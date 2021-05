ČS Plus končí, poradci jdou do Kapitolu

Více než 120 poradců a úvěrových specialistů Stavební spořitelny České spořitelny, kteří na trhu pracovali pod obchodní značkou ČS Plus, přechází do společnosti Kapitol ze skupiny Vienna Insurance Group. Součástí VIG je i pojišťovna Kooperativa. Kapitol zároveň získal 28 kamenných poboček.

„Vedení Buřinky se rozhodlo ukončit síť ČS Plus z důvodu neexistence IT infrastruktury a koncepčního rozhodnutí do ní neinvestovat. V současné podobě by bylo obtížné obstát na silně konkurenčním trhu finančních poradců. Díky úzké a strategické spolupráci skupin Erste a Vienna Insurance Group (VIG) bylo umožněno společnosti Kapitol vytvořit nabídku lidem z ČS Plus,“ říká mluvčí Kapitolu Milan Káňa.

ČS Plus obdržela nabídky na spolupráci i od dalších finančně-poradenských společností, nabídku Kapitolu však většina poradců vyhodnotila jako nejlepší, dodává Káňa.

Společnost Kapitol pojišťovací a finanční poradenství vznikla v roce 1996 jako dceřiná společnost skupiny VIG. Většinovým akcionářem (70 %) je Kooperativa, zbytek akcií vlastní rakouský LPV-Holding. Aktuálně má Kapitol přes 2500 spolupracovníků na více než 70 pobočkách po celé České republice, dodává mluvčí.