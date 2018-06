Hypotéky přísněji! Jak vysokou hypotéku smíte nově dostat?

Co se děje

| rubrika: Co se děje | 14. 6. 2018





Česká národní banka se obává, že si lidé půjčují moc a že si půjčují bez pořádného rozmyslu. Pokračuje proto ve vydávání doporučení, která mají za cíl (mimo jiné) snížit počet potenciálně rizikových hypoték.

V uplynulých letech centrální banka několikrát doporučila komerčním bankám, kolik nejvíc mají lidem půjčovat peněz v poměru k hodnotě pořizované nemovitosti (ukazatel LTV – loan to value, půjčka k hodnotě). Banky by podle posledního platného doporučení neměly poskytovat půjčky vyšší než 90 procent hodnoty nemovitosti, hypoték v rozmezí 80–90 procent by navíc nemělo být víc než 15 procent z celkového množství nových půjček, které banka poskytne.

Pro většinu lidí to tedy znamená mít aspoň pětinu hodnoty nemovitosti krytých jinak. Ideálně z vlastních úspor, nikoli další půjčkou.

Nový bič

Předevčírem Česká národní banka přitvrdila. Její nová doporučení říkají, že banka by od října měla prověřovat nejen to, kolik peněz mají lidé k hypotéce z vlastních zdrojů, ale také jaké mají příjmy. Banky to pochopitelně ve vlastním zájmu dělají už teď, mají ale svoje pravidla a svoje limity. Omezení, která nově stanovuje Česká národní banka, jsou taková:

dluh žadatele by neměl překročit devítinásobek jeho čistého ročního příjmu (ukazatel DTI)

na splátku dluhu by žadatel neměl vynaložit víc než 45 procent svého čistého měsíčního příjmu (ukazatel DSTI)

To znamená, že pokud máte řekněme dvacet pět tisíc čistého, banka by vám neměla půjčit víc než 2 700 000 korun a měsíční splátka hypotéky by neměla být víc než 11 250 korun.

Naše kalkulačka vám spočítá, jakou maximální hypotéku vám tedy banka na základě vašeho čistého příjmu podle doporučení ČNB může dát. Jediné, co jí musíte prozradit, je výše vašich čistých příjmů.

Vyberte si nemovitost Hledáte dům nebo byt snů? Na koupi, na pronájem? Chcete investovat do realit a hledáte nemovitost? Podnikáte a hledáte komerční nemovitost? Vyzkoušejte náš realitní katalog. Desetitisíce nabídek realitních kanceláří a developerských projektů z celého Česka. Reality Peníze.cz

Výjimky existují

Pokud se vám bude zdát částka, kterou kalkulačka spočítala, příliš nízká, nevěšte hlavu. Pravidla platí až od října, takže si můžete pospíšit. Některé banky vám hypotéku schválí navíc i dopředu, dokonce i když ještě nemáte vybranou nemovitost, začít peníze vybírat můžete třeba až po roce od uzavření takové „předhypotéky“. A navíc i po prvním říjnu, odkdy mají nová doporučení ČNB platit, můžou banky dělat výjimky. Jednak přímo sama Česká národní banka říká, že limity je možné ve specifických případech překročit, i když jen u pěti procent úvěrů, které banka poskytne. A jednak jsou doporučení České národní banky jen doporučení. Banky je sice berou hodně vážně, ale na druhou stranu má Česká národní banka jistě dobrý důvod, proč by ráda změnila zákony tak, aby ze svých doporučení mohla udělat naprosto závazná a bez pardonu vymahatelná nařízení.