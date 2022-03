Omezení hypoték: Přísnější limity začínají platit

Banky musí od začátku dubna přísněji hlídat parametry u hypoték a půjčovat jen lidem, kteří splní podmínky stanovené centrální bankou. Začínají totiž platit opatření přijatá Českou národní bankou (ČNB) na konci loňského listopadu.

Limit ukazatele LTV (poměr výše hypotéky k hodnotě nemovitosti) pro nové úvěry se snižuje na 80 % z dosavadních 90 %.

Znamená to, že na hypotéky dosáhne nově většinou jen ten, kdo bude mít na pořízení nemovitosti alespoň 20 % z vlastních peněz.

Pro žadatele o hypotéku, kteří jsou mladší 36 let, zůstane i od dubna zvýšený 90% limit na LTV – bude jim tak stačit desetina vlastních peněz.

Banky mohou uplatnit pětiprocentní výjimku pro hypotéky s vyšším ukazatelem LTV, musí ale při tom postupovat „obzvlášť obezřetně“.

Do hry se od dubna vracejí i dva další limity:

Limit ukazatele DSTI, který vyjadřuje, jak velkou část čistého měsíčního příjmu žadatel o úvěr vynakládá na splátky celkového dluhu, je nově 45 %. Znamená to, že banky by od dubna měly půjčit jen tomu, kdo vydá na všechny své dluhy maximálně 45 % čistých příjmů. Pro žadatele mladší 36 let to je 50 %.

Limit ukazatele DTI, který odráží počet ročních čistých příjmů žadatele nutných ke splacení všech jeho dluhů, nově činí 8,5. Znamená to, že banky by měly půjčit jen tomu, kdo na splacení všech svých dluhů vydá maximálně 8,5násobek svých ročních čistých příjmů. Pro žadatele mladší 36 let bude limit 9,5.

Banky budou mít určitý prostor limity překročit. Pět procent (počítají se za jednotlivá kalendářní čtvrtletí) všech nově poskytnutých hypoték nemusí limity ukazatelů DTI a DSTI splňovat, pokud je banka jako poskytovatel hypotéky přesvědčena, že žadatel daný úvěr v budoucnu bez problémů splatí.

Všechny limity jsou nastaveny v souladu s novelou zákona o ČNB, která od srpna 2021 dává centrální bance pravomoc stanovovat závazné hranice těchto tří ukazatelů. ČNB se tím zároveň vrací k limitům, které zrušila na jaře roku 2020.

„Bankovní sektor jako celek se v průběhu roku 2021 při poskytování hypotečních úvěrů vrátil ke značně uvolněným standardům. Takto uvolněné standardy jsme naposledy pozorovali v roce 2018, než byly poprvé zavedeny limity příjmových ukazatelů. S ohledem na tuto skutečnost i na přetrvávající nadhodnocení cen bydlení považujeme za nezbytné nastavit přísnější parametry pro poskytování hypoték. Cílem je bránit nárůstu zranitelnosti bankovního sektoru,“ zdůvodnil přísnější pravidla loni v listopadu guvernér České národní banky Jiří Rusnok.

Nadhodnocení cen bytů v Česku podle odhadu ČNB činilo v loňském druhém čtvrtletí téměř 25 % a u investičních bytů více než 30 %.

„Poskytování úvěrů s velmi vysokými hodnotami DTI a DSTI jsme nepozorovali u všech bank. Hrozilo však, že dosud opatrnější banky budou na možnou ztrátu svého tržního podílu reagovat uvolněním standardů podobných těm u jejich agresivnějších konkurentů,“ upozornil ředitel sekce finanční stability ČNB Jan Frait.

Na opatření z konce listopadu ČNB navázala také zpřísněním doporučení pro poskytovatele hypoték. Banky tak například mají zakázáno poskytovat úvěry s hodnotou LTV nad 100 %. Doporučení také snižuje hranici limitů pro takzvané vysoce obezřetné posuzování hypoték. Banky mají zbystřit, pokud je LTV vyšší než 80 %, pokud DTI převyšuje hodnotu 8 nebo pokud DSTI překračuje 40 %. Při výpočtu DSTI by navíc měla být úroková sazba úvěru navýšena o nejméně dva procentní body.

Banky v praxi žádný velký dopad nových pravidel nečekají. Jejich zástupci opakovaně zdůrazňují, že je v jejich samotném zájmu, aby hypotéky poskytovaly jen těm, kdo budou mít na jejich splácení.

Největší regulaci v poskytování hypoték momentálně představují rostoucí úroky hypoték, které jsou už běžně kolem 5 %. Před rokem to bylo kolem 2 %. A úroky budou ještě dál růst. Už dnes nejspíš bankovní rada ČNB znovu zvýší své sazby, což by postupně mělo vést i k dalšímu růstu úroků u hypoték.

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.

