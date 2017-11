Vlastimil Nigrin: Ceny nemovitostí porostou ve velkých městech, jinde se ustálí

Kolem hypoték je poslední dobou poměrně živo – po letech se pomalu zvyšují úroky, centrální banka se snaží ztížit jejich poskytování a nemovitosti stojí čím dál víc peněz. Nemáte obavu, že bankám pomalu začnou docházet klienti?

O rostoucích sazbách, cenách a regulaci se opravdu mluví poměrně často. Podle mě ale nejde o faktory, které by poptávku po hypotékách tak výrazně ovlivňovaly. Pořád je tu silnější sociální aspekt – s rostoucí životní úrovní chceme také lépe bydlet. To je nejsilnější věc, která trh bydlení ovlivňuje. A než bude bytový fond v Česku na uspokojivé úrovni, uteče ještě spousta vody.

Poslanci měli na stole novelu zákona o ČNB, díky které by centrální bankéři mohli určovat maximální hodnoty úvěrových ukazatelů. Například poměr výše zadlužení a ročního příjmu. Nakonec se ale projednávání zákona odložilo. Co by pro vás znamenalo, kdyby novela prošla?

Kdyby zákon prošel a my se mu museli přizpůsobit, nemělo by to na nás patrně žádný vliv. Naši risk manažeři s těmi ukazateli pracují standardně a hranice, o kterých se v souvislosti s novelizací mluvilo, pro nás ani nepředstavovaly zásadní změnu. Osobně si myslím, že novela mířila spíš na nebankovní poskytovatele a hráče, kteří nemají tak pokročilé riskové modely jako my. Česká národní banka ale samozřejmě musí uplatňovat regulaci jednotně na celý trh.

Jaká je situace na trhu s nemovitostmi? Budou ceny nemovitostí pořád růst?

Dost záleží na místě. Například v Praze je trh pořád dost rozjetý. Nabídka je uškrcená, takže ti, co stavějí – není jich moc, protože nemají kde – toho logicky využívají. Podobná situace jako v Praze je také v Brně a v poslední době i v Plzni a Hradci Králové. Když se ale podíváme na celé Česko, růst není už tak silný jako loni nebo ještě v prvním pololetí letošního roku. Ostatně to potvrzují i realitky – ještě před půl rokem udávaly nemovitost v řádech dní, teď už obchody realizují v týdnech. Takže průměry ukazují, že trh rezidenčních nemovitostí začíná hledat svoji kotvící hladinu. Zpátky ale nepůjde a v Praze, Brně a dalších větších městech ceny naopak ještě porostou.

Vyberte si nemovitost Hledáte dům nebo byt snů? Na koupi, na pronájem? Chcete investovat do realit a hledáte nemovitost? Podnikáte a hledáte komerční nemovitost? Vyzkoušejte náš realitní katalog. Desetitisíce nabídek realitních kanceláří a developerských projektů z celého Česka. Reality Peníze.cz

Kolik procent nemovitostí se prodá cizincům?

Jsou lokality, kde je ten podíl větší, ale v celkových číslech jde o jednotky procent. V minulých letech u nás cizinci nemovitosti nakupovali v určitých vlnách. V devadesátých letech šlo například o Iry a Italy, zhruba před deseti lety byla silná vlna z Ruska. Teď se ale nic podobného neděje, respektive se nákupy nemovitostí dělí mezi vícero národností.

V bankovnictví obecně narůstá snaha digitalizovat – banky nabízejí sjednání účtů nebo půjček kompletně online. Jak je to s hypotékami, dočkáme se někdy jejich online sjednání od začátku do konce?

I my bychom rádi digitalizovali a šetřili náklady, jenže u hypoték to jde jen do určité míry. Pořád budeme narážet na právní limity například co se katastru a zástavy nemovitosti týče. Bez papíru a fyzické účasti se zkrátka sjednání hypotéky neobejde. Situaci nám příliš neulehčil ani zákon o spotřebitelském úvěru – vlivem regulace musíme generovat další stohy formulářů a předsmluvních podmínek. Mám pocit, že celá snaha o vyšší ochranu spotřebitele přinesla klientům tolik dalších informací, že se v nich pomalu nemají šanci vyznat.

Existuje vůbec poptávka? Chtějí lidé sjednávat hypotéku online?

Jen do určitého momentu. Ve chvíli, kdy pro ně začne být proces sjednání nepřehledný, rychle utíkají z online prostředí k fyzickému poradenství. Dobře je to vidět u naší služby Hypotéka po webu. Ačkoli tam klienti shánějí informace, modelují hypotéky, na konec procesu se většina z nich nedostane. Obecně ale zájem o online služby určitě narůstá.

Snažíte se tomu služby přizpůsobovat?

V září jsme například spustili novinku pro stávající klienty. Hypoteční zónu – online prostředí, kde klient vidí, v jakém stavu jeho hypotéka je, může si prohlížet všechny dokumenty a zároveň s námi komunikovat. Dostává také upozornění, pokud banka požaduje nějaké další dokumenty. Osobně dávám do budoucna velkou šanci odhadům nemovitosti online a cenovým mapám. Myslím, že za dva nebo tři roky bude v této oblasti velký třesk. Řada velkých providerů je už dnes opravdu daleko. Samozřejmě to neznamená, že fyzičtí odhadci skončí úplně, jejich práce se ale přesune spíš do oblasti kontroly a dohledu.

Pracuje Hypoteční banka s odhady online?

Svoje řešení máme, v praxi pak záleží na typu nemovitosti a lokalitě. Běžně umíme ocenit byty ve velkých a středních městech. Naše cenová mapa pokrývá většinu bytového fondu a pomalu se pouštíme i do domků.