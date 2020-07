Investiční byt? Jedna hypotéka stačí

Nemám rád články o tom, jak nejlépe naložit s volnými penězi. Málokdy totiž vycházejí z potřeb konkrétních lidí. Což byl případ i mých klientů, kteří někde vyčetli, že svých 800 tisíc korun nejlépe zhodnotí pořízením bytu na pronájem. Samozřejmě s pomocí hypotéky.

Klienti přitom sami bydlí v nájmu v Olomouci. Jde o nesezdaný a bezdětný pár těsně pod třicet. Kromě koupě investičního bytu dále plánovali, že se za čas vezmou, pořídí si děti a taky vlastní dům se zahradou.

Přehlížená rizika

Klientům jsem spočítal, že pokud můžou do investičního bytu vložit 800 tisíc korun, budou si muset půjčit další milion a půl. Budou tedy mít závazek u banky, což bez vlastního bydlení není ideální. Dále jsem jim spočítal, že pokud koupí byt, každý měsíc budou potřebovat na hypotéku, vlastní nájem a další náklady třicet tisíc korun. To je ale nepřekvapilo, „peníze jim přece vydělá investiční byt“.

Tenhle argument zase nepřekvapil mě. Často ho slýchám od lidí, podle kterých je investice do bytu na pronájem hračka. Realita ale bývá jiná. Její návratnost totiž stojí a padá s cenou pořizovaného bytu a jeho lokalitou. V místě, po kterém se mí klienti poohlíželi, by ale na nájmu nedostali víc, než co by zaplatili na hypotéce. Taky jsem se zajímal, zda by měli na splátky v případě, že by byt nebyl nějakou dobu obsazený. Jestli mají peníze na nutné opravy. A co budou dělat, když jejich nájemník zrovna nebude mít na zaplacení. Znejistěli.

Nechal jsem je vydechnout a znovu se pustil do počítání, konkrétně jejich šancí na hypotéku na vysněný dům. Výpočet koeficientů DTI (poměr celkové výše zadlužení a ročního příjmu) a DSTI (poměr výdajů na splátky úvěru a čistého přijmu) ukázal na problém. Kvůli hypotéce na investiční byt by nedosáhli na hypotéku na dům. Nebo aspoň ne na takový, který si představovali. Radost jsem z toho neměl, protože bylo zřejmé, že jsem jim zhatil plány. Nelíbila se jim představa, že by museli svůj investiční byt časem prodat, aby se zbavili jedné hypotéky a měli peníze na druhou.

Raději fondy

Na otázku, co tedy mají se svými úsporami dělat, jsem jim doporučil investici do podílových fondů. A řekl jsem jim i proč: ceny aktiv na trzích jsou teď kvůli krizi dole, a za své peníze tak získají víc než v době konjunktury.

Investici jsem jim navrhl rozložit v poměru 30 : 20 : 50 na akcie, dluhopisy a nemovitostní fondy. To proto, aby peníze ve fondech vydělávaly na akciích a zároveň byly kryty méně rizikovými aktivy.

Předložil jsem jim i vůbec nejdůležitější argument, proč je zrazuji od investičního bytu. Až budou potřebovat peníze na vlastní dům, jednoduše si je vezmou z fondů. Pokud je vyberou ve správný čas, určitě dostanou víc, než kolik do nich vložili.