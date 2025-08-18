Česká spořitelna ukončila spolupráci s přibližně 1500 zprostředkovateli hypoték, kteří jsou registrovaní jako úvěroví poradci pod společností Gepard Finance a současně pracují pro finanční skupinu Partners v oblasti pojištění, investic nebo penzí.
Česká spořitelna je dlouhodobě jedním ze dvou největších prodejců hypoték – společně s ČSOB Hypoteční bankou. Brokerská společnost Gepard Finance patří k největším zprostředkovatelům úvěrů na bydlení. Celkem má přibližně 1850 hypotečních zprostředkovatelů. „Ukončení spolupráce s Českou spořitelnou se netýká poradců zaměřených čistě na hypotéky,“ říká Tomáš Rusňák, obchodní ředitel Gepard Finance.
Česká spořitelna vnímá poradce, kteří loni přešli pod Gepardy právě z Partners, jako konkurenční hrozbu. Osoby, s nimiž ukončila nebo ještě ukončí spolupráci, podle ní „ohrožují zájmy banky“.
Je to konkurence, bojí se spořitelna
S prodejci, kteří nabízeli hypotéky přímo pod finanční skupinou Partners, ukončila spořitelna spolupráci už během roku 2024. Vadilo jí, že by nově nabízeli i hypotéky od samotné Partners Banky, tedy od konkurence spořitelny.
Ve snaze předejít podobným krokům od jiných bank se skupina Partners loni rozhodla ukončit přímé zprostředkování úvěrů a využila nabídku zavedeného hypotečního specialisty Gepard Finance. Dosavadní poradci a franšízanti Partners pak mohli přejít pod Gepardy jako takzvaní vázaní zástupci. Obě společnosti zdůrazňují, že nejsou ani neplánují být majetkově propojené.
„Přes Gepard Finance zprostředkovávají tito poradci hypotéky, spotřebitelské úvěry a stavební spoření. Prostřednictvím Partners pak ostatní produkty – pojištění, investice, penze,“ upřesňuje Petr Borkovec, šéf a spolumajitel skupiny Partners.
České spořitelně se ani tohle řešení nelíbilo. „Na základě předchozí komunikace s vedením Gepard Finance jsme ukončili spolupráci s těmi poradci Partners, kteří po ukončení naší spolupráce přešli hromadně právě do společnosti Gepard. Ukončení spolupráce jsme vedení společnosti Gepard oznámili již v červenci,“ říká mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.
„Důvod je jednoduchý – Partners se po zisku bankovní licence stali naší konkurencí a dá se předpokládat, že prioritou jejich poradců je upřednostňovat produkty Partners před konkurenčními. Je proto přirozené, že k Partners bance zaujímáme stejný postoj, jaký máme s ostatními konkurenčními bankami a ony s námi – soutěžíme spolu na trhu jako konkurenti, ale rozhodně si navzájem nepřeprodáváme své produkty,“ vysvětluje mluvčí spořitelny.
„Oficiální zprávu o ukončení spolupráce s konkrétními poradci jsme od spořitelny obdrželi 31. července odpoledne. Do Partners jsme ji předali hned následující den dopoledne. Od té doby probíhá intenzivní komunikace mezi Gepardem, Partners franšízou i bankami,“ říká Tomáš Rusňák, obchodní ředitel Gepard Finance.
Oficiální výpověď poslala spořitelna vedení Gepard Finance na konci července. Foto: Petr Borkovec
„Česká spořitelna neukončila spolupráci se společností Gepard Finance jako celkem. Žádná jiná banka spolupráci s Gepard Finance neukončila. Intenzivně komunikujeme se všemi partnery a vidíme snahu situaci konstruktivně řešit,“ zdůrazňuje Rusňák. Gepardi loni čelili výpovědi od Raiffeisenbank, nakonec se s ní dohodli na novém nastavení spolupráce s omezením těch zprostředkovatelů, kteří pracují i pro Partners.
Někteří poradci se o ukončení spolupráce dozvěděli až ze zprávy v systému v pátek 15. srpna, kdy jim spořitelna ukončila přístup. Vadí jim jak rychlost takového kroku, tak jeho forma. Bojí se, že je spořitelna nenechá dokončit ani rozpracované obchody nebo že stopne i hypotéky ve fázi čerpání.
Podle některých poradců to byl blesk z čistého nebe. Vadí jim také způsob, jak se o odpojení dozvěděli. Foto: David Pokorný
Spořitelna argumentuje, že odpojení poradci jí v poslední době nepřinášeli prakticky žádné nové hypotéky. Pokud by se výpověď přesto dotkla i rozjednaného úvěru nebo hypotéky ve fázi, kdy poradce pomáhá klientovi s čerpáním, je připravena najít řešení.
„Rozpracované obchody nechá Česká spořitelna dokončit, aby nebyli poškozeni klienti ani poradci,“ potvrzuje také Tomáš Rusňák z Gepard Finance.
„Spořitelna poslala 31. července výpověď Gepard Finance s tím, že postupně vypne přístupy do systému poradcům, kteří jsou podřízení zástupci Gepard a zároveň v jiné oblasti podřízení zástupci Partners. Mělo to být postupně, aby mohli dokončit již rozpracované obchody s klienty. To se bohužel nestalo, a pravděpodobně chybou 15. srpna ukončila náhle a bez jakékoli komunikace spolupráci se všemi těmito poradci, ať už byly dohodnuté úvěry v jakékoli fázi,“ říká Petr Borkovec z Partners.
„To teď podle našich informací napravují a alespoň dočasně zase poradce s aktivními případy aktivují. Poradci nicméně začali okamžitě pracovat na tom, aby svým klientům umožnili získat tyto úvěry za stejných podmínek od jiných bank, s nimiž nadále plně spolupracují, pokud by jim u České spořitelny vznikl problém. Věříme však, že toto se vyřeší,“ dodává Borkovec.
Nezávislé poradenství s produkty i od vlastních firem
Krok spořitelny je důsledkem rozhodnutí skupiny Partners, která se z původně čistě poradenské společnosti v posledních letech rozšířila například o vlastní penzijní společnost, vlastní pojišťovnu nebo vlastní banku. Začala tak přímo konkurovat jiným bankám či pojišťovnám nebo jejich dceřiným společnostem. Zástupci Partners opakovaně ujišťují, že to nemá vliv na nezávislost a kvalitu poradenství – tedy že produkty od společností jako Rentea, Simplea nebo Partners Banka automaticky nijak neupřednostňují. Na trhu se ale objevily i skeptické hlasy k fungování takového systému.
„Naše zkušenost s externím prodejem produktů Penzijní společnosti České spořitelny jasně ukázala, že jakmile Partners založili vlastní penzijní společnost Rentea, prodejci Partners začali logicky preferovat produkty vlastní společnosti před produkty obchodního partnera,“ říká mluvčí spořitelny Filip Hrubý.
„Vzápětí po založení totiž začalo docházet k masivnímu odchodu klientů naší penzijní společnosti právě k Rentee. V drtivé míře přitom odcházeli právě ti klienti, které k nám jen pár měsíců předtím přivedli poradci Partners. Během prvního půlroku po založení odcházelo k Rentee více než 80 procent ze všech nových klientů, které k nám přivedli poradci Partners pár měsíců předtím,“ upřesňuje Hrubý.
„Spolupráce s externím prodejcem, který namísto přinášení nových klientů je de facto odvádí, nám nedávala obchodní smysl,“ vysvětluje mluvčí spořitelny s tím, že stejné nebezpečí hrozilo u úvěrů.
„Ano, u penze se to děje, protože Penzijní společnost České spořitelny účtuje maximální poplatky, zatímco Conseq a Rentea klientům část vrací, a ještě platí poradci za servis. Dokud Penzijní společnost České spořitelny nebude lepší, tak se to nezmění. To je trh a role poradce,“ připouští šéf Partners Petr Borkovec.
„Hypotéky fungují jinak. Poradci přetahovat nechtějí, protože se bojí vypnutí a rozdíly jsou malé. Teď už se nemají čeho bát, a naopak budou chtít svoje klienty převést k bance, kde se o ně mohou starat,“ dodává Borkovec. Česká spořitelna se podle něj bojí konkurence, srovnání a otevřeného skutečně poradenského konceptu.
„Součástí byznysového – stejně jako p(P)artnerského – vztahu je unést i rozchod,“ reaguje generální ředitel spořitelny Tomáš Salomon. „Důvodem ukončení spolupráce mezi spořitelnou a poradci Partners, k němuž formálně došlo již na jaře 2024, je fakt, že Partners získali bankovní licenci a stali se regulérní bankou, a tedy naší konkurencí. Je tedy naprosto přirozené, že poradci Partners nyní začnou preferovat vlastní produkty před produkty konkurence,“ říká.
„Spořitelnu řídím téměř 10 let a banka samotná má 200 produktů. Za tu dobu zažila mnoho rozhodnutí, která ukončovala projekty, spolupráce nebo věci, které v důsledku změny situace přestaly dávat smysl. Změna prostě patří k byznysu stejně jako k životu. A většina změn často vede ke vzniku něčeho nového, lepšího a často posune obě strany dál,“ dodává Salomon.
Moneta s poradci skončila úplně
Spolupráci s externími zprostředkovateli omezují nebo zpřísňují v posledních letech také některé další banky. V jejich případě však jde o plošná rozhodnutí vůči všem. Ukončit prodej přes cizí poradce se na začátku loňského roku rozhodla Moneta. V oblasti hypoték se tak přidala k Air Bank a Fio bance, které zprostředkovatele nevyužívají.
Trojice největších bank také snížila provize externím obchodníkům za převedení hypotéky od konkurence – jde o součást jejich dlouhodobé snahy omezit předčasné splacení na konci fixačního období a takzvané refinancování.
Poradenské firmy argumentují, že klientovi nabízejí nezávislé porovnání produktů a dokáží mu výrazně ušetřit čas i peníze. Díky množstevním slevám nebo přístupu ke speciálním nabídkám mohou poradci získat pro klienta výhodnější podmínky, než kdyby si hypotéku v jednotlivých bankách vyjednával sám.
Poznámka: Součástí skupiny Partners je také vydavatelství NextPage Media, které mimo jiné provozuje web Peníze.cz.
Petr Kučera
Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.
Sdílejte článek, než ho smažem