Hypotéky už nezdražují. Na nižší úrok si ale počkáme, říká expert

Průměrná nabídková sazba hypoték je 6,37 % p. a., ukazuje statistika Fincentrum Hypoindex. Jde o data z většiny tuzemských bank k 6. únoru a týkají se úvěrů do 80 % odhadní ceny nemovitosti (LTV).

Oproti lednu je průměrná sazba jen o 0,03 procentního bodu vyšší. Kolem úrovně 6,3 % stagnuje nabídkový úrok už od loňského července. A zřejmě ještě několik měsíců bude.

„Nabídkové sazby na počátku února mírně vzrostly. Jde o změny spíše kosmetické a celkový trend pokračuje ve stagnaci,“ říká Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.

„I nadále můžeme očekávat spíše stagnaci úrokových sazeb hypoték, kterou mohou narušit jen jarní slevové akce některých bank. Rozhodně už nelze očekávat nějaký výraznější růst,“ dodává Sýkora.

Česká národní banka nechala na začátku února základní úrokové sazby na dosavadní úrovni, nezměnila je už od loňského června. „Přestože guvernér ČNB Aleš Michl po únorovém zasedání nevyloučil, že by bankovní rada na některém z dalších zasedání mohla sazby zvýšit, pravděpodobnost růstu sazeb ale není vysoká,“ připomíná Sýkora.

„Podle současných prognóz by hypoteční sazby letos měly vykazovat stagnaci doprovázenou jen mírnými výkyvy zapříčiněnými konkurenčním bojem bank. A to až do doby, kdy ČNB začne snižovat úrokové sazby. Toto asi nelze čekat dříve než koncem letošního roku. Při optimistických předpovědích by tak sazby hypoték mohly začít klesat koncem letošního roku, při pesimističtějších předpovědích bychom se poklesu mohli dočkat až na jaře 2024. Nicméně půjde o pokles v řádu nízkých desetin procenta,“ upřesňuje Sýkora.

Zájemce o hypotéku ve výši tři a půl milionu korun se splatností 25 let čeká průměrná splátka 23 342 korun měsíčně. Za posledních dvanáct měsíců stoupla splátka o skoro 3850 korun měsíčně, vyplývá z dat Hypoindexu. Průměrná nabídková sazba na začátku loňského února byla 4,52 %.

Kdo si vybere jenom jednoletou fixaci, protože spoléhá na to, že úroky budou v příštím roce nižší, čeká ho teď průměrná nabídková sazba 6,76 %. Naopak desetileté fixace vyjdou „jen“ na 6,05 % p. a., ukazuje statistika Fincentrum Hypoindex.

Stagnaci sazeb potvrzuje také společnost Golem Finance. Ukazatel GOFI 70, který sleduje nabídky hypotečních úvěrů do 70 % LTV (odhadní ceny nemovitosti), klesl v lednu o tři setiny procentního bodu na 6,22 %. Průměrná sazba skutečně sjednaných hypoték naopak stoupla o čtyři setiny procentního bodu na 6,06 %.

„Věříme, že vrchol úrokových sazeb je již za námi a očekáváme pozvolný pokles. Ke konci čtvrtletí se průměrná hypoteční sazba sníží o jednu až dvě desetiny – to není nijak silný pokles, ale posun to je,“ říká Libor Vojta Ostatek, šéf Golem Finance.

