říká Tom Kadeřábek, vedoucí produktového oddělení Swiss Life Select.

„Velkou roli hraje nejistota spojená s osobou Donalda Trumpa, jeho obchodní politikou a tím, jaký dopad může mít na českou ekonomiku i inflaci. Vliv těchto faktorů je velmi těžko predikovatelný,“ pokračuje Kadeřábek.

„Pro tvorbu cen hypotečních úvěrů jsou totiž klíčové víceleté úrokové swapy, jejichž výše se odvíjí od očekávání na trhu. Právě proto je dění kolem americké administrativy důležité. Pokud by Trump zmírnil rétoriku a pokračoval v ústupcích ze svých předchozích kroků, mohlo by to otevřít cestu k rychlejšímu poklesu hypotečních sazeb. Finální slovo ale stejně budou mít jednotlivé banky,“ vysvětluje Kadeřábek.

Pokles úroků hypoték zatím nedoprovází zlevnění bydlení. Naopak: data Eurostatu na přelomu roku potvrdila, že nemovitosti v Česku zdražují nejrychleji v celé Evropské unii. Kombinace rostoucích cen nemovitostí a stále relativně vysokých úroků zvyšuje zájem o nájemní bydlení.

„S klesajícími hypotečními sazbami obvykle roste poptávka po bydlení, což následně tlačí ceny nemovitostí vzhůru. A aktuální vývoj naznačuje, že tento trend zatím nemá jasné vyhlídky na změnu,“ říká Sýkora. „Rychlejší výstavba rezidenčních nemovitostí je tak v tuto chvíli prakticky jediným faktorem, který by mohl výrazně ovlivnit nejen hypoteční trh, ale především samotné ceny bydlení,“ upozorňuje.

