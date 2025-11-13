Peníze.cz
>
Investice
>
Fondy kvalifikovaných investorů (FKI)
>
Silný kapitál zakladatele. Domoplan ukazuje, jak může dlouhodobě fungovat FKI

Silvie Housková | rubrika: BrandInsight | 13. 11. 2025
Žádné papírové oceňování nemovitostí, ale jednoduchý cyklus: koupit, postavit, prodat. Hostem dalšího dílu podcastu Bohatší já je zakladatel jednoho z nejdéle fungujících developerských fondů na českém trhu Tomáš Vavřík. Vysvětluje, proč Domoplan Sicav není klasickým nemovitostním fondem, jak funguje jeho výnosový model a proč v něm mají zakladatelé stovky milionů vlastních peněz.

Stabilní výnos a produkt, na který si můžete sáhnout: to je filozofie developerského fondu Domoplan. Fond staví prémiové rezidenční projekty a prázdninové resorty a část kapitálu získává prostřednictvím fondů kvalifikovaných investorů. V podcastu Bohatší já se tak podíváme na to, jak funguje další FKI v praxi.

„Naše zásadní výhoda je v tom, že nejsme fondem, který by byl postaven na držbě nemovitostí. To znamená, že nevycházíme z valuací, o kterých se dnes vedou velké diskuze, jestli se počítají správně, nebo ne. My koupíme, postavíme a prodáme. To znamená, že máme oběh kapitálu a nejsme závislí na penězích z trhu,” podtrhuje majitel Domoplanu Tomáš Vavřík. 

Další z výhod, kterou podle něj investor ocení, je historie fondu. DOMOPLAN SIACAV, a.s. je na trhu už od roku 2017 a Domoplan coby developer staví už 14 let. „Skupina Domoplan fungovala sedm let bez fondu. Po tom, co jsme si vyzkoušeli, že to opravdu umíme a že umíme vydělat za každé situace, tak jsme přistoupili k založení fondu kvalifikovaných investorů a umožnili investorům stát se součástí toho příběhu. Ten důvod byl jednoduchý, získané peníze nám umožňují se rychleji rozvíjet, najímat lepší manažery a vytvářet lepší synergie ve skupině,” popisuje Vavřík, jak k rozhodnutí přibrat do podnikání externí investory společnost dospěla.

Souhrnný ukazatel rizik (SRI)

Je ukazatel rizikovosti investičního fondu, který se pohybuje v rozmezí 1-7 a vyjadřuje míru kolísání hodnoty fondu v závislosti na historickém vývoji. Stupeň 1 značí nejnižší riziko s nejnižším očekávaným výnosem, zatímco stupeň 7 představuje nejvyšší riziko s nejvyšším očekávaným výnosem. Tento ukazatel je založen na historických datech a slouží ke srovnání rizikovosti různých fondů na trhu.

I tak ale stále velkou část peněz fondu tvoří peníze zakladatele a peníze, které firma vydělá na developerských projektech. „Na jednotlivých projektech vyděláváme více, než poskytujeme investorům, a díky tomu si vytváříme další finanční polštář. Což nám dává zaprvé jistotu a zadruhé svobodu v tom, že nejsme závislí nových investorech a kapitálu zvenku,” vysvětluje Vavřík.

Za pravdu mu dává také souhrnný ukazatel rizikovosti fondu DOMOPLAN SICAV, který je na stupni 3 ze 7 a podíl zdrojů zakladatele ku externím investorům. „Dlouhou dobu jsme ho drželi 50 na 50, teď je, v souvislosti se zvyšujícím se objemem majektu fondu, poměr 4:1. V číslech se pohybujeme přes 700 milionů korun v rámci všech našich fondů, což je na český trh velmi vysoké číslo,” dodává Vavřík.

Fotogalerie vybraných projektů Domoplanu

Projekt BRIXX v Brně
Projekt BRIXX v Brně
Projekt BRIXX v Brně
Chci vidět víc

Popisky a autory fotek najdete uvnitř galerie.

Díky tomu je fond schopen nejen slíbit, ale i v praxi splnit redistribuční mechanismus, tedy upřednostnit výnos investorů i na úkor ztráty zakladatele fondu. Podle Vavříka k tomu ale v historii zatím nikdy nemuselo dojít: „Nevím, jak tuto situaci řeší jiné fondy, ale my, jak jsme postaveni na developerské činnosti, tak přesně víme, kdy se nám které peníze vrací a kolik na projektech vyděláme. Průměrná marže developera je 15 až 18 %. A pokud vyplácí devět, tak je to polovina. Čili je tam poměrně obrovský polštář na to, aby ti, kteří k nám peníze dávají, měli jistotu, že dostanou, co měli slíbeno.”

Proč Domoplan kromě jedno velkého fondu zakládá i zvlášť fondy k některým projektům, jako je například BRIX Brno, se můžete podívat v podcastu výše. Nebo poslechnout ve vašich oblíbených platformách Apple podcastsSpotify či YouTube.

Co se ještě dozvíte?

  • Jaké projekty Domoplan staví a co přesně znamená „prémiovost” u jeho bydlení.
  • Ve kterých lokalitách a zemích Domoplan působí a proč.
  • A jestli lze do fondů Domoplanu investovat méně než milion korun v rámci diverzifikace, kterou nabízí administrátor jeho fondů.

Speciál Fondy kvalifikovaných investorů

1. díl: Co to je FKI? Investice pro vyvolené, nebo pro každého
2. díl: Kdo je kvalifikovaný investor. Co musím umět, mít nebo předstírat?
3. díl: Slíbené výnosy, tvrdá realita. Jak si FKI opravdu vedou a jak funguje jejich naceňování
4. díl: Nesnižujte si výnos. Jaké jsou nejčastější poplatky u FKI? Co platíte a proč
5. díl: Jak (ne)snadné je dostat peníze z FKI: Výstup, likvidita, daňové finty
6. díl: Všechny FKI nejsou stejné. Jak poznat slušný fond od průšvihu a nenaletět

Peníze BrandInsight: Partnerem článku je Domoplan

Silvie Housková

Autor článku Silvie Housková

Šéfredaktorka webu Peníze.cz začínala v zahraniční redakci Radiožurnálu, odkud v roce 2014 přestoupila do zahraniční redakce Hospodářských novin, kde se věnovala především reportování o Evropské unii. Editovala web HN.cz,... Další články autora.

Oblíbená témata

bydlení, byty, developeři, FKI v praxi, fondy kvalifikovaných investorů

