Zájem o hypotéky výrazně stoupl. Průměrná výše je rekordní

Banky a stavební spořitelny poskytly v srpnu hypoteční úvěry za více než 32 miliard korun, z toho skutečně nové úvěry za bezmála 26 miliard korun. Oproti červenci je to růst o třetinu. Vyplývá to ze statistiky Hypomonitor od České bankovní asociace. Data do ní dodávají všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky v Česku.

Statistka potvrzuje, že zájem o hypotéky nadále roste. V meziročním vyjádření růst v srpnu zrychlil na 130 % z červencových 109 %. Srpnový objem poskytnutých hypoték byl nejvyšší v letošním roce a zároveň nejvyšší od ledna 2022. Svou roli v tom podle bankovní asociace sehrála i novela zákona, která od září zpřísnila podmínky předčasného splacení úvěrů na bydlení.

„Objem nově poskytnutých hypotečních úvěrů dosáhl v srpnu velmi vysokých hodnot zejména ze dvou důvodů. Prvním je obecně oživení poptávky po financování bydlení v letošním roce, druhým účinnost novely zákona o spotřebitelském úvěru od 1. září, kvůli které se někteří klienti snažili podepsat smlouvy ještě do 31. srpna, aby se na ně alespoň po dobu první fixace nevztahovala nová pravidla pro předčasné splacení,“ říká Ondřej Šuchman, manažer pro hypotéky v Komerční bance.

Mnozí lidé se snažili proto urychlit sjednání nové hypotéky nebo refinancování svého stávajícího hypotečního úvěru.

Průměrná sazba, za kterou si klienti hypotéky v srpnu sjednávali, činila 4,98 %. Pod hranici pěti procent se dostala prvně po více než dvou letech. Oproti červenci nicméně klesla jen o devět setin setin procentního bodu.

Autoři statistiky upozorňují, že hypoteční sazby bank reagují především na vývoj tržních úrokových sazeb delších splatností a až s několikaměsíčním zpožděním.

Současný pokles průměrné sazby podle asociace reflektuje právě vývoj tržních úrokových sazeb delších splatností. Ty od června začaly opět klesat a v posledních měsících byly v průměru nejnižší nejen v rámci letošního roku, ale i od konce roku 2021.

„Poslední vývoj tržních sazeb delších splatností opět otevírá prostor pro budoucí snižování hypotečních sazeb,“ věří Jakub Seidler, hlavní ekonom České bankovní asociace. Pokud se vývoj na trhu neobrátí, sazby hypoték by měly v příštích měsících pokračovat v mírném poklesu.

Do hypotečních sazeb banky promítají i další faktory, a to nejen očekáváný vývoj základních sazeb České národní banky, ale i výhled na inflaci, ekonomický vývoj či dynamika obdobných úrokových sazeb v zahraničí. Reflektují samozřejmě také konkurenci na trhu.

Podle mnohých analytiků však banky nyní kvůli stále rostoucí poptávce po hypotékách nemusí o klienty tolik bojovat, a proto jejich úroky zatím klesají jen velmi pozvolna.

Objem poskytnutých hypoték a průměrné úrokové sazby za srpen 2024 Objem Počet Sazba Celkem 32,4 mld. Kč 8522 4,97 % Nové úvěry 25,7 mld. Kč 6498 4,98 % z toho: na koupi 20,1 mld. Kč 5051 4,97 % na výstavbu 4,5 mld. Kč 1123 4,96 % ostatní 1 mld. Kč 324 5,21 % Refinancované z jiné instituce 5,7 mld. Kč 1716 4,9 % Refinancované interně 1 mld. Kč 308 4,98 % Pramen: ČBA Hypomonitor

„Aktuálně můžeme sledovat oživování hypotečního trhu, přestože sazby neklesají tak rychle jako na spořicích účtech. Dramatický pokles sazeb se nedá čekat ani v závěru roku. Jedním z důvodů může být i fakt, že už teď někteří zpracovatelé avizují prodlužování lhůt schvalování s ohledem na přetlak žádostí o úvěr a jejich reálných kapacit,“ upozorňuje Michal Noha, ředitel produktového managementu Raiffeisen stavební spořitelny.

K srpnovému objemu poskytnutých hypoték v srpnu napomohla i stále se zvyšující průměrná výše hypotéky. Ta v srpnu stoupla z červencových 3,77 milionu na rekordních 3,95 milionu korun.

Od dubna tak průměrná výše hypotéky převyšuje dosavadní rekordní úroveň z listopadu 2021 ve výši 3,46 milionu korun, připomíná bankovní asociace. Dosáhnout na vyšší hypotéku podle ní umožňuje jak postupný pokles hypotečních sazeb, tak i uvolnění příjmových limitů ze strany ČNB či postupný růst reálných příjmů domácností.

Výše hypotéky souvisí také s vývojem cen nemovitostí, které byly v prvním čtvrtletí letošního roku o téměř 10 procent vyšší než v posledním čtvrtletí roku 2021 a pokračovaly v růstu i ve druhém čtvrtletí, dodává bankovní asociace.

Olga Skalková O bankách a finančních institucích píše od 90. let. Byla součástí ekonomického týmu Hospodářských novin, psala i na weby iHNed.cz a Aktuálně.cz. Teď píše externě pro Peníze.cz. Ráda tráví čas s rodinou a přáteli, chodí do... Další články autora.

