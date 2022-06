4fin kupuje českou síť realitek Century 21

Finančně poradenská společnost 4fin Better together dokončila akvizici českého zastoupení světového realitního giganta Century 21. Takzvanou master franšízu kupuje od investiční skupiny RSBC Roberta Schönfelda.

Značka 4fin vstoupila na český trh v roce 2019 jako součást společnosti HS Advisory, později se na 4fin Better together přejmenovala i tato společnost. Pod 4fin přešla velká část poradců Fincentra poté, co ho koupila společnost Swiss Life Select. Letos se 4fin dohodla, že nebude používat dvě loga, „jejichž použití pociťovaly společnosti ze skupiny Fincentrum za zásah do práva k jejich ochranným známkám a projev nekalé soutěže“. Už před dvěma lety vyřešila i spor o používání značky 4fin se společností 4finance.

4fin Better together má v Česku přes 1300 spolupracovníků, letos plánuje nabrat tisícovku nových kolegů a atakovat obrat 1,2 miliardy korun. Společnost loni rozšířila působnost o vlastní development. Její developerská společnost HS Property Management (fungující pod značkou HSPM) operuje z Ostravy a většina jejich prvních projektů se tak týkala území Moravskoslezského kraje.

Akvizicí tuzemské sítě Century 21 vzniká 4fin Holding, oznámila dnes firma. V rámci nově vzniklé skupiny má 4fin Better together na starosti oblast financí, HSPM zajišťuje development a Century 21 realitní zprostředkování. Generálním ředitelem 4fin Holding je Tomáš Martinovský, který se v realitním a majetkovém byznysu pohybuje více než 17 let.

HSPM teď má rozpracováno 107 projektů. Mezi největší patří první developerský projekt v Milíkově, kde se staví sedm rodinných domů, projekt klubového bydlení Sýpka Brno či rekonstrukce Flussovy továrny v Příboře. Zdejší bývalou kloboučnickou továrnu HSPM přestaví na 50 bytových jednotek. HSPM plánuje v příštím roce obrat 300 milionů korun.

Century 21 působí v 86 státech, pracuje pro ni více než 140 tisíc makléřů ve 14 tisících realitních kancelářích. V Česku funguje od roku 2008, v současné době má 43 franšíz, 65 kanceláří a obsloužila více než 240 tisíc klientů. Počet franšíz v Česku chce rozšířit o dalších deset a posílit také o stovku nových realitních makléřů. To by mělo vést k plánovanému obratu společnosti ve výši 350 milionů korun.

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

