Hypotéky zlevňují jen nepatrně. Na 4 % letos zapomeňte

Průměrná nabídková sazba hypotečních úvěrů k 5. září klesla oproti předchozímu měsíci jen o čtyři bazické body na 5,38 % p. a. Od začátku roku se snížila pouze o 58 bodů. Vyplývá to ze statistiky Swiss Life Hypoindexu pro úvěry na 80 procent hodnoty zastavené nemovitosti (LTV).

Měsíční splátka hypotečního úvěru na tři a půl milionu korun sjednaného do 80 procent LTV při splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 5,38 procenta byla na začátku září 21 248 korun. Oproti srpnu klesla o 78 korun, od začátku roku pak o 1341 korun.

Podle analytiků je do konce roku obrat v dosavadním jen velmi mírném zlevňování hypoték nepravděpodobný. Nenaplní se také optimistické scénáře některých pozorovatelů trhu, že letos dojde k výraznému snížení hypotečních úroků.

„Jako čirá utopie se jeví předpovědi, že by se úrokové sazby na konci letošního roku mohly pohybovat okolo čtyř procent,“ říká Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select. „Za poslední čtyři měsíce klesla průměrná sazba jen o 0,19 procentního bodu. Těžko proto očekávat, že by se za následující čtyři měsíce snížila o 1,38procentního bodu. Úroky okolo pěti procent tak budou na konci letošního roku zřejmě nevyhnutelnou realitou,“ tvrdí Sýkora.

Do vývoje trhu podle něj vstoupila i novela zákona o spotřebitelských úvěrech, která nově definuje účelně vynaložené náklady, na které má banka nárok při předčasném splacení hypoték. O změně jsme psalu podrobně: Předčasné splacení hypotéky se prodraží. Zpřísnění už od září

Swiss Life Hypoindex

„Ze strany zákonodárců nebyl vyslyšen požadavek bank na vyšší sankce. Z toho důvodu jsou všechny sazby navýšené o přirážku, která má bankám zajistit polštář kompenzující právě ony účelně vynaložené náklady. Bohužel se tak děje u všech klientů, tedy i u těch, kteří nikdy k předčasnému doplacení úvěru nepřikročí. A proto sazby hypoték neklesají tak rychle, jak by mohly,“ vysvětluje Sýkora.

Banky od září nově mohou naúčtovat klientům až čtvrt procenta z nesplacené jistiny za každý započatý rok zbývající do nové fixace – v součtu nejvýše jedno procento. Banky lobbovaly za sankci ve výši až dvě procenta.

Změna se dotkne jak zcela nových hypoték, uzavřených od začátku září 2024, tak i stávajících hypoték, pokud u nich začne platit nové fixační období (tedy po refixaci úrokové sazby).

Poplatku nadále zůstanou ušetření klienti, kteří k předčasnému splacení přistoupí v tíživé rodinné situaci jako je dlouhodobá nemoc, invalidita, úmrtí dlužníka nebo jeho manžela či partnera. Zůstává také právo klienta zdarma předčasně splatit každý rok čtvrtinu původní jistiny úvěru, a to během jednoho měsíce v období před výročím smlouvy.

Nově bude bez sankce i předčasné splacení při prodeji nemovitosti, jíž se úvěr týká, pokud od uzavření smlouvy o úvěru uplynulo alespoň 24 měsíců. Sankce nehrozí ani při vypořádání společného jmění manželů při rozvodu, pokud jde o nemovitost, která byla úvěrem na bydlení financována nebo sloužila k jeho zajištění.

I podle Davida Eima, analytika společnosti Gepard Finance, se hypoteční sazby do konce letošního roku výrazně nesníží. „Bankám k tomu chybí významnější důvod,“ říká.

Jednak se takzvané swapové sazby, od kterých banky nejčastěji odvíjejí úroveň hypotečních úroků, začaly v poslední době zase zvyšovat. Dále pak banky kvůli odložené poptávce v současné době zaznamenávají zvýšený zájem o hypotéky, takže o ně nemusí bojovat cenou. Konkurence se pak obecně snížila, protože z trhu odešly Sberbank a Equa a nabídku hypoték ukončila Creditas.

„Ukazuje se také, že banky zatím nereagují, když se na trhu objeví nabídka hypoték až o jeden procentní bod nižší. Zřejmě ostatním bankám klienti nechybí, proto na ni nereagují,“ říká Eim. Má na mysli letní krok Monety, která však v hypotékách patří k malým hráčům. Tržní podíl v nových hypotékách Monetě loni činil 2,47 procenta.

Na druhou stranu vyšší sazby hypoték by mohly pozitivně ovlivnit vývoj cen nemovitostí. „Pokud by sazby klesaly rychleji, zvýšil by se zájem o nové hypotéky a tím se zvýšila i cena nemovitostí. Takto lze očekávat spíše stagnaci cen nemovitostí, nebo jen velmi pozvolný růst,“ myslí si Sýkora.

