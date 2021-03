Hypotéky míří k dalšímu rekordu. Podporujeme kratší fixace, říká bankéř

Na jaké produkty v retailové části ČSOB, za kterou zodpovídáte, letos při generování výnosů skupiny sázíte?

V době nízkých úrokových sazeb je to samozřejmě pro nás velké téma. Depozita nám kvůli několikerému snížení základní sazby České národní banky zdaleka nevydělávají jako v minulosti, úrokové marže na hypotékách jsou nízké. Máme o to větší chuť půjčovat a máme na to i hodně peněz. Viditelní chceme být v retailu primárně v úvěrech na bydlení. A klienty bychom rádi naučili jejich rostoucí vklady investovat do nástrojů, které i jim budou generovat vyšší výnosy než třeba spořící účty.

Očekáváte zvýšení repo sazby České národní banky, která by bankám mohla pomoci zvýšit výnosy? Od prvního lockdownu loni v březnu klesla během jara z 2,25 procenta na současných 0,25 procenta.

O tom nechci spekulovat. Poslední makro čísla jsou trochu optimističtější než před čtyřmi měsíci, ale z mé strany by tato úvaha byla spíš ve stylu „přání otcem myšlenky“.

V lednu banky celkově hlásily sjednané hypotéky za téměř 25 miliard korun, což znamená, že jde o největší objem za první měsíc roku v historii statistiky Fincentrum Hypoindex. Jak se zájem vyvíjel v únoru?

Naše čísla za únor byla také mimořádná. Když to lehce zaokrouhlím, tak v únoru jsme schválili objem hypoték jako dohromady za leden a únor loňského roku.

Objemem loni poskytnutých hypoték – zhruba čtvrt bilionu korun – banky v Česku překonaly všechny dosavadní rekordy. Kolik podle vás rozpůjčují na hypotékách za celý letošní rok?

Ještě v lednu jsme odhadovali, že celoroční výsledek trhu bude letos o nějakých 10 až 12 procent nižší než loni. Pokud bych to měl odvozovat jen od naší letošní dvouměsíční produkce a tu vynásobil šesti, tak jsme se v plánu hodně netrefili. Naše produkce by byla o desítky procent vyšší. To je ale trochu zjednodušený pohled, protože v současném rekordním zájmu o hypotéky významnou roli hraje refinancování, kdy si klienti berou novou hypotéku na přefinancování té dosavadní za výhodnější úrok.

Jan Sadil Zdroj: ČSOB Bankovní kariéru začal v Komerční bance v roce 1995, kde stál u zrodu hypoték. V roce 2001 přešel do ČSOB a začal pracovat pro Hypoteční banku. Ve 34 letech se stal jejím šéfem. Od roku 2017 je členem představenstva ČSOB. Dostal na starost retail, tedy pobočky a služby běžným klientům ČSOB, Poštovní spořitelny a Pojišťovny ČSOB, od letošního ledna i v Hypoteční bance. Vystudoval Fakultu stavební na ČVUT v Praze a absolvoval další studium na VŠE v Praze a Ústavu soudního inženýrství v Brně.

Teď je samozřejmě také otázka, jak banky s hypotékami dopadnou kvůli lockdownu v březnu, i když ve druhé polovině roku bych už naopak nějaký jeho dramatický dopad nečekal. A pak je tu další možný vliv. Tempo růstu objemu hypoték může spíš zpomalit očekávaný růst mezibankovních sazeb, a tím pádem i nárůst hypotečních úroků. To by snížilo i zájem o refinancování hypoték, který je v situaci dnešních nízkých úrokových sazeb poměrně vysoký.

ČNB loni pozměnila své doporučení bankám na limit, kterým stanovuje poměr výše hypotečního úvěru k hodnotě zastavené nemovitosti pro žadatele o nové hypotéky: zvýšila ho na 90 procent. Navíc zrušila limity na poměr mezi celkovým dluhem žadatele a výší jeho čistého ročního příjmu a také na poměr měsíční splátky dluhu k čistému příjmu žadatele. Může se ČNB v obavě z letos pokračujícího boomu úvěrů na bydlení vrátit k dřívějším limitům?

To si nemyslím. ČNB sice znepokojuje potenciální neřízený vývoj cen nemovitostí, který by mohl mít dopady na portfolio hypoték a jejich kvalitu, ale v rekordních objemech za loňský rok a za první dva měsíce letošního roku hrálo významnou roli refinancování, a také ceny nemovitostí dramaticky nevyrostly. Loni refinancování tvořilo zhruba pětinu objemu z nových hypoték a letos to dokonce u nás bylo ještě víc. To se ale může rychle změnit, zvlášť když cena zdrojů na mezibankovním trhu jde v posledním měsíci nahoru a logicky se dá čekat, že vzrostou i úroky hypoték.

Hypoteční banka, která patří pod ČSOB a je lídrem hypotečního trhu, už oznámila, že úroky zvyšuje. Jestliže extrémní poptávka po hypotékách letos pokračuje, budou zdražovat na celém českém trhu?

My jsme úroky významněji navýšili naposledy loni na začátku roku a od té doby jsme je snižovali. Myslím, že teď ale nikomu na trhu nezbyde nic jiného, než se znovu podívat na to, za jakou cenu získává zdroje, za kolik hypotéky prodává a jaká mu pak z toho zbyde marže, z níž by pokryl náklady na riziko na kapitál, na celý proces akvizice, na zpracování úvěru, a také toho musí mít samozřejmě i nějaký zisk. Ta současná vyšší cena zdrojů na mezibankovním trhu se podle mě projevit musí, protože marže nám už opravdu všechny ty zmíněné věci nepokrývá.

O kolik sazby hypoték podle vás letos vzrostou?

Těžko soudit, ale myslím, že se posuneme z pásma, které je pod dvěma procenty, do pásma nad dvě procenta. Nemyslím si, že by úroky hypoték měly být dramaticky vyšší. Takže stále by sazby na hypotékách měly zůstat na nízké úrovni.

Před půl rokem jste říkal, že se budete snažit zkracovat délku nabízených fixací hypoték, protože zaznamenáváte čím dál tím víc případů, kdy klienti chtějí hypotéku předčasně splatit a berou si na to nový úvěr s nižší sazbou, což vás stojí velké peníze – účtujete jim jen administrativní náklady, nikoliv finanční náklady, které vám tím vznikají. Změnili už jste strategii fixací?

Ke zkrácení nabízených fixací pevné sazby jsme skutečně už trochu přistoupili. Před rokem jsme měli většinu nových hypoték s fixací na sedm a deset let. Nyní po letech znovu podporujeme sazbou tříleté fixace, nejčastější jsou u nás nyní pětileté a sedmileté fixace.

I tak to ale neřeší problém, způsobený výkladem zákona o spotřebitelském úvěru ze strany ČNB. My se ho sice držíme, ale nepřipadá nám vyvážený vůči bankám. Myslím, že není udržitelné, aby si banka při refinancování mohla účtovat jen administrativní náklady a nikoliv finanční náklady, které jí při předčasném splacení vznikají kvůli dalšímu umisťování těchto peněz. My si ty dopady nevymýšlíme, my je opravdu máme.

Kolik vlastně činily náklady ČSOB na předčasné splacení hypoték v loňském roce?

Jde o velkou částku, o stovky milionů korun, což je významný dopad do naší výsledovky. Odhaduji, že za celý sektor se tento náklad blížil jedné miliardě korun.

Na podzim jste zmínil, že o tomto problému Česká bankovní asociace jedná s ministerstvem financí, že argumenty bank ministerstvo financí chápe a že by zřejmě bylo nutné novelizovat zákon. To znamená zákon o spotřebitelském úvěru. Jaký je současný vývoj této záležitosti?

Před několika dny jsme poslali dopis guvernérovi Jiřímu Rusnokovi, protože si myslíme, že je potřeba s tou situací něco dělat. Rádi bychom s ním o tom hovořili. Pokud vím, tak jsme ještě reakci neobdrželi. Na půdě Poslanecké sněmovny jsme o tom také debatovali, ale v této covidové a předvolební době, zdá se, toto téma nechce nikdo zdvihat.

A co novela zákona o ČNB, která má centrální bance přinést silnější pravomoc určovat, jak velkou hypotéku mohou banky klientovi poskytnout vzhledem k výši hodnoty kupované nemovitosti a vzhledem k jeho příjmům. Je to už passé?

Teď to téma všem sešlo trochu z mysli. Ale myslím, že až se doba uklidní, bude ČNB chtít novelu prosadit. Vždyť poměrně dost jednoznačně říkala, že chce, aby tato možnost byla v zákoně. Myslím si také, že bude mít i o argument víc, protože může říct, že požadavky na hypotéky během krize zmírnila, a tím odrazit mnohé hlasy, že chce novou legislativou hypotéky jen zpřísňovat.

Pro nás by to dramatická změna nebyla. Vždy jsem říkal, že se požadavky na příjem řídíme, ať je to v zákoně, nebo ne. Říkám také, že banky současnou krizi ustojí. Výsledky bank sice loni klesly, ale je to tím, že si vytvořily rezervy pro případný budoucí negativní vývoj, a já věřím, že budou dostatečné.

