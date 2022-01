Hypotéky rekordně zdražily, ukazují nová čísla z bank

Průměrný úrok hypoték podesáté v řadě stoupl – v prosinci na 2,99 % z listopadových 2,7 %. Ukazuje to statistika Fincentrum Hypoindex, která vychází ze skutečných hodnot u nově sjednaných smluv včetně refinancování. Ještě loni v prosinci přitom úroky mířily opačným směrem, průměrná sazba tehdy klesla na 1,96 %.

Prosincový skok o 29 desetin procentního bodu je rekordní v celé historii Hypoindexu, který hypoteční trh sleduje od roku 2003. Nový rekord navíc nemusí vydržet dlouho, protože zdražování hypoték v posledních týdnech ještě zrychlilo a ani na prosincových 2,99 % už teď v praxi nikdo nedosáhne.

Noví zájemci v lednu těžko seženou hypotéku s úrokem pod 4 %, banky dál zdražují v reakci na růst úroků ČNB. Naposledy od pondělí zdražovala skupina ČSOB: u nejčastěji využívané hypotéky s fixací na pět let sazbu zvýšila o 0,6 procentního bodu, nabídky začínají na 4,59 %. Od stejného data zdražovala také Air Bank, která úroky zvedla o 0,4 procentního bodu. Pětiletou fixaci tam pořídíte s úrokem od 4,14 %.

Hypoindex má za nabídkovými sazbami zpoždění v řádu několika týdnů, které je dáno tím, že banky teprve postupně zpracovávají dříve rozjednané hypotéky. A u nich ještě byly úroky nižší.

Zdroj: Fincentrum Hypoindex

Přinejmenším v několika dalších měsících by měly úroky u hypoték dál růst. Česká národní banka zřejmě ještě bude zvyšovat své základní sazby ve snaze bojovat s dalším růstem inflace. Od nich se pak odvíjejí i tržní sazby. U hypoték se tak brzy můžeme dostat s průměrným úrokem nad pět procent, kde jsme byli naposledy v první polovině roku 2010.

„Tržní úrokové sazby, od kterých se nejvíce odvíjí hypoteční sazby, v závěru minulého roku vzrostly a nyní se pohybují na nejvyšší úrovni od roku 2008. V té době byla průměrná hypoteční sazba u hypoték kolem 5,5 %,“ říká Jakub Seidler, hlavní ekonom České bankovní asociace.

„Pokud se tržní sazby letos výrazněji nezmění, měly by hypoteční sazby letos postupně směřovat k této hranici, ačkoli konkrétní sazba se bude odvíjet od zvolené délky fixace. V tuto chvíli je tržní úroková sazba u delších splatností nižší, přesto může řada klientů zvolit raději kratší fixaci s nadějí, že úrokové sazby výhledově opět poklesnou,“ dodává Seidler.

Ke zlevňování by mohlo dojít až v momentě, kdy růst cen začne výrazněji zpomalovat a ČNB na to bude reagovat opětovným snížením úroků. To se podle ekonomů může stát nejdříve v druhé polovině letošního roku.

Rychlý růst úroků spolu s vysokými cenami bytů a rodinných domů dál zhoršuje dostupnost vlastnického bydlení pro lidi, kteří si ho chtějí pořídit. Dá se tedy čekat – především ve velkých městech, kde jsou byty nejdražší – zvýšený zájem o nájmy. I u nich se ale tím pádem dá čekat růst cen.

Zdražování hypoték nepotěší ani lidi, kterým končí fixace a dosud si nesjednali nový úrok na další období. Když někomu zbývá doplatit třeba dva miliony korun a dosud měl sazbu například 2,19 %, tak při zbývající době splatnosti 20 let by jeho měsíční splátka hypotéky dělala 10 299 korun. Kdyby mu úrok vyrostl na 4,25 %, bude to už 12 385 korun. A pokud sazby vyrostou na 5 %, dělala by měsíční splátka 13 199 korun.

Zájem o hypotéky na konci loňského roku zůstával vysoký. Banky podle údajů Fincentrum Hypoindexu sjednaly v prosinci 10 745 hypoték v celkovém objemu 34,532 miliardy korun. Bylo to nejvíc sjednaných hypoték v prosinci za historii Hypoidnexu.

Rekordní byl i celý rok 2021. Banky podle Hypoindexu sjednaly 132 tisíc hypoték za 427 miliard korun. Dosavadní rekord v počtu sjednaných hypoték držel rok 2016, kdy jich banky sjednaly 114 tisíc. Z pohledu objemu sjednaných hypoték byl dosud rekordní rok 2020 s 254 miliardami korun.

Za rekordem je souběh několika faktorů: na začátku roku 2021 to byly levné hypotéky s úrokem kolem dvou procent, poté přišly zprávy o blížícím se růstu úroků a nakonec i jejich skutečný růst. Lidé, kteří o hypotéce přemýšleli, vzali banky útokem. Zájem byl také o refinancování, když loni končily třeba pětileté fixace z rekordního roku 2016. Podle dat České bankovní asociace dělalo refinancování v posledním čtvrtletí roku 2021 více jak pětinu celkového objemu nově sjednaných hypoték (22,6 %).

„Dá se očekávat, že rok 2021 nějakou dobu překonán nebude. Letos bude následovat ochlazení hypotečního trhu, a to nejméně o 20 %,“ říká Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select. Zchladit trh by měly především rychle rostoucí úroky a také by k němu mohl přispět efekt možného předzásobení – viz rekordní roky 2021 a 2020.

„Kvůli rostoucím úrokovým sazbám jsme už v prosinci zaznamenali výraznější pokles podaných žádostí. Ještě rychlejší ochlazení poptávky očekáváme v letošním roce, kdy by trh mohl poklesnout i o 40 %,“ říká Radek Perman, vedoucí hypoték v Air Bank.

Průměrná výše hypotečního úvěru v prosinci meziměsíčně klesla téměř o 60 tisíc na 3 213 738 korun. I tak za poslední rok vzrostla o 248 tisíc korun. V roce 2020 byl růst průměrné hypotéky ještě rychlejší, tehdy vzrostla o více než 422 tisíc korun. Před pěti lety, v prosinci roku 2016, dosahovala průměrná výše 2 034 199 korun. Za pět let tedy narostla o 58 % a kopíruje rychlý růst cen nemovitostí z posledních let.

A ještě poznámka na konec: Do Hypoindexu nehlásí své výsledky některé banky, které mají na trhu menší podíl – například Creditas, Fio, mBank nebo Oberbank.

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.