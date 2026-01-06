Fidurock zakládá fond kvalifikovaných investorů. Láká na výnos až 10 procent ročně

Společnost Fidurock se po úspěšném zavedení retailového nemovitostního fondu rozhodla založit také fond kvalifikovaných investorů. V podcastu Bohatší já nám ho jako jedněm z prvních představil spoluzakladatel a šéf společnosti David Hauerland. „Fond už je hotový a na přelomu roku 2025 a 2026 do něj vlkádáme všechny naše retailové parky,” říká Hauerland s tím, že cílem fondu je rozvíjet přes deset let budované know-how v oblasti akvizic a správy nemovitostí a zvětšovat portfolio retailových parků v Česku i v zahraničí.
Fidurock je v tzemsku zatím více než retail parky známý svým standardním nemovitostním fondem pro menší investory. Ten společnost založila v roce 2024 a zaměřuje se na nájemní bydlení. Společnost kupuje činžovní domy, které rekonstruuje a vytváří moderní bydlení. Hotové domy pak vloží do fondu a pronajímá je. „Ve fondu teď máme nižší stovky investorů a zhruba 200 milionů korun ve správě a plánujeme ještě koupit další nemovitost,“ popisuje Hauerland.
Zatímco do retailového nemovitostního fondu je možné investovat už od 200 korun měsíčně, do nově vzniklého fondu kvalifikovaných investorů potřebuje zájemce alespoň milion korun. Další rozdíl mezi fondy je ten, že zatímco do retailového fondu může investor vstupovat a vystupovat na měsíční bázi, u FKI Fidurocku je doporučovaný investiční horizont minimálně pět let. Výstup dříve je samozřejmě možný, ale investor musí počítat s výstupním poplatkem.
A rozdíl je u těchto fondů také zpravidla ve výnosu. V případě fondů Fidurock tomu není jinak: retailový fond cílí na zhodnocení 6 až 9 %, zatímco FKI na 7 až 10 % ročně.
„Chtěli jsme mít širší nabídku a dává nám to smysl. Nájemní nemovitosti budeme mít ve fondu pro menší střadatele a segment retail parku je podle nás vhodnější pro kvalifikované investory, kteří mají delší investiční horizont,“ vysvětluje strategii Fidurocku Hauerland. Navíc tím, že bude společnost držet dané fondy zaměřené na konkrétní nemovitosti, chce dát investorovi vybrat a případně moct i diverzifikovat napříč fondy.
Více o obou fondech se dozvíte v podcastu výše nebo si ho můžete poslechnout ve vašich oblíbených platformách Apple podcasts, Spotify či YouTube.
Co dalšího se v podcastu dozvíte?
- Na čem jsou postavené očekávané výnosy FKI fondu Fidurocku.
- Jaké investiční třídy a možnosti fond nabízí.
- Proč si Hauerland myslí, že retail parky mají budoucnost a neohrozí je e-commerce.
Silvie Housková
Šéfredaktorka webu Peníze.cz začínala v zahraniční redakci Radiožurnálu, odkud v roce 2014 přestoupila do zahraniční redakce Hospodářských novin, kde se věnovala především reportování o Evropské unii. Editovala web HN.cz,... Další články autora.
Sdílejte článek, než ho smažem