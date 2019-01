Kdeže loňské měny jsou: bublina bitcoin praskla, držte se koruny

Co se děje

V roce 2017 po ukončení měnových intervencí začala koruna výrazně posilovat ke všem světovým měnám. S ohledem na očekávané zvyšování úrokových sazeb se před rokem jevilo docela pravděpodobné, že bude koruna v posilování pokračovat.

To se ale nenaplnilo. Koruna v uplynulém roce mírně oslabila k euru o 0,7 procenta.

Česká národní banka v uplynulém roce pětkrát zvedla úrokové sazby. Základní repo sazbu během roku postupně posunula z 0,5 na 1,75 procenta. To je poměrně výrazný posun, který zvlášť kontrastuje s úrokovými sazbami Evropské centrální banky. Ta dál drží základní sazbu zápornou: -0,4 %. Rostoucí kladný úrokový diferenciál zpravidla vede k posilování měny.

Na českém trhu je ale už i tak hodně spekulativního zahraničního kapitálu. Některé fondy, které chtěly vydělat na očekávaném posílení koruny po konci měnových intervencí, začaly vybírat zisky a stahovat kapitál zpět. To bránilo dalšímu posilování koruny k euru a dost možná ještě nějakou dobu bude.

Co čekat od koruny v roce 2019?

Sama Česká národní banka ve své poslední zveřejněné prognóze zatím počítá s tím, že by koncem roku měl být kurz koruny 24,4 korun za jedno euro. Ale to je jen prognóza postavená na středovém intervalu predikcí. Její spolehlivost historicky není vysoká. Když se podíváme na interval 90procentní spolehlivosti, jeho rozpětí je široké od 22,5 do 26,2 koruny za jedno euro.

Často se setkávám s dotazy, jestli je lepší investovat v korunách, nebo v dolarech či eurech. Na takovou otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Já osobně klientům doporučuji držet se koruny. Pokud máme příjmy a výdaje v korunách, měli bychom také investovat v korunách. Tedy preferuji buď investice v Česku, nebo s měnovým zajištěním do koruny. Nevidím důvod, proč se zbytečně vystavovat měnovému riziku, a to bez ohledu na to, jestli věřím v další posilování či v oslabení domácí měny.

Na střednědobém horizontu jinak osobně nadále věřím v konvergenci české ekonomiky s průměrem eurozóny, tudíž i v posilování české koruny vůči euru. Pokud jde o americký dolar, to je vždy velká neznámá. Záleží, co zrovna americký prezident napíše na Twitter, kurzem dolaru dokáže pohnout třeba i o dvě procenta. Dolar je pro mě měna, která mi v korunovém vyjádření hodnoty investic jen zvyšuje volatilitu. Proto preferuji měnově zajištěné investice.

Změna kurzu vybraných měn vůči české koruně v roce 2018

V globálním měřítku v porovnání s americkým dolarem či eurem (a potažmo i korunou) oslabovaly prakticky všechny „emerging markets“ měny: čínský jüan, indická rupie, brazilský real, ruský rubl, jihoafrický rand, turecká lira či argentinské peso. Výjimkou bylo pouze mexické peso nebo ukrajinská hřivna. Totální kolaps měny postihl venezuelský bolívar. K této měně dokonce ČNB přestala uveřejňovat kurz.

Posilovaly naopak tradiční „bezpečné měny“. Investoři v uplynulém roce tíhli k americkému dolaru, švýcarskému franku a také k japonskému jenu. Americký dolar posílil k euru o necelých pět procent a potažmo k české koruně o 5,5 procenta.

Kurz koruny k dolaru za posledních pět let Zdroj: kurzy měn a kurzy méně obvyklých měn na Peníze.cz

Propadákem roku kryptoměny

Během roku 2017 stoupla cena bitcoinu na dvacetinásobek, v uplynulém roce tahle spekulativní bublina praskla a virtuální hodnota bitcoinu stejně jako prakticky všech kryptoměn spadla zhruba na jednu pětinu.

Už před rokem jsem varoval, že tuhle kryptománii považuji za nesmyslnou bublinu a že virtuální hodnota bitcoinu může během pár let spadnout takřka na nulu.

Někdo může v nynějším propadu spatřovat příležitost k nákupu. Já ale nadále za bitcoinem nevidím nic jiného než čirou spekulaci na růst ceny „ničeho“, bez jakékoliv reálné hodnoty. Nevěřím tomu, že se bitcoin bude někdy masově používat jako transakční měna ani jako uchovatel hodnoty. Proto bych se do spekulace s bitcoinem ani jinou kryptoměnou nikdy nepouštěl.