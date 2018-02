2018: Zůstaňte v koruně

Koruna v roce 2017 posílila ke všem světovým měnám. K euru by měla posilovat dál. Co bude dělat dolar, to je ve hvězdách. Klientům doporučuji držet se koruny





Mezi měnami byla v roce 2017 suverénním vítězem česká koruna. Jen polský zlotý s ní dokázal držet krok. Po ukončení měnového závazku České národní banky začala koruna pozvolna posilovat k euru a potažmo všem světovým měnám. Nakonec koruna v uplynulém roce zpevnila k euru o 5,5 procenta a k dolaru dokonce o 17 procent.

Kromě české koruny se obecně dařilo celému regionu střední a východní Evropy. Na scénu se opět vrátilo konvergenční téma – střední Evropa, Pobaltí a balkánské ekonomiky rostou rychleji než zbytek Evropy, tudíž i jejich měny posilují k euru. Jelikož euro navíc v uplynulém roce výrazně zpevnilo ke všem důležitým světovým měnám, tak spolu s eurem pak o to více posilují i středoevropské a balkánské měny.

Kurz koruny k dolaru za posledních pět let Zdroj: kurzy měn a kurzy méně obvyklých měn na Peníze.cz

Změna kurzu vybraných měn vůči české koruně v roce 2017

Co čekat od koruny v roce 2018

Česká národní banka dává jasně najevo záměr dál zvyšovat úrokové sazby. Tempo jejich růstu bude záležet především na dynamice vývoje inflace, nicméně trend je v podstatě jasný. Rostoucí úrokový diferenciál oproti sazbám Evropské centrální banky by měl nadále tlačit na kurz koruny, zvlášť pokud by se ČNB rozhodla začít zbavovat miliard eur, která v uplynulých letech musela nakoupit, aby udržela kurz koruny nad 27 korunami za jedno euro.

Kurz koruny k euru za posledních pět let Zdroj: kurzy měn a kurzy méně obvyklých měn na Peníze.cz

Otazník ovšem visí nad tím, co budou dělat zahraniční investoři, kteří tu v posledních dvou letech skupovali velké množství českých dluhopisů a akcií se záměrem vydělat na posílení české koruny. Kdy své pozice uzavřou? Nejedná se o malé částky, řádově o stovky miliard korun. Případný větší exodus zahraničního kapitálu může způsobit krátkodobý šok a dramatické oslabení koruny. O tom se mluví už od konce intervencí. Přece jen český trh je malý a už pár desítek miliard by dokázalo kurz silně vychýlit.

Nicméně základní premisa je taková, že kurz koruny bude na střednědobém horizontu dál posilovat k euru a potažmo pak k jiným měnám, v závislosti na vývoji kurzu eura k těmto měnám. Pokud by třeba dolar začal znovu posilovat k euru, může ve finále pohyb kurzu eura k dolaru být větší než pohyb kurzu eura ke koruně a klidně se může stát, že koruna tedy k dolaru oslabí.

Selský rozum je na dolar krátký

Navzdory všeobecnému očekávání se od nástupu Donalda Trumpa vývoj kurzu eurodolaru zcela otočil. Místo toho, aby se dolar dostal na paritu s eurem, tak ejhle, během loňského roku dolar oslabil z 1,05 dolaru za jedno euro na 1,20. A teď v lednu už se dostal téměř na úroveň 1,25. V roce 2017 tak euro posílilo k dolaru o 13 procent a nyní v lednu o další čtyři procenta.

Přitom americký Fed nadále pozvolna zvyšuje úrokové sazby (aktuálně v pásmu 1,25–1,50 %) a nakoupené dluhopisy, které doběhnou do splatnosti, nenahrazuje novými, tedy postupně zmenšuje svou bilanci. Naproti tomu Evropská centrální banka drží nadále záporné úrokové sazby a nadále pokračuje ve výkupu dluhopisů (kvantitativní uvolňování). Selská logika tedy říká, že by spíš dolar měl posilovat k euru.

Ovšem těch faktorů, které dovedou hýbat s kurzy měn, je mnohem víc. Nyní navíc pomáhá euru zejména očekávání, že by Evropská centrální banka mohla svou politiku poměrně brzy přehodnotit. Přesto, nynější posilování eura vůči dolaru je (nejen) pro mě nepochopitelné. Má úvaha je triviální, kdybych si jako investor někde z Asie či Afriky měl vybrat mezi eurem a dolarem, tak určitě dám přednost dolaru. Nevím, kdo dnes tak vehementně prodává dolary a nakupuje eura, že to tlačí kurz eura nahoru.

Hitem roku kryptoměny

V uplynulém roce jsme byli svědky kryptománie. Cena nejznámější kryptoměny – bitcoinu – vyjádřená v dolarech stoupla během roku téměř na dvacetinásobek, v posledních týdnech ale už zase spadla na polovinu.

Kurz bitcoinu za poslední tři roky Zdroj: kurzy kryptoměn na Peníze.cz

Jan Traxler Privátní investiční poradce a ředitel společnosti FINEZ Investment Management Přední český expert v oblasti investování. Prosazuje férovou provizi podílem na zisku. Zastánce dlouhodobých strategií s value přístupem. Preferuje investice, které generují pravidelný výnos a jejich hodnota dlouhodobě roste, tedy zejména kvalitní nemovitosti a dividendové akcie. Všechny jeho publikace najdete na www.finez.cz. Kontakt: jan.traxler@finez.cz Investiční seriál na Finez.cz Nový seriál Fond-show představuje vybrané investiční fondy – od nejznámějších jmen přes speciální méně známé fondy až po některé fondy kvalifikovaných investorů: Fond-show

Svůj názor na celé tohle šílenství už jsem vyjádřil mnohokrát. Bitcoin nemá žádnou vnitřní hodnotu a nenese žádný výnos. Nákupem bitcoinu si nekupuju autorská práva na technologii blockchainu. A hlavně, bitcoin ani nemá svým založením potenciál výhledově fungovat jako běžná transakční měna.

Proto bitcoin a stejně tak i ostatní kryptoměny považuji za nesmyslnou bublinu. Podle mého názoru během pár let virtuální hodnota bitcoinu spadne na setiny stávající ceny a za deset let po něm ani pes neštěkne. Ale kdo ví, třeba se pletu. Tak či tak, jedno je jisté, bitcoin se zapíše do učebnic ekonomické historie. Buď vedle tulipánů, nebo vedle zlata. Já bych vsadil na to první.

Tipy pro rok 2018?

Nejsem zastánce měnových spekulací. Podle mého názoru se pohyby kurzů měn dost dobře nedají predikovat. Kdybych ale musel na nějakou měnu vyjma českou korunu ukázat a hrát vabank, tak ze stabilnějších měn polský zlotý, britská libra a americký dolar. Z exotičtějších měn pak mexické peso a turecká lira.

Ale sám bych se do takových spekulací nepouštěl, nevidím v tom smysl. Svým klientům doporučuji jediné – držet se koruny. Tohle doporučení se minulý rok ukázalo jako nejlepší možná rada. Pokud to jde, volím vždy měnově zajištěné investice. Nevidím důvod, proč se zbytečně vystavovat měnovému riziku, a to bez ohledu na to, jestli věřím v další posilování či v oslabení koruny. Dokud u nás platíme korunou a máme příjmy a výdaje v korunách, měli bychom také investovat v korunách.