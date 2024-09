Třetina Čechů nemá rezervu ani ve výši měsíčního příjmu

Čtrnáct procent Čechů nemá žádnou finanční rezervu, žije tedy od výplaty k výplatě. Dalších 17 procent má úspory nižší, než je měsíční příjem jejich domácnosti. Na druhou stranu přes pětinu lidí (22 %) by zvládlo více než pětiměsíční výpadek příjmů.

Vyplývá to z průzkumu společnosti Home Credit ČR a SR, který provedla agentura STEM/MARK na reprezentativním vzorku 1015 lidí ve věku 18-64 let.

Dvanáct procent lidí pravidelně neušetří žádné peníze. Desetina Čechů ušetří do tisícovky, další dvě skupiny – shodně po 11 % – si odkládají z měsíčního příjmu domácnosti buď 2000, nebo 3000 korun. Třináct procent respondentů si na horší časy spoří 3000 až 5000 korun. Více než pětina lidí (21 %) dokáže měsíčně uspořit 8000 korun a více. Pouze tři Češi ze sta naspoří měsíčně 30 tisíc korun a víc. Další skupina (14 %) uvedla, že šetří, ale přesně neví kolik.

Podobný průzkum před rokem ukázal, že žádnou finanční rezervu nemá 17 % lidí. Dalších 16 % lidí mělo rezervu nižší než měsíční příjem domácnosti. Rezervu ve výši pouze jednoho měsíčního příjmu domácnosti mělo tehdy 14 % lidí.

Nejčastěji si Češi (67 %) v současnosti vkládají finanční rezervu na spořicí účet. Za největšího uchovatele peněz však považují nemovitosti (39 %). Pokud už investují (stále je jich menšina – 46 %), tak prostřednictvím investičních fondů do akcií (38 %) a do zmíněných nemovitosti (36 %). Do kryptoměn investuje 14 % lidí, jen o trochu méně (12 %) pak do umění, vín a jiného alkoholu nebo sběratelských předmětů.

Ve srovnání s rokem 2023 vyhodnotilo 48 % dotázaných své úspory jako o trochu nižší nebo dokonce výrazně nižší. Stejně jako loni je na tom zhruba třetina respondentů (přesně 33 %). Naopak téměř pětina (19 %) lidí je na tom s financemi lépe – ale jen pět procent z nich si meziročně polepšilo výrazně.

Ačkoliv si 44 % oslovených Čechů nikdy nedělalo a nedělá rodinný rozpočet, velká většina z nich (76 %) si myslí, že má dobrý přehled o výdajích domácnosti. Jen šest procent lidí vůbec netuší, jaké výdaje má.

Téměř tři pětiny (58 %) v průzkumu uvedly, že v uplynulém roce musely řešit nečekaný výdaj, který převýšil čtvrtinu celkového příjmu domácnosti. Nejčastěji šlo o opravu auta (25 %) nebo nákup nového elektrospotřebiče (22 %). Tento nečekaný výdaj lidé zaplatili obvykle ze svých úspor, pětina však neplánované výdaje sama nezvládla a musela si na ně půjčit.

