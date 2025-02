Partners Banka spouští hypotéky. Bez poplatků za předčasné splacení

Partners Banka začala nabízet hypoteční úvěry. V první fázi se soustředí hlavně na hypotéky určené na koupi nemovitostí, nabízí i refinancování. Úvěry na výstavbu s postupným čerpáním chce přidat začátkem příštího roku.

Při startu svého ostrého provozu loni v březnu Partners Banka nabídla běžné a spořicí účty. V listopadu rozšířila nabídku o spotřebitelské úvěry. „Završili jsme svůj hlavní produktový proces a stáváme se plnohodnotnou bankou,“ říká Petr Borkovec, spoluzakladatel finanční skupiny Partners, do které banka patří.

Partners Banka na svém webu uvádí základní úrokové sazby hypoték 5,25 % p.a. při fixaci na jeden rok, 4,99 % na tři roky a 5,09 % na pět let. Půjčit si lze až 20 milionů korun se splatností od 5 do 30 let.

Při aktivním používání běžného účtu dostane klient úrokovou sazbu nižší o 0,1 %, při dodání energetického štítku financované nemovitosti (PENB) je sleva dalších 0,1 %. Při využití obou zvýhodnění klesne nejnižší sazba na 4,79 % u tříleté fixace. U pětileté je 4,89 % a u roční 5,05 %.

Aktivitou na běžném účtu se rozumí alespoň pět plateb kartou za měsíc a zároveň příjem na účet alespoň 20 tisíc korun měsíčně.

„Stejně jako u půjček platí, že držíme slovo. Úroková sazba, kterou nabídneme při žádosti, bude sazba, kterou klient najde ve smlouvě,“ slibuje ředitel banky Marek Ditz a vyzdvihuje rychlost celého procesu.

„Po plném rozjezdu hypoték chceme schvalovat standardní hypotéku do 24 hodin v pracovní dny od podání žádosti a dodání kompletních podkladů, stejně tak v pracovní dny do 24 hodin připravíme smluvní dokumenty,“ říká Ditz. Proces uzavírání smluvní dokumentace je maximálně digitalizován prostřednictvím aplikace Partners.

Banka se podle něj rozhodla osvobodit své klienty od jakýchkoliv poplatků za odhad ceny nemovitosti – a dokonce i od poplatků za předčasné splácení hypotéky.

„Na všechny naše nově uzavřené smlouvy se nevztahují tolik diskutované poplatky za předčasné splacení zavedené od září minulého roku,“ zdůrazňuje Ditz. „Počítáme, že nám tržní podmínky umožní tuto výhodu držet nejen na startu, ale i déle. Každopádně klienti, kteří si nyní sjednají smlouvu, budou mít toto právo garantováno až do konečné splatnosti své hypotéky,“ dodává.

„Hypoteční úvěry Partners Banky exkluzivně zprostředkovává největší hypoteční specialista Gepard Finance prostřednictvím finančních poradců na pobočkách Partners Banky,“ upřesňuje Borkovec. V prvním roce plánuje banka objem hypoték ve výši 10 miliard korun.

Partners Banka v minulém týdnu překročila hranici 100 tisíc klientů. Od začátku roku výrazně stoupl zájem o nové účty díky možnosti platit kartou v cizí měně bez přirážky či marže ke kurzu Evropské centrální banky – jde o nejlepší měnové kurzy od některé z tuzemských bank, poráží i aplikaci Revolut.

Pobočková síť Partners Banky, která vznikla přeměnou poradenských franšíz, se letos má rozšířit ze 178 na 190 míst. Stane se tak třetí největší sítí mezi bankami po České spořitelně a Komerční bance. Dosud třetí ČSOB má podle seznamu na svém webu 182 poboček.

Poznámka: Součástí skupiny Partners je také vydavatelství NextPage Media, které mimo jiné provozuje web Peníze.cz.

Petr Kučera Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku... Další články autora.

Jakou cenu má vaše nemovitost? Získejte na pár kliknutí jediná certifikovaná data o realitním trhu a rozhodujte se na základě správných informací. Vyzkoušet zdarma

Sdílejte článek, než ho smažem