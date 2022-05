Marketing skupiny Partners povede Robert Chmelař

Na pozici Group Chief Marketing Officer přichází do finanční skupiny Partners Robert Chmelař. Bude mít na starosti marketingovou strategii celé skupiny včetně chystané banky.

Chmelař posledních pět let působil na pozici marketingového ředitele v Bohemia Energy, kde zastřešoval marketing všech značek skupiny. Stojí například za úspěšnou televizní kampaní s herci Pavlem Liškou a Markem Danielem.

Foto: Partners

Předtím se více než 15 let pohyboval ve finančním sektoru na různých marketingových pozicích. Téměř pět let strávil v Citibank, dalších devět let působil ve skupině ING. Zkušenosti získal také v mediální agentuře OMD a založil energetický startup bezDodavatele.

Chmelař je ženatý, má jednu dceru a mezi jeho koníčky patří cestování, sochaření, malování olejem na plátno a fotografování.

„Na Partners se mi líbí, že v celé skupině staví řešení šitá na míru podle opravdových potřeb zákazníků, což je u nás unikátní přístup a skvělý základ pro pořádný marketing. Těším se, co dokážeme, až rozjedeme marketing naplno,“ říká Chmelař.

Obrat finanční skupiny Partners loni překročil tři miliardy korun. V současnosti má téměř 600 tisíc klientů, 110 poboček a 2400 profesionálních poradců. Do skupiny patří vedle Partners Financial Services také Simplea pojišťovna, penzijní společnost Rentea, Partners investiční společnost, nemovitostní fond Trigea nebo vydavatelství NextPage Media, které mimo jiné provozuje i web Peníze.cz.

