Zdražování hypoték se zastavilo. Zájem o ně prudce klesá

Průměrný úrok u nových hypoték, které teď nabízejí tuzemské banky, po mnoha měsících růstu mírně klesl. Ukazuje to statistika Fincentrum Hypoindex, která vychází z nabídkových cen.

K letošnímu 5. září dosahoval průměrný nabídkový úrok 6,23 %, což je o 0,05 procentního bodu méně než v srpnu. Týká se úvěrů do 80 % odhadní ceny nemovitosti (jde o ukazatel známý pod zkratkou LTV). Loni v září byla průměrná nabídková sazba výrazně níž: 2,84 %.

„I přesto, že u mezibankovních úrokových sazeb nedošlo k žádným změnám, poklesl zářijový Fincentrum Hypoindex o pět bazických bodů. Toto velmi mírné snížení je způsobeno především akčními nabídkami některých bank. Zatím se tedy trh vyvíjí podle našich odhadů z předchozích měsíců – úrokové sazby hypoték víceméně stagnují,“ říká Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.

Měsíční splátka nové hypotéky v průměrné výši tři a půl milionu korun při splatnosti na 25 let a fixaci na tři roky teď dělá 23 035 korun. Přestože oproti předchozímu měsíci mírně klesla (o 115 korun), od letošního ledna je o víc než 3000 korun vyšší a za poslední rok stoupla o přibližně 7000 korun. Na vysoké zvýšení splátky hypotéky se musí připravit také lidé, kterým končí fixace úrokových sazeb sjednaná před několika lety.

Zdroj: Fincentrum Hypoindex

Nejvyšší úrokové sazby u hypoték poskytovaných do 80 % hodnoty nemovitosti teď nabízejí banky u jednoletých fixací: v průměru za 6,52 %. Tříleté fixace jsou v průměru za 6,41 %, pětileté za 5,94 % a desetileté za 6,03 %. Dražší jsou hypotéky s LTV nad 80 %: při fixaci na tři roky v průměru za úrok 6,74 %, na pět let za 6,28 % a na deset let za 6,36 %.

Zájem o hypotéky za současných podmínek prudce klesl. Vedle rostoucích úroků za to mohou i rostoucí ceny nemovitostí. Objem zcela nově sjednaných hypoték (bez refinancování) v červenci podle dat České bankovní asociace a ČNB klesl v porovnání s loňským rekordním rokem o přibližně 70 %, v porovnání s rokem 2020 o víc než polovinu.

