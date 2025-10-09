FKI rozšiřují investiční možnosti, pozor ale na rizika, říká Jan Macek
V rámci fondu kvalifikovaných investorů je možné investovat do širšího spektra aktiv a jejich limity a omezení nejsou tak přísná jako u ostatních fondů. „Mají však požadavek na minimální investici. V Česku je to jeden milion korun.“ Ten nemusí jít do jediného fondu a je možné jej rozdělit do několika různých aktiv. I zde však platí jistá pravidla. „Je nutné, aby ty vybrané fondy, do kterých chcete ten milion rozdělit, měly stejného obhospodařovatele, tedy stejnou společnost, která je spravuje, nebo administrátora, který zajišťuje oceňování fondů.“
Jak zapojit FKI do svého portfolia? Jejich výhodou je, že můžete investovat i do věcí, které běžně dostupné nejsou. „Je tedy možné rozšířit portfolio o další typy aktiv, které nejsou tak ovlivněny chováním trhu. Navíc ta vstupní hranice jeden milion korun se nemění, a protože stále bohatneme, víc a víc lidí na tento limit dosáhne a může tedy do FKI investovat.“ V Česku je teď zhruba pět set fondů kvalifikovaných investorů. Conseq tato aktiva nabízí též. Ať už prostřednictvím svých vlastních fondů nebo s pomocí svých partnerů a velkých evropských skupin, v rámci svých feeder fondů. „Třeba v rámci private equity jsme spojili síly s největší bankou eurozóny, BNP Paribas.”
Zájemci o investování do FKI si však musejí dát pozor na rizika s tím spojená. „Klasické retailové fondy například mají povinnost zajišťovat likviditu. Zákon přesně stanovuje, jak rychle a často je z nich možné vystupovat. FKI mohou být nelikvidní i několik let, kdy je tam výstupní poplatek, anebo jsou i úplně uzavřené, klidně i na deset let, a ke svým penězům se prostě po tu dobu nedostanete.“
Pro koho jsou FKI vhodné? „Název fond kvalifikovaných investorů je podle mě zvolen velmi správně. Přestože si investor může dovolit ten milion opravdu dát do FKI, nejlépe vyčlenit tu částku ze svého stávajícího portfolia, měl by už vědět, jak se jednotlivá aktiva chovají a do jakých rizik může vstoupit.” Když si investor není jistý, zda má dostatečné znalosti, vyplatí se podle Jana Macka sáhnout po zkušeném investičním poradci, který s výběrem pomůže.
S FKI je možné investovat do neveřejných aktiv typu private equity nebo private debt. Jak funguje investování do firem, které nejsou obchodovány na burze? A jak se liší dluhové financování přes fondy od klasického bankovního úvěru? Využívají firmy této možnosti „půjčky“ často? Nejen na to se ptáme investičního specialisty Jana Macka v dalším dílu seriálu podcastů o FKI pro Bohatší já.
Co ještě zazní v podcastu?
- Jak zjistím, že je firma v rámci FKI naceněná správně?
- Jak velkým rizikem jsou v tomto případě startupy?
- Jak důležitá je role správce daného fondu?
- Jak populární jsou FKI pro české investory?
Minisérie Fondy kvalifikovaných investorů
1. díl: Co to je FKI? Investice pro vyvolené, nebo pro každého
2. díl: Kdo je kvalifikovaný investor. Co musím umět, mít nebo předstírat?
3. díl: Slíbené výnosy, tvrdá realita. Jak si FKI opravdu vedou a jak funguje jejich naceňování
4. díl: Nesnižujte si výnos. Jaké jsou nejčastější poplatky u FKI? Co platíte a proč
5. díl: Jak (ne)snadné je dostat peníze z FKI: Výstup, likvidita, daňové finty
6. díl: Všechny FKI nejsou stejné. Jak poznat slušný fond od průšvihu a nenaletět
Peníze BrandVoice: Partnerem článku je Conseq
Sdílejte článek, než ho smažem