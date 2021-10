Nová finančně-poradenská síť chce do první trojky na trhu

Na český trh vstupuje společnost FinGo, která provozuje stejnojmennou platformu pro správu rodinných a firemních financí. Patří do skupiny InTeFi Capital podnikatele a investora Lukáše Nováka. Ten je mimo jiné spoluvlastníkem Euromedia Group – nakladatelské, distribuční a prodejní společnosti, pod kterou spadá například síť knihkupectví Luxor.

Do pěti let FinGo plánuje dostat se mezi tři největší poradenské sítě v České republice, oznámila firma v dnešní zprávě. V současné době má v Česku 200 vázaných zástupců, do konce roku jich chce mít 400. „Tato obchodní síť umožňuje tvořit v současnosti obrat přes 300 milionů korun ročně,“ říká Novák. Do pěti let má obrat přesáhnout dvě miliardy, upřesnil webu Seznam Zprávy.

Řady Fingo posílili i poradci ze společnosti Aido, píše web Seznam Zprávy. Aido patřila do zkrachovalé skupiny C2H podnikatele Michala Mičky. Byla jedním z kanálů, přes něž Mička prodával své dluhopisy, které pak nedokázal splatit. „Stáli úplně mimo firmu C2H, která měla v Aido podíl. Kvůli tomu, že je případ C2H poškodil, jsme se s většinou z nich dohodli, že přejdou k nám. Samotným těmto poradcům vadil tlak, který zažívali ohledně prodejů dluhopisů ze skupiny C2H,“ vysvětluje Novák.

Síť FinGo od roku 2018 funguje na Slovensku. Letos tam zprostředkuje úvěry v objemu přes 700 milionů eur a patří tak mezi tři největší makléře na trhu, uvedla. Vstup do Česka oznámil „digitální makléř“ FinGo už v květnu 2019, tehdy ve spolupráci se sítí Broker Trust.

FinGo se prezentuje jako moderní digitální platforma, která staví zejména na rychlém propojení online poptávky po finančních službách s výsledným řešením. „Finanční poradce je schopen řešit plnou škálu bankovních, pojistných či investičních produktů od bank a pojišťoven. Digitální propojení nabídek z celého trhu v jedné společnosti zajistí to, co klienti hledají: rychlost, kvalitu a šířku nabídky,“ říká Jakub Ryba, ředitel FinGo pro online a inovace.

„Vidíme zásadní příležitost v rychle se digitalizujícím světě, kde si klienti chtějí z mobilního telefonu finanční produkty porovnávat a často i sjednávat. Proto budujeme službu, která jde těmto klientům vstříc pomocí online nástrojů, zároveň je však i schopna zajistit kvalitní finanční servis skrze širokou obchodní síť ke které se budou klienti s důvěrou vracet. Právě v tomto propojení online a offline světa chceme konkurovat zavedeným společnostem,” dodává Ryba.

