Kdy zlevní hypotéky? První banka výrazně snížila úroky

Česká národní banka sice na začátku srpna opět snížila základní úrokovou sazbu (tentokrát o 0,25 procentního bodu na 4,5 procenta), většina bank ale se snížením úroků u hypoték zatím nespěchá. Průměrná nabídková sazba za poslední měsíc klesla jen o 0,07 procentního bodu na 5,42 procenta. Vyplývá to ze statistiky Swiss Life Hypoindex k 5. srpnu.

„Ledy pomalu roztávají a uvidíme, zda vysoce konkurenční trh přiměje banky snížit sazby ještě více a dynamičtěji. Podle odhadu by se hypoteční sazby mohly ke konci roku pohybovat nad úrovní okolo 4,5 procenta. A v roce 2025 bychom se mohli dočkat hypotečních sazeb na úrovni okolo čtyř procent,“ říká Tom Kadeřábek, vedoucí produktového oddělení Swiss Life Select.

Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 % odhadní ceny nemovitosti (LTV) při splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 5,42 % p. a. byla v srpnu 21 326 korun. Od začátku letošního roku klesla o 1263 Kč.

Od maxima z února 2023, kdy úroková sazba podle Hypoindexu dosáhla 6,37 % p. a., klesly úroky u hypoték jen o 0,95 procentního bodu. Ve stejném období přitom Česká národní banka snížila svoji klíčovou sazbu o 2,5 procentního bodu.

Zdroj: Swiss Life Hypoindex

Srpen tak podle Kadeřábka zvýraznil rozevírání nůžek mezi klíčovou sazbou ČNB a průměrnou nabídkovou sazbou hypoték. „Pomalejší tempo snižování úrokových sazeb u hypoték, než u dvoutýdenní repo sazby ČNB, je do jisté míry způsobeno i tím, že banky nastavují své sazby podle dlouhodobějších sazeb, které jsou určovány tržně. Nicméně prostor pro pokles zde nepochybně je,“ míní Kadeřábek.

Podle něj bude další vývoj hypotečních sazeb záležet na třech faktorech:

Na inflaci. Ta klesla na dvě procenta a dostala se na cíl ČNB. Důležitý bude její další vývoj, protože čím nižší inflace bude, tím rychleji bude ČNB snižovat úrokové sazby a klesnou tak i úrokové swapy, na jejichž základě se ceny hypotečních úvěrů tvoří.

Na konkurenci. Konkurenční boj bude tlačit marže bank dolů a s nimi i nabízené úrokové sazby. Je otázkou, jak velký bude zájem klientů o hypoteční úvěry.

Na nových pravidlech a postoji bank. V září začne platit novela, která bankám umožní účtovat si poplatek až 1 % z nesplacené jistiny při předčasném splacení úvěru. Banky ovšem požadovaly poplatek ve výši 2 % a dá se tak očekávat, že se to klientům promítne v dražších úvěrech. Zde bude hodně záležet na tom, jestli převáží boj o klienty a konkurence, nebo obava bank ze ztráty způsobené předčasným splacením úvěrů.

K výraznému snížení sazby se zatím odhodlala pouze Moneta Money Bank, která na konci července snížila sazby o 0,45 procentního bodu. Marketingově láká hlavně na sazbu 3,99 procenta jak pro nákup nemovitostí, tak pro refinancování stávajících hypoték.

Na první pohled atraktivní průlom pod čtyři procenta se však týká pouze úvěrů s LTV (poměr úvěru k zástavní hodnotě nemovitosti) do 55 procent. Tedy jen případů, kdy hypoteční úvěr financuje něco málo přes polovinu hodnoty nemovitosti – zbytek musí klient sehnat jiných zdrojů. Další podmínkou k získání sazby 3,99 % je sjednání pojištění schopnosti splácet. Banka doporučuje také sjednání životního pojištění. „S hypotékou nejsou spojeny žádné další náklady, vyjma poplatku za odhad hodnoty nemovitosti, který je účtován žadateli ve výši 3000 korun,“ uvádí Moneta.

„V případě, že klient takovým produktem není osloven, úroková míra se zvýší o 0,20 procentního bodu,“ upřesňuje Moneta.

Podle hypotečního experta Davida Eima ze společnosti Gepard Finance je zatím těžké posoudit, jak na to ostatní banky budou reagovat.

„Jak se říká, jedna vlaštovka jaro nedělá. A jedna malá banka nedefinuje situaci na trhu. Když do ní všichni půjdou sjednat si takto zajímavou sazbu, banka procesně zkolabuje,“ míní Eim.

Podle něj jde každopádně o hozenou rukavici. „Mám na mysli to, jak jeden gentleman toho druhého rukavicí nejprve udeří do tváře a teprve potom mu ji hodí k nohám. Na to je těžké nereagovat. Tak velký rozdíl, to bude téměř věcí cti, aby banky hozenou rukavice zvedly,“ dodáv Eim.

