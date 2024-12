Cenu libovolné nemovitosti zjistíte do minuty. Kdy se to může hodit?

Kde je možné v praxi narazit na to, co děláte?

Obecně ve chvíli, kdy chcete něco koupit nebo prodat anebo znát z jakéhokoli jiného důvodu cenu konkrétní nemovitosti.

A konkrétně?

Nejčastěji ve finančním sektoru, v bankách a u hypoték. Je například dost pravděpodobné, že pokud bude banka dělat online odhad, tedy zhodnocovat na dálku nemovitost, kterou chcete ručit v rámci žádosti o hypoteční úvěr, sáhne do naší databáze. Většina bank naše data využívá nebo využívala. Dále to jsou třeba pojišťovny při sjednávání majetkového pojištění bytů. I ty spočítají prakticky online reálnou hodnotu vašeho bytu, všechno se odehrává v řádu vteřin a z našich dat.

Co to znamená v číslech, jak velký je o vaše data zájem?

Třeba v letošním roce přes naše data proběhne nějakých čtvrt milionu online ocenění ve finančním sektoru a k tomu další přibližně milion ocenění v naší aplikaci Hypox. Výhoda takového ocenění je, že porovnává velmi podobné nemovitosti, byty shodného typu a velikosti, ve stejném čase a na stejném místě.

Jak to probíhá v praxi?

Když si budete chtít udělat hypotéku na třípokojový byt v panelovém domě, který si chcete koupit, tak vám náš nástroj zvaný Valuátor vyhodnotí všechny skutečné prodeje třípokojových panelových bytů, které proběhly v okruhu třeba 500 metrů za posledních 12 měsíců a u kterých byly zapsány kupní smlouvy v katastru nemovitostí. Z toho spočítáme hodnotu bytu, o který se zajímáte. Včetně toho, jaká by mohla být cena za jeho pronájem, pokud byste se jej rozhodl po koupi pronajímat.

Milan Roček

Jak velkou máte databázi?

Máme údaje o všech bytech a rodinných domech v České republice. Plus přes milion transakcí za posledních 10 let, pokud jde o starší byty a rodinné domy. Pak máme asi 250 tisíc cen nových bytů, které byly v Česku postaveny a prodány za posledních 30 let. A všechno to jsou skutečné prodejní ceny zapsané v katastru nemovitostí.

Komu ještě data prodáváte?

Kromě finančního a pojišťovnického sektoru třeba developerům, znalcům, realitním kancelářím, ale i státním institucím, ministerstvům. Před dvěma lety jsme data zpřístupnili také široké veřejnosti v internetové aplikaci hypox.cz. Tady je možné data využít i přímo, nejen zprostředkovaně.

Například?

Třeba když chcete znát vývoj ceny svéjí nemovitosti, vidíte měsíčně aktualizovaná data o její hodnotě. To se může hodit ve chvíli, kdy chcete nemovitost prodat a netušíte, jakou má hodnotu. Anebo naopak když chcete nakoupit. Když se rozhlížíte po nové nemovitosti, zajímá vás, jak se ceny v dané lokalitě vyvíjejí a kolik se tam toho prodává.

To se týká bytů i domů kdekoliv v Česku?

Ano, kdekoliv v Česku. Záleží na tom, jak velké množství bytů či domů konkrétního typu se prodává. Nejpřesnějších výsledků dosáhnete samozřejmě ve větších městech, kde je realitní trh nejaktivnější. Na našem portálu hypox.cz můžete vidět všechny tyto údaje dokonce zdarma.

Kupující ale zajímá nejen cena, může je přesvědčit třeba výhled, genius loci, historie a další nekvantifikovatelná specifika…

To máte pravdu, každá realitní transakce je hodně ovlivněna emocemi, ale stejně tak si musíte vyhodnotit místo i technokraticky. Záleží na tom, zda se pohybujete v lokalitě, kterou důvěrně znáte, anebo na neznámém místě. Když se budete chtít stěhovat například za prací do úplně cizího města, místní trh patrně nebudete znát. A budete potřebovat alespoň nějaké vodítko, relevantní zdroj, který vám řekne, za jakou cenu se prodávají podobné nemovitosti. Což může být velmi odlišné od toho, za kolik se tyto nemovitosti inzerují.

Od toho ale máme certifikované odhadce, nebo těm nelze věřit?

Uvedu příklad, jaký se stává poměrně často. Nepohodnete se s manželkou a budete chtít společnou nemovitost prodat, vzájemně se vypořádat. K tomu budete potřebovat objektivní informaci o hodnotě nemovitosti. Ale vy nebudete věřit odhadci své budoucí exmanželky, ona nebude věřit vašemu odhadci, oba budete mít pocit, že to naceňují příliš vysoko nebo naopak moc nízko. Potřebujete tedy arbitra. A to jsou tvrdá data, která neohnete. Nezávislá, bez emocí. Obdobně se tato data používají i v rámci dědického řízení.

K čemu je v dědickém řízení dobrá rychlost dostupnosti dat?

Představte si třeba, že sedíte u notáře, který s vámi řeší dědické řízení, a tam zjistíte, že potřebujete doložit objektivní reálnou cenu bytu, který dědíte. Dříve jste museli zpravidla odejít, pak vyhledat například realitní kancelář, která vám stanovila cenu, za jakou lze byt prodat. Nyní můžete použít online ocenění, jež je určeno přímo pro dědictví. Můžete si byt ocenit klidně na místě na mobilu – přes aplikaci Hypox. Důležité je, že aplikace vám řekne hodnotu nemovitosti i zpětně, jaká byla v době úmrtí – což je specifický údaj, který potřebujete při dědictví doložit.

Kolik taková služba stojí?

I cena ocenění pro dědictví je odvislá od toho, co je běžné v dané branži. Ve zmiňované realitce, která vám stanoví cenu bytu v dané lokalitě, za odhad zpravidla zaplatíte 1500 až 3000 korun. Certifikovaný znalec bude stát asi dvojnásobek. Výstup z naší aplikace stojí 990 korun, hotový je do minuty.

Počítám, že ne každý notář bude věřit nějakému údaji z aplikace, kterou nezná…

A má radši věřit realitnímu makléři, kterého rovněž nezná? Nebo renomované firmě, která dodává stejná data řadu let bankám a pojišťovnám? Než jsme službu vytvořili, tak jsme o ní diskutovali s celou řadou notářů. Ptali jsme se jich, co všechno by měla podle nich obsahovat. Součástí výstupu z aplikace je i metodický postup, jak jsme k ceně dospěli, tedy porovnávací metodou podobných nemovitostí. Notáři tyto výstupy akceptují, i proto, že jsme schopni jim doložit, že data od nás odebírají i velké banky či pojišťovny. Od klientů máme zatím dobrou zpětnou vazbu, notáři údaje akceptují jako podklad pro dědické řízení. Doteď byla notáři akceptována všechna naše ocenění pro dědické řízení. Je to další z příkladů, jak se data dají využít velmi efektivně pro koncového klienta.

Jaký je o aplikaci zájem, kolik takových odhadů pro notáře vaši klienti poptávají?

Řádově jde o desítky odhadů měsíčně, předpokládám, že se budeme posouvat ke zhruba stu ocenění měsíčně.

