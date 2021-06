Předčasné splacení hypotéky: Vysoký poplatek odmítá i finanční arbitr

Banka:

Acema Credit Czech, a. s. Air Bank a.s. Banka CREDITAS Česká spořitelna, a.s. Československá obchodní banka, a. s. Equa bank a.s. Fio banka Hypoteční banka, a.s. Komerční banka, a.s. mBank MONETA Money Bank, a. s. Oberbank AG pobočka Česká republika Poštovní spořitelna Raiffeisenbank a.s. Sberbank CZ, a.s. UniCredit Bank Czech Republic, a.s.