Nová čísla o hypotékách: Rozdíly mezi bankami a fixacemi rostou

Průměrná nabídková sazba nových hypoték klesla na 5,05 % p. a., zatímco před měsícem byla 5,11 % a před rokem 6,37 %. Ukazuje to statistika Swiss Life Hypoindex k 5. březnu.

Splátka hypotečního úvěru ve výši 3,5 milionu korun sjednaného do 80 % odhadní ceny nemovitosti (LTV) při splatnosti 25 let a úrokové sazbě 5,05 % teď dělá 20 555 korun měsíčně. Před rokem dosahovala 23 340 korun.

„Pokud bude v příštích týdnech vývoj na hypotečním trhu pokračovat stejným tempem jako dosud, mohla by průměrná nabídková sazba v dubnu po třech letech klesnout pod psychologickou hranici pěti procent,“ říká Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select.

Podle něj se začínají objevovat první zajímavé jarní nabídky bank, které umožňují sjednání hypotéky s úrokem výrazně pod pětiprocentní hranicí. Poměrně výrazně se rozevírají nůžky v nabídce bank – jak mezi bankami navzájem, tak i podle délky fixace, vyplývá z dat Swiss Life Hypoindexu.

Banky teď nabízejí nejnižší sazby u tříleté fixace, která proto patří mezi nejčastěji sjednávané varianty. „U akčních nabídek s tříletou fixací si lze za určitých podmínek sjednat hypoteční úvěr se sazbou těsně pod čtyři procenta,“ upřesňuje Sýkora.

Průměrná tržní tříletá fixace se podle Swiss Life Hypoindexu drží už čtvrtý měsíc pod hranicí pěti procent, zatímco pětiletá fixace klesla pod tuto úroveň poprvé letos v březnu.

Změny u jednotlivých fixací jsou však stále velmi malé. Meziměsíční pokles úrokových sazeb se pohybuje v řádu setin procentního bodu.

Výraznější zlevnění zřejmě nepřijde ani letos. „Podmínky na finančním trhu nejsou nakloněny výraznějšímu snižování úrokových sazeb hypotečních úvěrů, protože sazby, od nichž se hypoteční úroky odvíjejí, stagnují,“ vysvětluje Tom Kadeřábek, vedoucí produktového oddělení Swiss Life Select.

„Pokud by si banky ubraly něco málo ze svých marží, které jsou nyní mírně nad průměrem, mohly by hypotéky mírně zlevnit. Výrazný pokles by to však nepřineslo,“ říká Kadeřábek.

Připomíná, že hypoteční sazby jsou vázány na víceleté úrokové swapy – zejména na pětileté swapy, které se pohybují převážně těsně nad úrovní 3,5 %.

„Za předpokladu, že by se marže udržela na historicky pozorované úrovni mírně přes jeden procentní bod, by výsledná úroková sazba byla několik desetin procentního bodu pod současnou skutečnou úrovní. Musíme tedy být velmi realističtí v očekávání dalšího snižování úrokových sazeb hypoték a smířit se pouze s nepatrnými, pokud vůbec nějakými, změnami,“ dodává Kadeřábek.

