Marek Sabaka: Do pěti let sjednáte hypotéku přes mobil

V České spořitelně pracuje v oddělení digital sales, tedy v oddělení, které má za cíl usnadnit největší české bance přechod do digitální éry. „Snažíme se digitalizovat veškeré procesy a produkty tak, aby byla komunikace klientů s bankou co nejjednodušší a nejpohodlnější,“ říká Marek Sabaka. Jedna z největších výzev se bude týkat internetového prodeje hypoték, který Česká spořitelna spustila v polovině července.

Banky mluví o sjednávání hypoték na internetu už celkem dlouho. Až na výjimky mi ale nepřijde, že k tomu klientům připravily dobré uživatelské prostředí…

Souhlasím. Spousta klientů končí na pobočkách proto, že weby většiny bank nemají pro zájemce o hypotéku žádnou přidanou hodnotu. Nenajdete tam kvalitní a přehledné informace. Není tam krok za krokem vysvětleno, jak proces sjednání půjčky na bydlení vypadá, jak dlouho trvá, ani tam není přehledně uvedený seznam všech dokumentů, které bude žadatel k vyřízení hypotéky potřebovat. Když to zjednoduším, řada bank má na webu napsáno jen to, co je hypotéka, jaký úrok můžete mít, a pak tam je pár obrázků pěkných nemovitostí s číslem na call centrum nebo výzva, ať se klient zastaví v pobočce, protože tam získá víc informací. Takhle my si online hypotéku nepředstavujeme.

Marek Sabaka Marek Sabaka (37) vystudoval finance, bankovnictví a investování na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Košicích. V České spořitelně pracuje od roku 2015 a je součástí týmu Digitální prodej, který má na starosti digitalizaci prodejních kanálů. Před nástupem do České spořitelny pracoval jako produktový specialista a produktový manažer pro mBank, GE Money Bank a Credium Finance.

A jak tedy?

Jestliže chceme, aby si lidé sjednávali hypotéky na internetu, musíme jim nabídnout stejný servis jako v pobočce, navíc v co nejjednodušší podobě. Prvním krokem je přehledná kalkulačka, na které si můžete spočítat základní parametry hypotéky. Následuje online žádost, kterou jsme oproti klasické papírové podobě hodně zeštíhlili a hlavně „zflexibilnili“. Formulář se rozbaluje a zabaluje podle kroků, které zrovna děláte. Pokud řešíte jednoduchou hypotéku s jedním žadatelem a jedním druhem příjmu, nebudou vás otravovat políčka, která nejsou potřeba. Ta vám vyskočí jen ve chvíli, kdy máte k prokazování víc příjmů, nebo když přidáváte spolužadatele. Vše je maximálně intuitivní. Za patnáct minut máte žádost vyplněnou. Na webu si ji můžete rozpracovanou uložit a vrátit se k ní kdykoli během následujících třiceti dnů. Po celou dobu procesu navíc můžete kontaktovat našeho online hypotečního specialistu, který je pro vás dostupný na chatu, e-mailu i telefonu.

To už jsme zase u klasického call centra…

Tohle je ale úplně něco jiného. Automaticky vám bude přidělený online hypoteční specialista, který vám zůstane po celou dobu vyřizování hypotéky. Není to anonymní člověk z call centra, ale váš osobní průvodce se stejnou znalostí jako standardní hypoteční specialista na pobočce. Máte na něj telefon, e-mail, můžete ho kontaktovat i v nestandardní pracovní čas, třeba v osm večer, až uspíte děti. Dostanete od něj všechny potřebné informace, jak bude celý proces sjednávání hypotéky probíhat, co všechno po vás potřebujeme, jaké dokumenty nám musíte poslat a jak dlouho to potrvá. Ví přesně, v jaké fázi je vaše žádost. S žádnými papíry neběháte do pobočky, stačí je vyfotit telefonem a poslat našemu specialistovi, který je zpracuje. Za úkol má také konzultovat vaši žádost o úvěr s naším risk oddělením či oddělením cenotvorby, takže klidně můžete přijít s vlastní nabídkou a vyjednávat o podmínkách.

Jak probíhá uzavření smlouvy?

Když je hypotéka schválená, přijde vám na e-mail návrh úvěrové smlouvy, abyste si mohl všechno ještě jednou prostudovat a zkontrolovat. Potom s vámi domluvíme podpis. Zvolit si můžete jakoukoli pobočku České spořitelny v republice, kde pro vás bude kompletně připravená veškerá dokumentace. Nebo za vámi se smlouvou vyjede náš hypoteční specialista – může přijet k vám domů, do práce nebo do restaurace, prostě kamkoli si řeknete. Nestane se vám tím pádem to, že budete na pobočce čekat, nebo že vám řeknou, že žádosti o hypotéku se vyřizují jen určité dny od dvou do pěti.

Kolik času to tedy celé zabere?

Jak už jsem říkal, online žádost o hypotéku zvládnete vyplnit za patnáct minut. Záleží ale na tom, jestli máte po ruce všechny potřebné dokumenty. V takovém případě jsme schopni hypotéku schválit do 48 hodin. Generování smluv je automatické, takže celý proces může být vyřízený opravdu za pár dnů. Realita je samozřejmě trochu jiná, protože klienti většinou nemají všechny materiály k dispozici a nějaké si ještě musí vyběhat na úřadech.

Není ale zrovna hypotéka produkt, kvůli kterému si bude chtít většina lidí vždycky zajít na pobočku, poradit se tam s někým „živým“, nevyřizovat všechno jenom online u monitoru počítače?

Samozřejmě, že když si sjednáváte závazek na desítky let, máte potřebu si o tom s nějakým odborníkem popovídat. Právě proto jsme se nerozhodli pro kompletní online hypotéku, ale pro tenhle hybridní model. Máme kvalitní online proces sjednání, podpořený reálným člověkem, kterého se můžete na cokoli zeptat a který vám pomůže žádost o úvěr dotáhnout do zdárného konce.

Takže komplet online sjednání hypoték vám v tuhle chvíli nedává smysl?

Zbytečně bychom předběhli dobu, respektive přeskočili několik vývojových kroků. Většina klientů by z toho měla strach a tuhle možnost stejně nevyužívala. Nemá smysl tlačit na pilu, chceme přirozenou evoluci. Dřív si všichni chodili pro informace do pobočky, dnes už si devadesát procent žadatelů o hypotéku začíná hledat informace na internetu a až v dalších krocích velká část z nich skončí v pobočce.

Jak velký počet sjednaných hypoték po internetu očekáváte?

Zatím to určitě budou jen jednotky procent. Důležité ale je, že klienti tuhle možnost mají. Digitální revoluce v bankovnictví teprve startuje. Banky se zaměřují nejen na online produkty, ale i vnitřní procesy. Jde to ruku v ruce. Komunikaci s bankou už chce vést většina klientů elektronicky. Boom zažívá online sjednávání jednoduchých bankovních produktů. Přirozeně chvilku potrvá, než si lidi zvyknou vyřizovat online i ty nejsložitější produkty, jako je třeba právě hypotéka.

A kdy se to změní?

Půjde to rychle. Spolu s tím, jak se budou generace mileniálů dostávat do produktivního věku, řešit rodinu, bydlení a investice, poroste strmě i počet sjednaných produktů online, včetně hypoték. Využívání mobilů a nejnovějších technologií je pro ně samozřejmost.

Pořád si nedokážu představit, že si člověk v dohledné době vyťuká hypotéku na mobilu…

Do mobilu se ale postupně přesouvá všechno, co jsme dřív řešili na počítači. V Americe je dnes z top deseti zprostředkovatelů hypoték šest fintechů. A tyhle firmy fungují online, navíc s jasným zaměřením na co nejjednodušší využívání mobilu. Ukázkovým příkladem je i britský fintech Habito.com, který je v tom asi nejdál. Myslím, že do pěti let bude sjednávání hypotéky přes mobil běžné i u nás, což nám ukazují i samotná čísla našeho hypotečního webu hypotecnicentrum.cz, kde zobrazení na mobilu či tabletu tvoří kolem čtyřiceti procent všech návštěv.

Když už zmiňujete digitální revoluci a fintechy, nepřichází doba, kdy bankám začnou technologické start-upy stále víc ukusovat z jejich koláče?

Máte pravdu, že poměry se mění, ale nemyslím, že kvůli fintechům dojde k výraznému oslabení bank. Spíš nastane symbióza, ze které můžou nejvíc těžit bankovní klienti. Naše inovační oddělení má za cíl navazovat s technologickými start-upy spolupráci. Česká fintechová scéna je hodně zajímavá. Rozhodně není pozadu a v našem regionu patří mezi nejprogresivnější. Hodně projektů se točí kolem realit, což je už jen krůček k hypotékám. Fintechy umí navíc pracovat na uživatelském prostředí, což je v dnešní době nesmírně důležité. Přiznám se, že jsem rád, že tenhle tlak od fintechů přichází. Banky si tu dlouho žily svým vlastním životem a v některých oblastech nebyly tak důsledné, jak měly být. Digitální revoluce je teď pro ně velkou motivací přicházet s dalšími inovacemi a zlepšit stávající procesy.

Co konkrétně dělá Česká spořitelna pro to, aby ji digitální revoluce co nejmíň bolela?

Česká spořitelna má sice pověst staré dinosauří banky, ale zdání klame. V rámci firmy máme řadu malých týmů, které pracují na dílčích technologických projektech. Mají velkou míru svobody. Jsou to v podstatě takové malé fintechy v rámci České spořitelny. Náš hlavní byznys je samozřejmě tam, kde jsou naši klienti, a většina z nich je stále ještě v pobočkách. To ale rozhodně neznamená, že usilovně nepracujeme na technologických inovacích, ke kterým se bude postupně většina trhu stejně přesouvat.