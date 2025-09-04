Mluvit o penězích v partnerském vztahu je pro Čechy pořád trochu tabu. Polovina párů sice ví, kolik ten druhý vydělává, otevřeně se však o svých příjmech a financích řada lidí nedokáže nebo nechce bavit. To má dopady na domácí rozpočet, partnerskou pohodu i na intimní život. Ukázal to průzkum finanční skupiny Partners mezi 850 páry ve věku 18 až 65 let žijící ve společné domácnosti.
Každý druhý pár zná navzájem přesně svoje příjmy. U třetiny párů příjem partneři znají, i když už s menší mírou jistoty. Naopak 15 % dotázaných uvedlo, že nevědí, jakou má partner či partnerka mzdu. V této skupině převažovali studenti, nezaměstnaní a také ti, kterým současný systém hospodaření s penězi ve společné domácnosti nevyhovuje nebo nemají společný účet.
„Peníze jsou v partnerském soužití druhou nejčastější příčinou napětí – hned po ještě výbušnějším tématu, kterým jsou domácí práce. Nesoulad ve financích se dotýká tří čtvrtin párů, ale pravidelně je řeší jen zhruba třetina z nich. U sedmi procent jsou peníze dokonce častým zdrojem napětí,“ říká finanční poradce Partners Matúš Kuchálik.
Připomíná, že návyky, jak se starat o své finance, většina lidí pochytila od rodičů a nese si je dál. Přitom 45 % Čechů si z domova odneslo spíš návyk o penězích mlčet než je otevřeně probírat.
„Je ale důležité to společně řešit, protože za penězi se ukrývají emoce. Pokud se jeden partner začne zlobit ve chvíli, kdy ten druhý chce řešit společné peníze, může to ve skutečnosti znamenat, že nechce být závislý na druhém, nechce mu dávat kontrolu,“ domnívá se Matúš Kuchálik. Doporučuje si udělat jasno v pohledu na společné finance třeba ve chvíli, kdy se partneři rozhodnou společně bydlet.
„Otevřít se“ tomu druhému v pohledu na peníze může být někdy komplikované. Průzkum zjistil, že pro třetinu lidí v páru je snazší mluvit o svých sexuálních fantaziích než o hospodaření s penězi. Jsou to častěji lidé s nižším vzděláním i příjmy, ale také ti, kterým současný model společného hospodaření v domácnosti příliš nevyhovuje, nebo už se dokonce kvůli nesouladu v oblasti peněz v minulosti s někým rozešli.
„Peníze ve vztahu nejsou jen praktickým tématem, ale nesou v sobě hlubší význam. Pro mnoho lidí jsou spojené se sny a osobními hodnotami, ale také s obavami a zranitelností. I zdánlivě banální debata o rozpočtu na dovolenou může být napjatá třeba proto, že pro jednoho partnera je cestování symbolem svobody a odměny za práci, zatímco pro druhého představuje hrozbu finanční nestability, kterou zažil v dětství,“ vysvětluje Markéta Šetinová, psychoterapeutka, socioložka a zakladatelka terapeutického a vzdělávacího centra Institut Moderní láska.
Když pak páry zůstanou jen u povrchní hádky o částkách a nedokážou se dostat k těmto hlubším významům, konflikty se podle Šetinové často promítnou i do dalších oblastí vztahu, například do intimity.
Většina lidí má svůj vlastní účet
Většina Čechů v partnerských vztazích stále upřednostňuje finanční samostatnost. Pouze 29 % lidí ve věku 18 až 65 let, kteří žijí s partnerem ve společné domácnosti, používá společný bankovní účet, na který směřují oba příjmy a z něhož se hradí chod domácnosti, spoření i investice. V některých skupinách je však tento model častější – například mezi lidmi ve věku 56 až 65 let jej využívá až 48 % párů, mezi sezdanými partnery 38 % respondentů.
Naopak dva samostatné bankovní účty má 71 % partnerů. Tento přístup je typický hlavně pro mladší generaci ve věku 26 až 35 let, kde se takto finančně organizuje 80 % partnerů, mezi nesezdanými partnery žijícími ve společné domácnosti pak dokonce 84 %.
Partneři, kteří si zachovávají finanční samostatnost, nejčastěji přispívají na společné výdaje poměrově podle výše příjmů – v 62 % případů. Tento model je obzvlášť běžný u rodin s dětmi, kde je jeden z partnerů na rodičovské či mateřské dovolené.
Jak je to se zatajováním příjmů? „Až 11 % respondentů výzkumu přiznává, že si část svých příjmů nechávají stranou, aniž by o tom jejich protějšek věděl. Dalších 5 % lidí na tuto otázku odmítlo odpovědět, což může znamenat, že tajné fondy má 16 % respondentů,“ říká Kuchálik.
Zajímavým zjištěním je, že tajné příjmy se častěji vyskytují u lidí, kteří zažili rozpad partnerského vztahu právě kvůli neshodám v otázkách financí. U těchto osob přiznává existenci tajných příjmů dokonce 35 %.
A nejčastější motiv tajných peněz? Finanční rezerva (57 %), a tedy potřeba jistoty. Snaha vyhnout se hádkám (23 %) a potřeba prostoru pro vlastní radosti (21 %). Kam pak peníze putují? Na koníčky (30 %), oblečení (30 %) či dárky pro partnera (26 %) a také na investování (21 %).
Výše „tajného fondu“ se obvykle pohybuje mezi 5 až 10 % měsíčního příjmu.
Co si myslíme o partnerech?
V průzkumu měli lidé ohodnotit sami sebe i své protějšky na poli financí. Na výběr měli z typologie podle způsobů hospodaření z penězi:
- Velkorysý uživatel: Peníze bere jako nástroj pro zvyšování kvality života, ať už jde o dobré jídlo, krásné prostředí nebo dárky pro blízké. Výdaje má často promyšlené a záměrné, rád pořizuje věci, které přinášejí radost nebo pohodlí.
- Šetrný: Pečlivě zvažuje vydání každé koruny, porovnává ceny, vyhledává výhodnější nákup, má silný smysl pro úspornost a hledá způsoby, jak neplýtvat.
- Zodpovědný plánovač: Má dobrý přehled o svých příjmech a výdajích, hledá rovnováhu, plánuje, myslí na budoucnost a vytváří finanční rezervy, aby si mohl splnit cíl.
- Uvolněný přístup: Finance neřeší do detailu, nemá o nich ani moc přehled, věří, že to vždy „nějak dopadne“, někdy tak nemusí s penězi vyjít, ale není to pro něj velký stres.
- Odvážný investor: Využívá příležitosti k finančnímu růstu a je ochotný podstoupit přiměřené riziko ve jménu možného zisku.
Zatímco sebe vidělo 75 % lidí jako hospodárné a jen 25 % jako rozhazovačné, vůči partnerovi byli mnohem kritičtější. Podle nich bylo zodpovědných (hospodárných) jen 61 % partnerů, nezodpovědných 39 %.
Celkem 39 % lidí tvrdí, že partner spoření zanedbává a 38 % partnerovi vytýká zbytečné utrácení. Více než čtvrtina partnerů je vnímána jako příliš spořivá.
„Soulad v oblasti financí podporuje i partnerský soulad. Proto pokud se v páru setkají lidé s různým přístupem, vždy jim doporučuji, aby si na chvíli vyzkoušeli být v kůži toho druhého. Zatímco plánovačům doporučuji vymyslet pro oba nějaké zážitky, které jim přinesou radost, těm druhým dáváme naopak na pár měsíců zodpovědnost za společné finanční povinnosti,“ doporučuje Kuchálik.
Z lidí, kteří zažili rozchod, polovina uvedla, že rozdílné názory na peníze hrály při rozchodu zásadní roli. Třetina z nich dokonce přiznává, že to byl jeden z hlavních důvodů.
Peníze ale mohou hrát zásadní roli i po skončení vztahu – zejména tehdy, pokud oba partneři společně čerpali spotřebitelský či hypoteční úvěr, anebo jeden z partnerů vystupoval jako ručitel za dluh druhého.
„Ukončením vztahu se z pohledu věřitele nic nemění – ten může i nadále vymáhat splácení dluhu po kterémkoli ze solidárních dlužníků, případně po ručiteli. Každý by si měl tedy předem velmi pečlivě rozmyslet, s kým do takového závazku vstupuje. Dluh totiž může mít delší trvání než samotný partnerský vztah,“ podotýká Lukáš Vacek, právní expert skupiny Partners.
Kateřina Hovorková
Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.
