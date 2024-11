Vlastnictví apartmánu či domku v oblíbené prázdninové lokalitě v zahraničí láká stále víc i Čechy. Potvrzují to některé tuzemské banky, jejichž prostřednictvím lidé financují koupi či rekonstrukci nemovitosti v cizině.

Přestože o možnosti vzít si na bydlení u moře hypotéku přímo v Česku patrně ani neví všichni zájemci, banky registrují poměrně velký nárůst této klientely.

„Pokud srovnáme poptávku například proti roku 2022, jsme už teď, s daty za prvních deset měsíců letoška, o více než 20 procent výše,“ říká Miroslav Zetek, člen představenstva a vrchní ředitel zodpovědný za obchod v ČSOB Hypoteční bance. Ta je spolu s Českou spořitelnou lídrem hypotečního trhu.

Tento typ úvěru nyní ČSOB propaguje pod názvem Hypotéka bez hranic. Jde o takzvanou účelovou hypotéku, která má stejné podmínky jako standardní hypotéka na nemovitost v Česku – k získání je však nutné ručit jinou nemovitostí v Česku.

Může to být jak nemovitost ve vlastnictví klienta, tak někoho z jeho blízkých. ČSOB připouští i možnost ručit nemovitostí, která už je částečně splacená – na uhrazenou část lze získat druhou hypotéku.

„Na podzim čekáme ještě silnější nárůst, protože nejčastější scénář je takový, že si zájemci v létě obhlédnou své vysněné lokality a na podzim realizují koupi,“ říká Zetek.

„Tyto zahraniční nemovitosti představují nejen atraktivní investici, ale pro mnohé Čechy především splněný sen o druhém domově v místech, která si oblíbili z předešlých cest,“ dodává. Vedle tradičních evropských lokalit se Češi podle něj poohlížejí i po exotičtějších místech jako jsou Kapverdy, Indie, Thajsko či Kypr.

Zájmu o zahraniční nemovitosti, které mnohdy bývají levnější než v Česku, si všimla i Air Bank. Také ona nabízí účelovou hypotéku na nemovitost v cizině. „Reagujeme tím na poptávku ze strany klientů. Jedná se o doplňkovou produktovou nabídku. V rámci celkové produkce mají nemovitosti v zahraničí podíl kolem tří procent,“ říká mluvčí Michal Kuzmiak.

Srovnatelný produkt má z tuzemských bank i UniCredit, ale využívá ho jen pro individuální případy, nikoliv jako běžnou součást své produktové nabídky.

Variantním řešením může být Hypotéka bez hranic od Oberbank. Banka ji však poskytne pouze pro pořízení nemovitosti v Rakousku, v Německu nebo na Slovensku. Výhodou je, že k zajištění umožňuje pořizovanou nemovitost přímo v těchto zemích.

Ostatní banky nabízejí zájemcům o nemovitost v cizině pouze takzvanou americkou hypotéku. Také v jejím případě je podmínkou zástava jinou nemovitostí, která se nachází v Česku, nicméně americká hypotéka je méně výhodná než ta standardní.

Je totiž dražší – většinou s úrokem o půl až jeden procentní bod vyšším. Navíc zájemce bude potřebovat ke koupi víc vlastních peněz. Americká hypotéka je typicky na maximálně 70 procent hodnoty zastavené nemovitosti, zatímco u standardní hypotéky to může být až 90 procent (u zájemců nad 36 let většinou 80 procent). Splatnost americké hypotéky je maximálně 20 let, u standardní až 30 let.

Hypotéka na nemovitost v cizině se čerpá v českých korunách a stejně tak ji klient v korunách splácí. Úroková sazba je pak stejná jako u hypoték na koupi nemovitosti v Česku. K žádosti je nutné přiložit i kupní smlouvu na pořizovanou nemovitost. „Pro čerpání hypotéky potřebujeme překlad kupní smlouvy s kulatým razítkem,“ upřesňuje Monika Hořínková, mluvčí ČSOB.

„Vedle standardních dokumentů k posouzení bonity žadatele a ocenění nemovitosti musí být doložen návrh nabývacího titulu, což může být například kupní smlouva, smlouva o budoucí kupní smlouvě, rezervační smlouva. Finální smlouva se dokládá pro čerpání hypotéky – tu je nutné doložit v českém, slovenském, anglickém, německém jazyce nebo v jiném jazyce s úředním překladem,“ říká Michal Kuzmiak z Air Bank.

Pro hypotéku na nemovitost v zahraničí pak platí stejné podmínky i pro ostatní parametry – typicky pro možnost mimořádných splátek. „Klient Air Bank není zatížen ani poplatkem za rezervaci zdrojů či za nečerpání hypotéky,“ dodává Kuzmiak.

Hypotéku na zahraniční nemovitost od ČSOB i Air Bank lze využít na koupi ve státech, které nejsou na seznamu rizikových zemí. Pro Evropskou unii takové omezení neplatí.

„Klienti typicky pořizují nemovitosti v rámci EU, kde financujeme všechny státy,“ potvrzuje mluvčí Air Bank. Mluvčí ČSOB říká, že „posouzení rizikovosti země je vždy individuální a probíhá na pobočce, takže doporučujeme se obrátit na pobočku nebo našeho specialistu a probrat tuto možnost s ním“.

Podle aktuálních dat ČSOB jsou nejčastějšími žadateli o hypoteční úvěr na zahraniční nemovitost lidé ve věku 41 let se spolužadatelem. Nejmladšímu žadateli bylo 20 let. Dvě třetiny z žadatelů o Hypotéku bez hranic jsou vysokoškoláci, kteří jsou sezdaní a vydělávají průměrně 112 tisíc korun, uvádí banka. Zbylou třetinu podle ČSOB tvoří středoškoláci s průměrným příjmem 95 tisíc korun.

Průměrná výše hypotéky na zahraniční nemovitost se pohybuje kolem 3,5 milionu korun. To je méně, než je průměrná výše hypotéky na nemovitost v Česku, která v říjnu (podle statistiky ČBA Hypomonitor) dosahuje 3,79 milionu. Největší část žadatelů u ČSOB pochází aktuálně z Prahy, Jihomoravského, Středočeského a Moravskoslezského kraje.

