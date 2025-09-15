Češi dnes berou investice jako naprostou samozřejmost – vedle hypoték, po kterých je stále rekordní poptávka, poptávají stále častěji i ETF nebo fondy kvalifikovaných investorů (FKI). Finanční poradci tak už dávno nejsou jen prodejci pojištění, ale průvodci složitým světem produktů, kde vedle zajímavých šancí číhají i toxické pasti.
O tom, jak se proměnilo finanční chování Čechů i samotná profese poradců, jsme mluvili s Martinem Viktorou, organizátorem největší nezávislé konference pro finanční profesionály FINfest.
Jaké fianční produkty jsou teď nejvíc hot? Co by měl rozhodně mít finanční poradce v nabídce, aby zůstal konkurenceschopný?
Poradci se dělí do dvou velkých skupin: převážná část pokrývá typicky plnou paletu těch základních produktových skupin. To znamená pojištění, investice, úvěry a někteří si k tomu přidávají ještě penze. To jsou ti, kterým nezáleží jenom na provizi, protože penzijní produkty zas tak velké ocenění nemají.
A pak je druhá skupina poradců, kteří nemají komplexní služby, ale specializují se v nějaké oblasti. Což je taky legitimní a je to také v pořádku. Takže někdo je specialista třeba na hypotéky.
A jsou to třeba právě hypotéky, které jsou teď nejvíc v kurzu? V době, kdy jsme svědky rekordních objemů hypoték…
Ano, hypotéky jsou tažené především poptávkou klientů. K těm, jak říkáte hot produktům bych ale určitě přiřadil investiční produkty, kde se vedle standardních podílových fondů objevují i nástroje typu ETF, což jsou nízkonákladové investiční produkty a poradce by měl dokázat poradit i v této oblasti.
Dá se tedy říct, že už se Češi rozinvestovali? Že jsou investice přirozenou součástí jejich finančního plánování, když řeší pojištění a zajištění na stáří?
Ano, já to vidím jako jednoznačný posun. Před několika lety nebyla slova jako investovat nebo fondy vnímána moc pozitivně a vzbuzovala u klientů velké obavy. Dnes je to naopak naprostá samozřejmost a otázky na tunelování fondů už vůbec nepadají.
Co vidím jako negativní bod, jsou nabídky korporátních dluhopisů různých pochybných společností. Existuje malá část poradců, kteří je svým klientům nabízejí, ale to není správné.
Na FINfestu máte i velký blok věnovaný fondům kvalifikovaných investorů, je to taky jedno z nových velkých témat?
Mezi poradci jsou fondy kvalifikovaných investorů velké téma. Hot zřejmě také, ale u movitých klientů. FKI jsou totiž určeny pro kvalifikované investory, kteří můžou investovat minimálně milion korun, ale aby mohli postavit diverzifikované portfolio, tak by těch milionů měli mít samozřejmě víc. Problém našeho trhu fondů kvalifikovaných investorů je ale v tom, že je tu velké množství FKI, které jsou potenciálně toxické. Fondy kvalifikovaných investorů podléhají mnohem menší regulaci než standardní otevřené podílové fondy, investují často do aktiv, u kterých je obtížné určit skutečnou hodnotu.
Když máte fond, který bude investovat například do nějakých společností s ručením omezeným, je samozřejmě otázka, jak jsou tyto společnosti v portfoliu fondu naceněné. Kolem toho jsou veliké diskuze a ne všechny fondy oceňují majetek správně nebo alespoň tak nějak v souladu se zájmem investorů, případně je ocenění velmi diskutabilní.
Jaká je tady role poradce?
Poradce by měl dokázat ze skupiny fondů kvalifikovaných investorů najít ty nejzajímavější. Odfiltrovat ty, které mohou mít nějakou toxicitu. A nabídnout klientovi jen to, na co se může spolehnout.
Ale stejně si myslím, že jádro investování by mělo stát na běžných fondech, případně na těch ETF, a že FKI by se měly nabízet jen tomu, kdo je k tomu opravdu kvalifikovaný a kdo investičním příběhům jednotlivých fondů opravdu rozumí. Aby si na ně mohl sám udělat názor.
Zmínil jste opět ETF. Ty jsou mezi Čechy také velmi oblíbené, ale myslela jsem, že si je tak nějak řeší sami přes různé investiční aplikace. Jaká je role poradce u tohoto produktu?
Měl by umět trh ETF vysvětlit. Především to, že to není primárně nástroj na spekulace, i když je možné ho i na spekulace použít. Ale je to prostě nízkonákladový nástroj pro standardní dlouhodobé investování, kumulování majetku. Poradce by měl pomoci klientovi také s nastavením rizikového profilu, protože ne každý klient je vysloveně akciový investor.
Každý by sice asi nějakou investici akciového typu měl mít, ale neznamená to, že by měl mít zainvestováno jen v akcích. Čili poradce by měl dokázat klientovi rozdělit majetek na nějakou dynamickou část, tvořenou například akciovými ETF nebo klasickými fondy, a na nějakou konzervativnější část, orientovanou na dluhopisy. A typicky přes podílové fondy. Ne investice do individuálních dluhopisů nebo třeba těch korporátních, o kterých jsem už mluvil.
A pak je důležitá role poradce v tom, aby dokázal i třeba malinko krotit klienta v nadšení a snaze vydělat na akciových trzích co nejvíc. Trhy nejdou jenom nahoru, ony taky umějí klesat. Je proto důležité se co nejvíc držet stále stejné strategie a opravdu rozdělit portfolio na dynamickou a konzervativní část.
A naopak, když jdou trhy dolů, tak by měl poradce s klientem pracovat, protože jsou s poklesem samozřejmě spojené emoce a není vždy dobrý nápad investici v panice při prvním mírnějším výkyvu opustit.
Nejsou ETF více hot i díky tomu, že máme celkem nově na trhu dlouhodobý investiční produkt? Což znamená, že i tato investice může být součástí spoření na důchod?
Ano, i to má svou roli. Velmi zjednodušeně bych řekl, že dlouhodobý investiční produkt není nějaký samostatný typ produktu, který tady dosud nikdy nebyl. Jde spíše o nový daňový režim investování, který poskytuje investorovi daňovou výhodu při dlouhodobém investování. Takže výhodu to má a poradci to využívají. Pokud používáte investice pro spoření nebo investujete pro zajištění důchodu, je to to pravé ořechové.
Těch novinek na trhu je neustále celá řada. A jak jsme si řekli, poradce kromě toho musí být i tak trochu psycholog a věnovat se seberozvoji. Jak se daří této profesi lákat nové lidi?
Trh se za posledních několik let velmi profesionalizoval. Dřív bylo běžné, že lidé dělali poradce na vedlejšák, jako doplněk k hlavnímu zaměstnání. Takových poradců už ubývá a dnes je standard, že je to práce na plný úvazek a poradci k tomu nedělají už nic jiného.
Ono to vlastně ani jinak dlouhodobě nejde, protože právě příprava poradce je náročná. Požadavky regulátora a požadavky na vzdělávání toho člověka jsou takové, že není možné to dělat jako vedlejšák. I produkty jsou čím dál komplexnější, v investiční oblasti i třeba v oblasti financování bydlení.
Takže zorientovat se v tom natolik, aby ta pomoc poradce byla pro klienta relevantní, je opravdu těžké.
Takže už se nestává, že se ozve kamarád ze střední školy?
To se stát může. Ale není to už zdaleka standard, už to takhle nefunguje. V podstatě to, co popisujete, že zavolá kamarád ze střední a nechce prozradit, co dělá, ale chce schůzku, tak snad už z trhu zmizelo.
Toto chování bylo hodně motivováno také provizními schématy. Třeba u životního pojištění byly provize velmi štědré a šlo hlavně o to rychle ulovit klienta, rychle mu něco sjednat nebo přepracovat nějakou starou smlouvu. Dnes se provize rozkládají v čase, takže to není žádný rychlý výdělek.
O to víc mě tedy zajímá, jak je to s novými lidmi v této profesi. Jestli je o poradenství zájem i mezi mladými.
Mám k dispozici statistiky finančněporadenského trhu a průměrný věk poradců je někde kolem 40 let. Jsou firmy, které jsou typicky velmi silné v náboru nováčků. To jsou třeba OVB nebo Česká pojišťovna. Část nováčků se v oboru udrží, část jich pak odpadne.
Zájem tedy je. Uvažovala jsem totiž, jestli by mě jako klienta trochu neodradilo, kdyby mi měl radit s financemi někdo o polovinu mladší. Někdo, kdo ještě nezná finanční těžkosti spojené se sháněním bydlení nebo dětmi.
Funguje to přesně tak, jak jste to popsala. Většinou si poradce hledá své klienty nebo klienti svého poradce ve své sociální a věkové skupině.
Poradce ve zralém věku, okolo padesáti, ani nedokáže oslovit mladého, pětadvacetiletého člověka. Ten totiž používá úplně jiný způsob komunikace a jiné komunikační kanály, sociální sítě a podobně. Ale funguje to i obráceně, mladý poradce zase ví, kde oslovit ty své vrstevníky.
V kolika letech vstupují poradci do oboru?
|Společnost
|Počet nováčků za 1. pololetí 2025
|OVB Allfinanz.
|408
|27,4
|Generali Česká Distribuce
|326
|35,1
|Partners Financial Services
|194
|29,8
|Broker Trust
|187
|36,8
|ČSOB Pojišťovna
|183
|38,1
|Allianz pojišťovna
|182
|36,6
|ČSOB Stavební spořitelna
|109
|35
|Kooperativa pojišťovna
|103
|41,2
|SMS finance
|85
|31,7
|Benefit investment
|83
|28,2
Největšími náboráři nováčků jsou dlouhodobě OVB a pojišťovna Generali Česká pojišťovna (její účelová dceřiná společnost). Věk nováčků se liší podle obchodního modelu zastřešující společnosti. Zatímco do interních sítí finančních institucí (pojišťovny Generali Česká, ČSOB Pojišťovna, Allianz, Kooperativa) nastupují jako nováčci lidé ke čtyřicítce, do klasických finančněporadenských společností (například OVB či Partners) lidé o deset let mladší.
Přicházejí za poradci stále mladší lidé? Když se všude mluví o tom, jak je potřeba s investicemi začít co nejdřív, aby díky efektu složených úroků vydělali víc?
Mladší lidi, pokud se budeme bavit třeba o generaci Z, mají velkou tendenci si všechno řešit spíš přes aplikace. Já to vidím například na své dceři. Oni vůbec nemají chuť někomu psát. Nebo – ještě hůř – volat.
Mladí lidi používají různé aplikace, přičemž WhatsApp je pro ně ta nejzastaralejší. O všem si píšou nebo si ty investice řeší sami přes investiční aplikace. Nemají ochotu se s někým fyzicky sejít.
Jsou i služby, které poradenství poskytují online. Ale úplně automatizovat to nikdy nepůjde. Poradce potřebuje tolik vstupních informací, že řešit to kvalitně online podle mě není možné.
Mladí tedy spíš poradce nevyhledávají?
Z mé zkušenosti mladí začínají s nějakým aktivním online investováním, což jsou ale ve finále spíš spekulace než investování v pravém slova smyslu. Koupí si nějaký konkrétní akciový titul, protože se jim zalíbil. Třeba společnost Meta na burze v New Yorku. Akcie lítá nahoru a dolů a oni se snaží vyhledávat peaky, aby to prodali a zase nakoupili, když akcie klesne. Není to ale nic, co by člověka zajistilo na stáří.
Když se takový člověk setká s poradcem, ten mu vysvětlí, že jádro investice není postaveno na spekulování. Že to může dělat s nějakou malou částí portfolia, ale investovat by měl spíš do celých indexů přes ETF nebo standardních fondů.
Sami se pak i dostanou do stavu, kdy začnou mít vlastní výplatu a začnou přenastavovat své priority. Dostanou se do modu standardního investování, které je o dlouhodobém budování majetku, o pravidelném investování. Takže si začnou odkládat podle svých možností třeba pět tisíc korun měsíčně a pak funguje i to složené úročení, o kterém mluvíte.
A máte nějaká data, v kolika letech nejčastěji lidé vyhledávají poradce?
Tvrdé statistiky, myslím, nejsou. Ale co vidím ze své praxe, tak s prvním zaměstnáním začne často člověk řešit i vysoké náklady na bydlení a další výdaje. Pak přijde dítě, takže rezervy se v těchto letech tvoří poměrně obtížně. I tak, jak jsme si řekli, by bylo skvělé, kdyby si lidé investovali alespoň klidně tisíc nebo dva měsíčně a využívali toho složeného úročení.
Na poradce dochází většinou ve chvíli, kdy zjistí, že jim z platu po zaplacení všech nákladů něco zbývá a tvoří se jim rezerva. V ten moment člověk většinou začne hledat něco online, často ho to ale jen zahltí nebo skočí na lep nějakému podvodnému schématu, kterými se internet jen hemží. Pak se dostane do fáze, že si nechá poradit.
Což ale opět neznamená, že by si ani poradce neměl zkontrolovat. Stále jsou tady tací, kteří čest té profesi rozhodně nedělají. Je vždy dobré obrátit se na velkou renomovanou firmu.
