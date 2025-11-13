Silný kapitál zakladatele. Domoplan ukazuje, jak může dlouhodobě fungovat FKI

Stabilní výnos a produkt, na který si můžete sáhnout: to je filozofie developerského fondu Domoplan. Fond staví prémiové rezidenční projekty a prázdninové resorty a část kapitálu získává prostřednictvím fondů kvalifikovaných investorů. V podcastu Bohatší já se tak podíváme na to, jak funguje další FKI v praxi.
„Naše zásadní výhoda je v tom, že nejsme fondem, který by byl postaven na držbě nemovitostí. To znamená, že nevycházíme z valuací, o kterých se dnes vedou velké diskuze, jestli se počítají správně, nebo ne. My koupíme, postavíme a prodáme. To znamená, že máme oběh kapitálu a nejsme závislí na penězích z trhu,” podtrhuje majitel Domoplanu Tomáš Vavřík.
Další z výhod, kterou podle něj investor ocení, je historie fondu. DOMOPLAN SIACAV, a.s. je na trhu už od roku 2017 a Domoplan coby developer staví už 14 let. „Skupina Domoplan fungovala sedm let bez fondu. Po tom, co jsme si vyzkoušeli, že to opravdu umíme a že umíme vydělat za každé situace, tak jsme přistoupili k založení fondu kvalifikovaných investorů a umožnili investorům stát se součástí toho příběhu. Ten důvod byl jednoduchý, získané peníze nám umožňují se rychleji rozvíjet, najímat lepší manažery a vytvářet lepší synergie ve skupině,” popisuje Vavřík, jak k rozhodnutí přibrat do podnikání externí investory společnost dospěla.
I tak ale stále velkou část peněz fondu tvoří peníze zakladatele a peníze, které firma vydělá na developerských projektech. „Na jednotlivých projektech vyděláváme více, než poskytujeme investorům, a díky tomu si vytváříme další finanční polštář. Což nám dává zaprvé jistotu a zadruhé svobodu v tom, že nejsme závislí nových investorech a kapitálu zvenku,” vysvětluje Vavřík.
Za pravdu mu dává také souhrnný ukazatel rizikovosti fondu DOMOPLAN SICAV, který je na stupni 3 ze 7 a podíl zdrojů zakladatele ku externím investorům. „Dlouhou dobu jsme ho drželi 50 na 50, teď je, v souvislosti se zvyšujícím se objemem majektu fondu, poměr 4:1. V číslech se pohybujeme přes 700 milionů korun v rámci všech našich fondů, což je na český trh velmi vysoké číslo,” dodává Vavřík.
Díky tomu je fond schopen nejen slíbit, ale i v praxi splnit redistribuční mechanismus, tedy upřednostnit výnos investorů i na úkor ztráty zakladatele fondu. Podle Vavříka k tomu ale v historii zatím nikdy nemuselo dojít: „Nevím, jak tuto situaci řeší jiné fondy, ale my, jak jsme postaveni na developerské činnosti, tak přesně víme, kdy se nám které peníze vrací a kolik na projektech vyděláme. Průměrná marže developera je 15 až 18 %. A pokud vyplácí devět, tak je to polovina. Čili je tam poměrně obrovský polštář na to, aby ti, kteří k nám peníze dávají, měli jistotu, že dostanou, co měli slíbeno.”
Proč Domoplan kromě jedno velkého fondu zakládá i zvlášť fondy k některým projektům, jako je například BRIX Brno, se můžete podívat v podcastu výše. Nebo poslechnout ve vašich oblíbených platformách Apple podcasts, Spotify či YouTube.
Co se ještě dozvíte?
- Jaké projekty Domoplan staví a co přesně znamená „prémiovost” u jeho bydlení.
- Ve kterých lokalitách a zemích Domoplan působí a proč.
- A jestli lze do fondů Domoplanu investovat méně než milion korun v rámci diverzifikace, kterou nabízí administrátor jeho fondů.
Silvie Housková
Silvie Housková

Šéfredaktorka webu Peníze.cz
