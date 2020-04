ČNB mě překvapila. Pravidla úvěrů nezmírníme, říká šéf Hypoteční banky

Realitní makléři hlásí výrazný pokles obchodů. Je to vidět už i na hypotékách, nebo ještě „dojíždějí“ dříve sjednané smlouvy?

Mírné snížení poptávky jsme zaznamenali, ale je nižší, než bychom čekali. Pravděpodobně ještě hodně dobíhají již dříve rozjednané koupě a smlouvy.

Nouzový stav potrvá ještě přinejmenším celý duben. Jak moc klesne produkce Hypoteční banky oproti běžnému režimu?

To je těžké odhadovat, ale čím déle to bude trvat a čím vyšší budou dopady nouzového stavu na příjmy obyvatel a jejich obavy o budoucnost, tím větší budou dopady na poptávku po nemovitostech. Vliv bude mít nejen míra nejistoty budoucích příjmů, ale i faktory jako zda a od kdy bude zrušena daň z nabytí nemovitostí, nebo jak se budou v budoucnu vyvíjet ceny nemovitostí.

Podporujete návrh ministerstva financí na zrušení daně z nabytí? A podporujete ho případně v celé jeho šíři, tedy i se zrušením možnosti odečítat zaplacené úroky od daňového základu?

Zrušení daně z nabytí nemovitostí samozřejmě podporuji, protože by to opravdu určitým způsobem mohlo pomoci rozhýbat trh nemovitostí, pokud by došlo k jeho útlumu. Ale vyměnit to za zrušení daňového odpočtu u hypoték nepovažuji za šťastné. Ze zrušení daně z nabytí nemovitostí budou profitovat všichni – právnické i fyzické osoby – u všech typů nemovitostí, ale zrušení daňového odpočtu na hypotéky dopadne negativně jen na ty, co si pořizují vlastní bydlení. Daňový odpočet úroků z hypoték je cílená podpora zaměřená pouze na ty, co si berou hypotéku na pořízení vlastního bydlení. Pokud v nemovitosti nebydlíte, nemáte na odpočet úroků nárok. Proto bych byl pro zachování této podpory bydlení.

Jiří Feix Jiří Feix je předsedou představenstva a generálním ředitelem Hypoteční banky. Ve skupině ČSOB pracuje od roku 1995. Získal zde bohaté zkušenosti zejména v oblasti úvěrů pro firmy a podnikatele, od poskytování a schvalování úvěrů, přes vymáhání, až po vývoj nových produktů a procesů. Má také zkušenosti z financování zahraničního obchodu, marketingu, platebních produktů a projektového vedení. Poslední dva roky v ČSOB vedl útvar spotřebního financování, kterému se pod jeho vedením podařilo výrazně zvýšit prodeje spotřebitelských úvěrů. Ve funkci generálního ředitele Hypoteční banky je od května roku 2017.

Jak vážně podle vás současná situace zasáhne ceny nemovitostí? Je možné, že by ceny začaly klesat, nebo spíše jen přestane jejich rychlý růst z posledních let?

Myslím, že je velmi předčasné po třech týdnech karantény dělat závěry k vývoji cen nemovitostí. Vše záleží na tom, jak dlouho bude nouzový stav trvat a jak rychle se nám podaří navrátit do „normálu“. Pokud se naplní optimistické scénáře a postupné ukončování karantény a obnovování provozu bude probíhat už v dubnu a květnu, tak by to mohlo znamenat jen zpomalení či zastavení růstu cen nemovitostí. Pokud by situace trvala dlouho a vedla by k zásadnímu ekonomickému poklesu, mohlo by se to projevit i v případném poklesu cen nemovitostí

Jak během současných omezení prodáváte hypotéky? Funguje vše na dálku, zjednodušili jste třeba nějak online prodej, nebo klienti za bankéři dál normálně docházejí, jen mají roušky?

V Hypoteční bance se nám naštěstí podařilo celý interní proces zpracování a schvalování hypotéky zdigitalizovat, takže téměř všichni zaměstnanci pracují z domova a vše probíhá bezpapírově naprosto bez problémů. Z pohledu klientů pracujeme při schvalování s kopiemi a scany dokumentů a originály je nutno doložit až dodatečně. K fyzickému kontaktu tak dochází pouze při identifikaci klienta, pokud nám klient není znám, to za nás často dělají hypoteční brokeři, a potom při podpisu úvěrových a zástavních smluv. Pro klienty, kteří preferují komunikaci na dálku, máme k dispozici web hypotekapowebu.cz, kde se nám po dobu karantény zvýšil zájem klientů a na druhé pololetí připravujeme jeho vylepšení.

ČNB mě překvapila

Půjčujete dál se stejnou „chutí“ jako před koronavirovou krizí? Nebo jste nyní výrazně opatrnější? Lidé z trhu už hlásí, že banky začaly omezovat dostupnost hypoték s vyšším LTV (ukazatel poměru výše hypotéky k hodnotě nemovitosti). Přistoupili jste k podobnému omezení?

Samozřejmě, že pracujeme dál se stejnou chutí a i nadále poskytujeme nové hypotéky. Na druhou stranu současná situace přináší pro nás i klienty nová rizika a nejistoty. U řady lidí je riziko nejen dočasného, ale možná i dlouhodobého poklesu příjmů a proto posuzujeme všechny žádosti jednotlivě a snažíme se vyhodnotit dlouhodobou udržitelnost příjmů a jejich dostatečnost pro splácení hypotéky.

Jak zásadní je z vašeho pohledu nedávné uvolnění podmínek v doporučení od ČNB, která požadavky u LTV naopak zvolnila? Je dost lidí, kterým takový krok může výrazně pomoci?

Je pravda, že pro řadu klientů by takové uvolnění bylo zajímavé. Ale pro nás byl tento krok ČNB, vzhledem k aktuálně nejisté ekonomické situaci, velmi překvapivý. A je otázka, jak se k tomu postaví jednotlivé banky. My v tuto chvíli žádné zmírnění našich požadavků na klienty nechystáme.

ČNB také výrazně snížila úroky. Budete ji následovat, chystáte výrazné snížení úroků?

Naše záměry do budoucna nemohu komentovat, ale doposud jsme o žádné změně cen nerozhodli.

Lidé v krizi mohou žádat o odklad splátek u úvěrů až na šest měsíců. Jak velký je o to zájem? A u kolika procent klientů čekáte, že odklad využijí?

Doposud o odklad požádalo přibližně deset tisíc klientů, což je kolem pěti procent našich hypoték (rozhovor vznikal v minulém týdnu – poznámka redakce). Počítám, že by se podíl mohl dostat mezi 10 až 20 procent všech hypoték. Stále počítáme s tím, že by se o odklady splátek měli přihlásit jen klienti, u nichž aktuální situace vedla k zásadnímu snížení příjmů, a nejsou proto schopni hradit splátky hypotéky.

Musíte s klienty s odkladem uzavírat dodatky ke smlouvám, kde se domlouváte na prodloužení splatnosti? Jak složitý proces to je pro vás i pro klienty?

Snažíme se, aby celý proces byl pro klienta co nejjednodušší. Na našich stránkách je webový formulář, kde klient vyplní základní údaje o sobě a o odklad požádá. Po schválení odkladu mu pošleme rozhodnutí o odkladu a veškeré další informace na registrovaný email nebo poštou na jeho adresu. Tím to končí, není potřeba podepisovat žádné dodatky.

Prodlužuje se s odkladem i doba fixace? Když někdo zvolí třeba půlroční odklad, prodlouží se mu také současné fixační období automaticky o půl roku?

V odkladech, které jsme doposud nabízeli sami, jsme s tím nepočítali a doba fixace zůstávala stejná. Schválený vládní návrh zákona ale počítá s prodloužením fixace o dobu odkladu, budeme to tedy nově takto dělat.

Jak naložíte za dobu odkladu s úroky? Budete je odpouštět, nebo o ně následně prodloužíte splácení?

Tam, kde odkládáme i úroky, odkládáme jejich placení na konec splácení hypotéky do splátek, které nepřekročí dohodnutou anuitní splátku. Poslední podoba zákona s tím počítá také, takže pro nás to nebude žádná změna.

Co s hospodařením banky udělá, když nyní budete podle vašeho odhadu až u pětiny hypoték odkládat splátky? Čekáte například, že letos skončíte v zisku? A budete kvůli tomu muset výrazně šetřit?

Očekávám, že dopad všech těchto opatření bude významný, ale v tuto chvíli je těžké uvádět konkrétní čísla. Hodně bude záležet na tom, kolik klientů toho využije a hlavně, jak rychle se situace uklidní, lidé se vrátí do práce a budou mít dostatečné příjmy na splácení svých hypoték.

Chystáme se na stavební spoření

A když se podíváme za krizi: Je nějaká výrazná novinka, se kterou letos přijdete?

Na novinkách pracujeme ještě intenzivněji než předtím a to hlavně na digitalizaci hypotečního procesu, což je aktuálně vzhledem k omezení osobních kontaktů velmi důležité téma. Již na začátku května přijdeme se dvěma našimi největšími letošními novinkami. První z nich je Hypotéka na dosah. Je to náš nový koncept schvalování hypotéky, kdy se klient hned na první schůzce po předání základních informací dozví, zda mu bude hypotéka schválena a veškeré doklady nám pak bude dokládat až následně. Zkrátka za pár minut, zdarma a bez závazků se klient dozví, na čem je.

A ta druhá novinka?

Půjde o využití API (jedná se o aplikaci, která brokerům zjednodušší přístup do systému banky – poznámka redakce) pro komunikaci mezi bankami a hypotečními brokery. Pokud vím, jsme první bankou v Česku, která s tím přichází, a v první fázi spouštíme předávání kompletní žádosti o hypotéku včetně výměny všech souvisejících podkladů. Následovat bude v létě i sjednávání úrokové sazby. Mělo by to vše zrychlit proces sjednávání hypotéky přes brokery. API budeme pilotovat se dvěma brokerskými společnostmi, ale pokud bude zájem, budeme rozšiřovat spolupráci i na další.

Jaké procento hypoték prodávají přímo vaši bankéři a kolik z podílu připadá na externí poradce? Chcete případně tento poměr nějak změnit? Budete třeba zvyšovat počet poboček?

Velkou část našich hypoték prodávají pobočky ČSOB, část prodají naše pobočky a významný je i příspěvek externích poradců. Konkrétní poměry nesdělujeme, ale v posledních letech se mění jen minimálně. Otevírání nových poboček nechystáme, naopak vzhledem k digitalizaci a možnosti vyřizovat řadu věcí na dálku budeme ve spolupráci s ČSOB postupně optimalizovat naši pobočkovou síť. Počítáme, že i v hypotékách bude postupně narůstat podíl online sjednání, jako je tomu například ve spotřebním financování.

Propouštění v souvislosti se současnou krizí nechystáte?

Na počátku roku jsme chystali snížení počtu zaměstnanců v některých útvarech, šlo asi o 20 lidí, ale aktuálně jsme vzhledem k nejisté situaci přestali předávat výpovědi. Chceme v této složité době dodat našim zaměstnancům jistotu, že v tuto chvíli nepřijdou o zaměstnání.

Jak bude ve vaší praxi vypadat užší integrace skupiny ČSOB? Konkrétně mám na mysli spojení s Českomoravskou stavební spořitelnou. Budou vaši poradci nově prodávat k hypotékám i stavební spoření?

Ano, určitě chceme výrazně prohloubit naši obchodní spolupráci v rámci skupiny. Již dnes nabízejí obchodní zástupci ČMSS běžné účty od ČSOB a hypotéky od Hypoteční banky. Rovněž tak ČSOB nabízí hypotéky, stavební spoření a připravuje se i nabídka úvěrů ze stavebního spoření. A také na pobočkách Hypoteční banky nabízíme účty od ČSOB a chystáme se na zavedení nabídky produktů ČMSS. Cílem je začít nabízet tyto produkty na vybraných pobočkách koncem letošního roku. Integrace bude ale probíhat také v neobchodních oblastech jako schvalování a zpracování úvěrů nebo oceňování nemovitostí.