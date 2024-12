Hypoteční ledy konečně tají. Banky se pustily do snižování úroků

Výraznější zlevnění hypoték, které mnozí analytici předpovídali na závěr letošního roku, skutečně přišlo. Potvrzují to nejnovější čísla z bank. Trend by měl pokračovat i v nejbližších měsících.

Hypoteční úvěry od tuzemských bank teď zlevňují více než po většinu letošního roku. Průměrná nabídková sazba hypoték počátkem prosince klesla o desetinu procentního bodu na 5,22 procenta, což je druhý nejvýraznější pokles v letošním roce.

Celkově ale letos průměrné nabídkové sazby hypoték klesly jen mírně – od začátku roku o 0,8 procentního bodu. Ukazuje to nejnovější statistika Swiss Life Hypoindex k 4. prosinci.

Měsíční splátka úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 % odhadní ceny nemovitosti (LTV) při splatnosti 25 let a sazbě 5,22 % je teď 20 909 korun. To je o 207 korun méně než před měsícem, kdy průměrná nabídková sazba byla 5,32%. Od začátku letošního roku klesla splátka takové hypotéky o více než 1500 korun – letos v lednu dosahovala 22 472 korun.

Za prosincovým zlevněním hypoték stojí především Česká spořitelna, která je spolu s ČS0B největší na hypotečním trhu. Spořitelna před třemi týdny oznámila pokles nabídkových úroků u nejoblíbenějších fixaci na tři a pět let o 0,2 procentního bodu na 4,89 procenta. Jde o úvěry do výše 80 % hodnoty zastavované nemovitosti (LTV).

Uvedené nabídkové úrokové sazby zohledňují slevu za splácení z účtu u České spořitelny (ve výši 0,5 %), slevu za pojištění schopnosti splácet (0,1 %) a slevu za Hypotéku pro budoucnost, tedy energetický standard A nebo B (0,1 %).

Obdobně zlevnil hypotéky další významný hráč trhu, Raiffeisenbank, u níž nejčastější fixace na tři a pět let (se započtením slevy za aktivní účet a pojištění) začínají od 4,79 procenta.

Zdroj: Swiss Hypoindex

Podle Jiřího Sýkory, hypotečního analytika společnosti Swiss Life Select, si banky tímto krokem připravují půdu pro další oživení hypotečního trhu. „V roce 2025 lze očekávat další pokles sazeb úvěrů na bydlení,“ říká Sýkora.

Podobně mluví i další experti. „Očekávám, že zlevnění hypoték v České spořitelně a Raiffeisenbank vyvolá reakci konkurentů, kteří se ke snižování hypotečních úroků brzy přidají,“ míní Libor Ostatek z poradenské společnosti Golem Finance.

Ke zlevňování banky přistupují někdy i „potichu“, tedy bez doprovodné tiskové zprávy, která takový krok avizuje s předstihem. Tímto způsobem snížila tento týden sazby například ČSOB. Ještě před ní to udělala Moneta Money Bank.

Kdo bude další?

„Úrokové sazby hypoték jsme snížili 2. prosince. Naše vyhlašované sazby nyní začínají na 4,89 procenta,“ potvrzuje Monika Hořínková, mluvčí ČSOB. Tento nejnižší úrok „od“ je pro fixace na jeden rok po započtení slevy za aktivní účet u ČSOB a za pojištění schopnosti splácet. Tříletá fixace teď v ČSOB začíná na 4,99 % a pětiletá na 5,19 %.

Moneta úrokové sazby naposledy snižovala 28. listopadu o 0,1 % u všech fixací. „Prostor pro snižování úrokových sazeb hypoték na trhu je, proto sazby snižujeme,“ říká mluvčí Lucie Leixnerová.

V reprezentativní příkladu na svém webu Moneta nabízí hypotéku ve výši 2,5 milionu korun (na 80 procent hodnoty zastavené nemovitosti a s fixací na pět let, dobou splatnosti 30 let a také s pojištěním schopnosti splácet) s úrokem 4,19 procenta. Bez pojištění je úrok 4,39 procenta. Předpokladem také je, že na účet v Monetě, ze kterého klient bude úvěr splácet, mu přijde měsíčně alespoň 15 tisíc korun.

Nejnověji včera oznámila snížení hypotečních sazeb Air Bank. Například tříletá fixace u nových hypoték je v Air Bank k mání od 4,59 procenta a pětiletá fixace od 4,69 procenta (u refinancování začíná pevní sazba na tři roky na 4,49 procentech a na pět let 4,59 procenta). „Úrokové sazby obsahují slevu 0,1%, kterou získají klienti, kteří během měsíce zaplatí alespoň 5x kartou a na účet jim přijde nejméně 25 000 korun,“ upřesňuje Air Bank.

K rychlejší konkurenci by se měly brzy připojit i další banky.

„Úpravu sazeb plánujeme na 16. prosince. O kolik a jak oznámíme až v ten den,“ potvrzuje pro Peníze.cz mluvčí UniCredit Bank Petr Plocek.

Pravděpodobná je také brzká reakce Komerční banky, která nabídkové sazby snižovala v dubnu letošního roku. „Aktuálně analyzujeme jejich připadnou úpravu,“ říká Pavel Zúbek z tiskového oddělení. Komerční banka zatím všechny své nabídkové sazby (tedy na fixace jeden až tři roky) stále drží nad pěti procenty.

Experti odhadují, že snižování hypotečních sazeb bude pokračovat i příští rok. „Očekávám, že nabídkové sazby v bankách budou klesat i v lednu a v únoru. Banky budou aktivnější i v jarních akčních nabídkách,“ myslí si Ostatek.

Podle Davida Eima, místopředsedy představenstva Gepard Finance, by se průměrné sazby hypoték během prvního pololetí mohly pohybovat kolem 4,5 procenta. „Sazby pod tři procenta, které pamatujeme ještě tři roky zpátky, byly spíše výjimečnou situaci, a nemyslím, že by k ní trh chtěl znovu směřovat,“ míní Eim.

Rok pozvolného snižování sazeb

Podle analýzy Swiss Life Hypoindex je hned několik důvodů, proč byl většinu letošního roku pokles hypotečních úroků jen mírný.

„Jedním z nich byl nedostatečně vysoký strop účelně vynaložených nákladů, které klient platí při předčasném splacení, stanovený zákonem o spotřebitelských úvěrech,“ připomíná Sýkora. Dalším důvodem podle něj mohlo být i to, že si banky po letech nízkých marží mohly polepšit.

S blížícím se koncem roku navíc podle Sýkory hrála roli skutečnost, že banky už měly splněné své letošní plány v počtu poskytnutých úvěrů, a proto se začaly spíše připravovat na rozjezd hypotečního trhu na začátku příštího roku.

Jak Trump ovlivní české hypotéky

Vývoj úrokových sazeb v roce 2025 bude podle Toma Kadeřábka, vedoucího produktového oddělení Swiss Life Select, záviset hned na dvou faktorech. Prvním bude makroekonomické prostředí v Česku i ve světě a jeho vliv na českou inflaci.

„S nástupem Donalda Trumpa do funkce reálně hrozí naplnění jeho slibů v podobě agresivní celní politiky. To by mohlo znamenat zvýšení cen nejen proamerické, ale i evropské a české spotřebitele. Lze proto očekávat, že EU by reagovala odvetnými cly. Tato cla a narušení dodavatelsko-odběratelských řetězců by mohly vést ke zvýšení inflace,“ upozorňuje Kadeřábek. ČNB už avizovala, že by mohla své sazby uvolňovat pomaleji, pokud inflace nebude tak nízká, jak předpokládá.

Svou roli podle něj sehraje i česká koruna, která po amerických volbách oslabuje. Toto oslabení by mohlo ČNB donutit k přestávce nebo výraznému zpomalení snižování sazeb.

„Ačkoliv se cenotvorba hypotečních sazeb neřídí základní úrokovou sazbou ČNB, směr a trend pohybu sazeb jsou pro hypotéky důležité. Hypoteční sazby se odvíjejí od marže banky a úrokových swapů, které předpovídají budoucí vývoj sazeb, například na tři nebo pět let,“ poznamenává Kadeřábek.

Druhým faktorem, který ovlivní výši hypotečních sazeb v nadcházejícím roce, je podle Swiss Life Select konkurenční prostředí mezi bankami. „Snížení sazeb by však mohlo znamenat, že banky by kanibalizovaly své dřívější úvěry. Klienti by totiž ihned žádali o refinancování svých hypoték, což by bankám přineslo ztráty,“ vysvětluje Kadeřábek.

Problém takzvané hypoteční turistiky podle něj nevyřešila ani loňská novela zákona. „Proto můžeme počítat s tím, že banky se do výrazného snižování sazeb nepohrnou, jestliže konkurence nezvolí agresivní cenovou politiku. V příštím roce lze očekávat další pozvolný pokles nabídkových sazeb hypoték pod pět procent,“ dodává Kadeřábek.

Olga Skalková O bankách a finančních institucích píše od 90. let. Byla součástí ekonomického týmu Hospodářských novin, psala i na weby iHNed.cz a Aktuálně.cz. Teď píše externě pro Peníze.cz. Ráda tráví čas s rodinou a přáteli, chodí do... Další články autora.

