První kroky na Forexu

Každý z nás asi už někdy před dovolenou spekuloval, kdy se mu vyplatí vyměnit si peníze. Nebude to za čtrnáct dní levnější? Ale co když bude dráž? Ovšem bez ohledu na rozpočty vašich dovolených, to je řeč o drobných. Velké peníze se na pohybech kurzů měn dají vydělat – i prodělat – na měnové burze FOREX.





Samotné slovo Forex je slovo zkratkové, z anglického FOReign EXchange – tedy měnová burza. Je to největší burza na světě, její denní obrat několikanásobně přesahuje součet obratu největších světových burz s akciemi. Historie tohoto trhu přitom není dlouhá: fakticky vznikl v sedmdesátých letech minulého století, kdy se přestaly používat pevné kurzy měn odvozené od amerického dolaru potažmo zlata a nahradily je takzvané plovoucí kurzy.

Dlouhé roky bylo ovšem obchodování na Forexu doménou velkých finančních a obchodních společností. Jejich transakce ostatně představují naprostou většinu forexových obchodů i dnes. Bouřlivý rozvoj informačních technologií v posledních desetiletích ale obchodování s měnami do značné míry zdemokratizoval. Pro vstup na burzu dnes v zásadě postačí obyčejný počítač nebo i lepší mobil a především – dnes už k tomu není potřeba nijak závratný kapitál.

Dalo by se říct, že příslovečný skladník ve šroubárně si dnes může nejen přečíst Vergilia v originále, ale i vsadit na pokles či růst některé světové měny. A je to pravda. Vlastně je jednodušší začít obchodovat s měnami než se začíst do klasika, k tomu totiž potřebujete nejprve pár let drtit latinská slovíčka a promrskávat gramatiku. Byl by to ovšem mimořádně hloupý nápad. Zvlášť když každý broker, tedy prostředník mezi obchodníkem (traderem) a burzou, nabízí tréninkové hřiště a posilovnu zdarma – totiž každý broker vám rád umožní nejprve si obchodování na Forexu vyzkoušet nanečisto, v demoverzi svého obchodního software, kde můžete přijít jen o virtuální peníze.

Bez předchozího studia a testování nelze obchodování na Forexu doporučit.

Tip! Jednou z nejrozšířenějších obchodních aplikací je aplikace MetaTrader5. Návod k jejímu ovládání, tipy pro pokročilejší obchodníky a i všeobecné info o obchodování s měnami najdete třeba u brokera HighSky.

Páka: dobrý sluha a mimořádně zlý pán

Tím, co láká drobnější investory k forexové spekulaci, je jednak mimořádná likvidita a jednak možnost využít pákového efektu.

U řady investic se vám může stát, že uvíznete v obchodě. Něco nakoupíte a chcete později výhodně prodat. A když potřebujete prodat, jaksi chybí kupec. U obchodů s měnami se vám to díky jeho obrovskému objemu prakticky stát nemůže, jeho likvidita je těžko s něčím srovnatelná.

Finanční páka je nástroj, kterým může obchodník razantně zvýšit svou kupní sílu. Vlastnímu kapitálu mu broker na obchod půjčí i jeho řádové násobky, nejvyšší možná páka bývá až stonásobná. Pokud má investor dobrý odhad, může s pákou velmi slušně vydělat – ale taky přijít o peníze. Násobí se nejen potenciální zisky, ale úměrně také potenciální rizika. Základem obchodní strategie každého, kdo chce zkoušet obchodovat s měnami, tedy je nastavení přísných pravidel pro práci s pákou. Často se doporučuje stanovit si třeba takové pravidlo, aby ztráta z jednoho obchodu nebyla větší než procento až tři procenta z celkového objemu obchodnického účtu.

Studujte. V první řadě sebe

Při obchodování na měnové burze se obyčejný člověk neobjede bez prostředníka, brokera. Dobrá zpráva je, že v posledních letech je v tomto směru nabídka nebývale široká a konkurence tlačí ceny za zprostředkování dolů. A to není jediný zisk, který drobným investorům konkurence přináší. Dalším pozitivem je, že brokeři, kteří zápasí o pozornost zákazníků, se snaží nabídnout jim jednak uživatelský komfort, jednak vzdělání. Zatímco před lety byl člověk odkázaný na těžko dostupnou literaturu, dnes mu brokerské společnosti nabízejí nepočet článků, ale také informačních videí, kurzů a dalšího vzdělávání.

Nabyté informace navíc člověk může prakticky hned vyzkoušet v demoverzi obchodního software, který sice nepracuje se skutečnými penězi, ale data o vývoji kurzů jednotlivých měn jsou v něm skutečná.

I různá nastavení páky si můžete vyzkoušet v demoverzi obchodního software, nenechejte se ale zmlsat případnými vysokými zisky. Přistupujte i ke „hře na Forex“ seriózně a zkuste zvažovat, jak by na vás nejen zisky, ale především prodělky působily ve skutečnosti. Jak jste odolní proti ztrátám a jak snadno ztratíte rozvahu, když se vám bude dařit? Připravte se ale na to, že na skutečné ztráty a skutečné zisky vás pravděpodobně trénink s virtuálními penězi nepřipraví. Pokud se tedy rozhodnete zkusit na pohybu kurzů vydělávat, začínejte obezřetně s malými částkami a kromě pravidel obchodování pozorně sledujte především sami sebe: jakou míru rizika jste ochotni akceptovat, jakou ztrátu si můžete dovolit? Ponoukají vás zisky k většímu riskování?

Pokud ztráty nesnášíte dobře a pokud by znamenaly citelnou ztrátu pro váš běžný rodinný rozpočet, není Forex pro vás. Pokud ve vás výhra probouzí hráčskou vášeň, musíte se naučit ji krotit. Případně musíte ovládnout nástroje, které každý obchodnický software obsahuje, které ji budou krotit za vás a nepustí vás jen tak do rizika, které si předem, ještě s chladnou hlavou, zapovíte.