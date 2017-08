Nehoda v zahraničí: Co dělat a jak získat od pojišťovny peníze

Když se vám na cestách stane nehoda, měli byste vědět, co dělat. Zvlášť v zahraničí. Poradíme.

Jak na to

| rubrika: Jak na to | 7. 8. 2017

Když se v cizině stanete účastníky dopravní nehody, první kroky budou stejné jako u nás. Nejprve by se měli všichni z havarovaných vozidel přesunout do bezpečí mimo vozovku. V případě zranění volejte záchranku, poskytněte první pomoc. Místo nehody označte výstražným trojúhelníkem, oblékněte si reflexní vestu, která je povinnou součástí výbavy auta.

Pokud si nejste jistí, co dál, bude v téhle chvíli nejlepší vytočit číslo asistenční služby svojí pojišťovny; vyplatí se mít ho preventivně uložené v mobilu. Pojišťovna poradí, jak postupovat, na co dát pozor, pomůže s překladem, případně se do celé věci může aktivně vložit a pomáhat řešit nehodu se zdejšími institucemi.

Pozor, co podepíšete

Jestli jste nehodu nezavinili, tedy jste poškození, vyplatí se přivolat policii a sepsat s ní protokol. Než se vydáte na cesty, měli byste vědět, jaká platí ohledně volání policie v dané zemi pravidla – někde se policie musí volat ke každé nehodě, jinde ne. Pokud si nejste jistí, určitě to bude vědět vaše asistenční služba.

Jestli zůstala nabouraná auta na silnici rozmístěná tak, že by mohla ohrožovat ostatní řidiče, obkreslete a nafoťte jejich postavení a odstavte je stranou, pokud to tedy jde. Jestli s nimi není nutné hýbat nebo to z nějakého důvodu není možné, počkejte, až dorazí policie.

Kdo srovnává, ten jede Levněji! Přišli na Peníze.cz, srovnali a ušetřili. Vyzkoušejte si to taky, stačí si vybrat, jak byste povinné ručení nebo havarijko rádi sjednali: Osobně Call Centrum Online Chci také ušetřit

Následně budete muset vyplnit formulář o dopravní nehodě. Použijte standardizovaný evropský záznam o nehodě, který má pro všechny jazykové varianty stejnou strukturu, alespoň částečně tím překonáte jazykovou bariéru, protokol by měl být pro obě strany srozumitelný. Stahovat můžete tady:

Do protokolu se pokuste přehledně zakreslit, jak k nehodě došlo. Každopádně, pokud v něm nebudete čemukoli rozumět, nepodepisujte; připište svoji verzi v češtině a podepište se teprve pod ni. Jak už jsme zmiňovali, s překladem případně pomůže asistenční služba. Každý účastník nehody by měl odjíždět alespoň s jednou kopií protokolu.

Pokud se s druhým účastníkem nehody na jejím průběhu a zavinění neshodnete nebo když odmítá spolupracovat, určitě volejte policii, pokud jste to ještě neudělali. A platí totéž: ani v policejním protokolu nepodepisujte nic, čemu nerozumíte.

V každém případě nehodu důkladně nafoťte – celkový výjev z více perspektiv, ale i jednotlivá poškození, důležitý je celek i detail.

Než se rozloučíte, ujistěte se, že máte všechny důležité údaje o druhém účastníkovi nehody (případně více účastnících), nebo alespoň jejich maximum: jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, údaje o vozidle (registrační značka, VIN, typ a barva), údaje o vlastníkovi vozidla (jméno, bydliště, případně sídlo), údaje o pojištění vozidla (číslo zelené karty, číslo pojistné smlouvy, název pojistitele, platnost zelené karty). Jestli jste nehodu zavinili vy, máte povinnost tyto údaje poskytnout o sobě. Uložte si taky kontakty na případné svědky.

Pojišťovna a její zástupci

Pokud jste nehodu zavinili, nahlaste po návratu do České republiky způsobenou škodu pojišťovně, u které máte sjednané povinné ručení, a předejte ji veškerou dokumentaci i s fotografiemi. Vaše pojišťovna kontaktuje poškozeného a věc s ním vypořádá.

Jestli jste nehodu nezavinili, tedy jste poškození, je postup více méně stejný. Vlastník vozidla, které nehodu zavinilo, by měl událost ohlásit ve své zemi pojišťovně, u které má uzavřené povinné ručení, a ta by s vámi měla škodu podle dokumentace vyřídit.

Vy se v České republice můžete obrátit na tuzemskou pobočku pojišťovny viníka, případně na jejího škodního zástupce pro Česko. Jestli se nehoda stala na území Evropského hospodářského prostoru – tedy na území Evropské unie, Islandu, Norska, Švýcarska nebo Lichtenštejnska – obraťte se na Českou kancelář pojistitelů, poradí vám, kdo je u nás škodním zástupcem nebo partnerem pojišťovny viníka.

Škodním zástupcem cizí pojišťovny u nás bývá buď některá z českých pojišťoven, nebo společnost, která se na zastupování zahraničních institucí u nás specializuje. Informace o škodních zástupcích můžete hledat i na webovém informačním středisku České kanceláře pojistitelů.

Jen pozor na to, že když budete svůj nárok uplatňovat na víc místech, vždycky byste měli uvést, kde jinde už jste ho vznesli, z povinného ručení máte nárok vždy jen na jedno odškodnění.

Na peníze si počkáte

Když vás nabourají v cizině, bývá cesta k penězům za opravu auta a k náhradě škody na majetku nebo zdraví zdlouhavější, než když k havárii dojde v Česku. Právě proto, že pojistné plnění se vyplácí z povinného ručení viníka, což znamená, že budete komunikovat se zahraničí pojišťovnou.

Vyjednávání se zahraničními pojišťovnami, ať už napřímo, nebo prostřednictvím škodního zástupce, vyžaduje trpělivost, cesta k penězům může trvat i několik měsíců. Výhodou bývá, když vás nabourá řidič pojištěný u pojišťovny, která patří do stejné mezinárodní skupiny jako ta vaše, pak je proces obvykle rychlejší.

Někteří řidiči nejsou ochotní čekat, než dostanou peníze z povinného ručení viníka nehody a auto nechají opravit ze svého havarijního pojištění. Hrozí ale, že tak u svého havarijka přijdou o bonusy a budou muset platit spoluúčast. Toto řešení je vhodné až v krajním případě, kdy víte, že jste nehodu ve zmatku špatně zdokumentovali, případně ji nezdokumentovali vůbec, chybějí vám důkazy. Případně když z nějakého naléhavého důvodu potřebujete škodu vyřídit co nejdřív. Pojišťovna vám z vaší havarijní pojistky vyplatí pojistné planění a pak se sama obrátí na zahraniční pojišťovnu viníka a škodu s ním dál řeší. Výsledek – a výše finančních ztrát, která z toho pro vás ve finále vyplyne – se liší případ od případu.

Pokud nehodu, kterou jste nezavinili, řádně zdokumentujete, uplatníte škody ze svého havarijka, neměli byste přijít o bonus ani platit spoluúčast, vaše pojišťovna uplatní příslušné finanční nároky u pojišťovny viníka. Pozor ale na škody, které se z havarijního pojištění nehradí. Přes havarijko sice rychle vyřídíte opravu auta, nedosáhnete na náhradu dalších škod na majetku v autě, ani případných škod na zdraví. Pokud vám takové škody vznikly, budete se stejně muset obrátit na zahraničí pojišťovnu nebo jejího zástupce v České republice.

Nejlepší proto vždycky je snažit se přimět k odpovědnosti viníka nehody a jeho pojišťovnu a trvat na pojistném plnění z jeho povinného ručení.

Anketa Máte havarijní pojištění? Kdepak, povinné ručení stačí Kdepak, já jezdím děsně málo Kdepak, já jezdím děsně dobře Kdepak, já jezdím vlakem Samozřejmě mám havarijní pojištění

Zajímejte se už před cestou

Ještě než sednete za volant a vyrazíte za hranice, nezapomeňte si zjistit, jestli se v zemi, kam se chystáte, neliší dopravní předpisy:

A mrkněte radši i na své pojistné smlouvy. Na zelené kartě i havarijním pojištění se podívejte na územní platnost; povinné ručení platí ve většině evropských zemí, u havarijka byste ale mohli být nepříjemně překvapení, některé pojistky se vztahují jen na Česko. Pak můžete sjednat krátkodobé havarijní pojištění vhodné právě pro cesty do zahraničí, nebo rozšířit u původní pojistky rozsah pojistného krytí a zvýšit limity.

Jestli jezdíte do ciziny často, vyplatí se připlatit si za nadstandardní asistenční služby. Pojišťovna pak kromě obvyklých služeb, jako je odtah vozu do nejbližšího smluvního servisu nebo telefonické tlumočení při řešení nehody, zaplatí i odtažení auta zpátky do Česka, náhradní vůz nebo nocleh při čekání na opravu vozu, případně i právní asistenci.

Samozřejmostí by mělo být při cestě do ciziny cestovní pojištění: