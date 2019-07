Reality: Mladým vstříc?

Česká národní banka doporučuje poskytovat úvěry do 80 procent hodnoty zastavené nemovitosti. Nově by se tato hranice mohla pro žadatele mladší 36 let zvýšit na 90 procent. Upravené podmínky by byly také shovívavější, co se týče poměru výše splátky k čistému měsíčního příjmu. Ten by mohl dosáhnout až na 50 procent a poměr čistého ročního příjmu a celkové výše úvěru by směl z aktuálního devítinásobku vzrůst na desetinásobek. Pro zmírnění podmínek hovoří zejména to, že mladí lidé stojí na začátku kariéry, a ačkoliv zpravidla nedisponují potřebnými úsporami, lze očekávat, že se časem budou jejich příjmy zvyšovat.

Žádný otřes

Případné zmírnění podmínek pro poskytování hypotečních úvěrů mladým může ovlivnit poptávku zejména po nemovitostech dvou typů: větších panelových bytů a startovních bytů. Panelákové jednotky 3+1 či 3+kk jsou oblíbenou variantou pro mladé páry zakládající rodinu. Rozměrově a dispozičně podobné byty v novostavbách jsou pro ně kvůli vysoké ceně často nedostupné. O startovní byty mají zájem především lidé kolem třicet let a mladší, kteří dokončili školu nebo odcházejí od rodičů. Zvýšená poptávka by v praxi znamenala jen mírný růst cen. Už dnes jsou totiž tyto nemovitosti velmi drahé a splátky dosahují výšek, které můžou zájemce odradit.

Mírnější podmínky by také mohly motivovat mladé k nákupu větších bytů, než na jaké dosáhnou dnes. Rozdíly v cenách bytů 3+kk, 3+1 a 2+kk, 2+1 nejsou příliš velké. Na pražském sídlišti se cena bytu 3+kk pohybuje zhruba o 15 procent výš než u 2+kk v podobném stavu.

Větší dostupnost hypoték úvěrů by zároveň mohla způsobit mírné snížení zájmu o nájemní bydlení. Za současné situace nicméně nelze předpokládat, že by se případný pokles poptávky mohl znatelně promítnout i do ceny nájmů.

Daň nedaň

V květnu skupina senátorů přišla (a ten nápad není na stole poprvé) s návrhem zrušit čtyřprocentní daň z nabytí nemovité věci, kterou platí kupující. Co to by udělalo s realitním trhem?

V případě prvního prodeje novostaveb se ani v současnosti daň z nabytí neplatí, v těchto situacích by tedy k žádným změnám dojít nemělo. Teoreticky bychom mohli zvažovat, jestli nemůže dojít ke zvýšení cen zhruba o výši daně, tedy o čtyři procenta. V praxi nicméně většina zájemců s daní nekalkuluje, jelikož se nezahrnuje do kupní ceny nemovitosti, a je tedy při rozhodování o koupi bytu či domu méně viditelná. U seriózní realitní kanceláře je nicméně samozřejmostí, že na existenci daně kupujícího upozorní a poradí i kdy a jak zaplatit, případně celou související administrativu sama vyřídí.