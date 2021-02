Nejlepší spoření, účty, půjčky či pojištění. Známe Finanční produkty roku

Soutěž Finanční produkt roku pořádá analytická společnost Scott & Rose, provozující mimo jiné web Finparáda.cz. Do porovnání zařazuje všechny produkty na trhu.

Její výhodou oproti podobným soutěžím je, že vychází z celoročního sledování pevně stanovených kritérií. Hlavní slovo tak nemají porotci nebo široká veřejnost, ale pouze fakta. Taková, která hodnotí službu z pohledu běžného klienta, jehož obvykle nezajímá například to, jak velké zisky dokáže banka vyplácet svým majitelům nebo kolik dalších nejrůznějších produktů má ještě v nabídce.

Na druhou stranu ne všechno se dá vyjádřit jen čísly – jestliže vás zajímá i vstřícnost a férovost banky ke klientům, je potřeba zeptat se na zkušenosti přímo uživatelů, průběžně sledovat zprávy v médiích (jako jsou Peníze.cz), podívat se na aspoň dílčí výsledky jiných anket a podobně. Nicméně i Finanční produkt roku má dvě kategorie, v níž rozhoduje i názor veřejnosti nebo analytiků – jejich výsledky přinášíme na konci článku.

Umístění finančních produktů je možné sledovat online během celého roku v žebříčcích Finparády, jejichž celoroční vývoj předurčuje výsledné pořadí. Hodnocení se sice vztahuje k roku 2020, ale je užitečné v tom, že hodnotí dlouhodobou (celoroční) kvalitu, takže firmám nestačí vylepšit nabídku jen na pár týdnů. K výraznějším změnám na trhu navíc letos zatím – až na výjimky – nedošlo.

Podívejme se na medailové pozice v jednotlivých kategoriích. Komentář pochází přímo od organizátorů, redakce Peněz ho zkrátila a doplnila některé souvislosti.

Finanční společnost roku 2020

Ocenění získává finanční společnost (banka, pojišťovna a podobně), která získá nejvíce bodů v jednotlivých kategoriích. Za každé první místo v dané kategorii získá tři body, za druhé místo dva body a za třetí místo jeden bod.

Titulem Finanční společnost roku za rok 2020 se může pyšnit Equa bank. Získala 10 bodů, uspěla u odborníků i veřejnosti. Druhé místo získala Moneta Money Bank se sedmi body. O třetí místo se dělí – shodně po šesti bodech – Allianz pojišťovna, BNP Paribas Cardif Pojišťovna a Česká spořitelna.

Bankovní osobní účty

Equa bank svůj běžný účet nabízí zcela zdarma – tedy nejen bez poplatku za vedení účtu, ale i za běžné transakce nebo všechny výběry z tuzemských i zahraničních bankomatů. K běžnému účtu je možné si sjednat Spořicí účet Hit s nadstandardním úrokem 0,7 % p.a. Equa podporuje mobilní platby Apple Pay a Google Pay, platby hodinkami zatím ne. Ani její mobilní bankovnictví si nevede špatně.

Také mKonto od mBank může být zcela zdarma. Klienti si musí dávat pozor pouze na výběry z bankomatů. mBank si za ně neúčtuje žádný poplatek, pokud je výběr nad 1500 Kč, v opačném případě si účtuje 29 Kč. K běžnému účtu si lze sjednat funkci mSpoření s úrokovou sazbou 0,9 % p.a., což je v současné době nadstandardní sazba. mBank nabízí všechny služby pro mobilní platby dostupné na českém trhu, tedy Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay i Fitbit Pay.

Běžný účet Tom Plus nabízí Moneta od poloviny loňského roku. Na rozdíl od předtím nabízeného běžného účtu Tom si u něj banka neúčtuje poplatek za výběr hotovosti z bankomatu cizí banky doma ani v zahraničí. Účet je tak zcela zdarma. Platit lze pomocí Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay i Fitbit Pay. Mobilní a internetové bankovnictví hodnotíme jako jedno z nejlepších na trhu.

Bankovní účty pro podnikající fyzické osoby

Také běžný účet pro podnikatele nabízí Equa zcela zdarma bez jakýchkoliv poplatků za běžné transakce. Bezplatný účet má i Fio banka, je tu ovšem omezení na pět výběrů zdarma z cizích bankomatů v Česku i zahraničí (při aktivním využívání účtu). U Fio hodnotíme jako slabší její mobilní bankovnictví. Také mBank má účet bez poplatků za vedení a běžné transakce, výběry z bankomatů jsou bez poplatku od částky 1500 Kč (jinak přijdou na 29 Kč).

Spořicí účty do 300 tisíc korun

Spořicí účet od Hello Bank nabízí dlouhodobě nadstandardní úrokovou sazbu v tomto pásmu. Jako jedna z mála držela Hello bank svou sazbu na vysoké úrovni i přes nepříznivé okolnosti loňského roku. Úrok 1 % zatím ponechala i letos, snížila však pásmo pro úročení z 300 na 200 tisíc korun. Případná část vkladu nad tento limit se neúročí.

Raiffeisenbank lákala nové klienty na Spořicí účet XL. Na sazbu 3 % dosáhnou jenom ti, kdo si založí i běžný účet a budou ho aktivně využívat – to znamená pravidelný příjem na běžný účet aspoň 15 tisíc měsíčně a aspoň tři odchozí platby (včetně karetních). Při splnění podmínek je 3% úrok jenom pro část vkladu do 150 tisíc korun. Po půl roce úrok spadne na základních 0,6 %. Případná část vkladu nad 150 tisíc korun a do 500 tisíc korun se úročí sazbou 0,3 %, ještě vyšší vklady pak 0,01 %. Od letošního února už akce nepokračuje.

Spořicí účet Hit od Equa bank má v současné době sazbu 0,7 % p.a. pro pásmo do 200 tisíc korun, nad toto pásmo je účet úročen 0,1 % p.a. Bonusový úrok ve výši 0,6 % k základní sazbě 0,1 % klient získá, pokud provede tři platby platební kartou nebo jeho aktuální hodnota investic k poslednímu dni v měsíci dosahuje alespoň 50 tisíc. Do konce loňského roku nabízel tento spořicí účet až 1 %.

Aktuální vývoj průběžně sledujeme v rubrice Spořicí účty na Peníze.cz!

Spořicí účty od 300 tisíc do 600 tisíc korun

Výsledné pořadí sestavila Finparáda.cz podle reálné úrokové sazby, tedy součtu výnosů, které klient získá v nižších a vyšších vkladových pásmech.

Jedničkou je podle organizátorů soutěže Hello bank, která loni nabízela úrok 1 % pro vklady do 300 tisíc, letos snížila strop na 200 tisíc. Případná část vkladu nad tento limit se neúročí.

Redakce Peněz k tomu dodává, že mSpoření od mBank loni nabízelo nadprůměrný výnos až 1,2 % pro vklady do 800 tisíc korun. Lze si založit až osm spoření, přičemž každé nesmí přesáhnout 100 tisíc korun. Komplikovanější jsou i další podmínky mSpoření. Od prosince klesla sazba na 0,9 %, což ho pořád drží mezi nejlepšími.

Spořicí účty od 600 tisíc korun

Spořicí účet Gold nabízí Moneta klientům s kontem Genius Gold. Standardní úroková sazba je 0,3 % pro částky do jednoho milionu. Dále lze získat úrokový bonus 0,4 % při kreditním obratu na běžném účtu ve výši 35 tisíc nebo při minimální hodnotě investic 500 tisíc. Spořicí účet Gold tak může být úročen až 1,1 %, protože bonusy se sčítají.

Spořicí účet Spoříto od Monety má v současné době úrokovou sazbu až 0,5 %, složenou ze základního úroku 0,25 % a bonusového úročení při aktivním využívání běžného účtu 0,25 %. Výše vkladu není omezena. V loňském roce bylo úročení vyšší – stejně jako u Banky Creditas, která aktuálně nabízí úrok 0,5 % pro vklady do 350 tisíc, nad tuto hranici pak 0,2 %.

Stavební spoření

Do hodnocení Finančního produktu roku 2020 jsme zařadili pouze produkty pro „běžné“ občany, nikoliv speciální produkty pro juniory, seniory a podobně. Nabídka stavebních spořitelen je velice podobná, samotné úrokové sazby a poplatky za vedení účtu se liší jenom minimálně. Výsledný rozdíl tak zajistí především akce, při nichž spořitelny odpustí vstupní poplatek za sjednání smlouvy.

Termínované vklady

První místo si už několik let této soutěže drží Ney spořitelní družstvo. Jeho termínovaný vklad dosahuje zhodnocení až 3,2 % p.a., když se zavážete na 10 let. Minimální vklad je 20 000 Kč. U družstevních záložen je však potřeba myslet na pravidlo 1:10 – desetinu z uložených peněz musíte dát navíc do členského vkladu.

Silným konkurentem termínovaných vkladů byly státní Dluhopisy Republiky ve své protiinflační variantě. Jejich nová emise už však nenabízí bonus 0,5 procentního bodu nad inflaci.

Doplňkové penzijní spoření (účastnické penzijní fondy)

Česká spořitelna – penzijní společnost dlouhodobě dosahuje vysokého zhodnocení účastnických fondů. Nabízí čtyři penzijní fondy - Povinný konzervativní, Účastnický, Dynamický účastnický a Etický účastnický fond. Lze je kombinovat a případně i každý rok měnit strategii fondů. Ze všech penzijních společností má nejvyšší počet aktivních účastníků a nejvyšší hodnotu vlastního kapitálu.

Těsně na druhém místě skončila Allianz penzijní společnost. Její fondy patřily v loňském roce k nejvýkonnějším, avšak počet účastníků má Allianz penzijní společnost šestkrát menší než Česká spořitelna – penzijní společnost, vlastní kapitál je pak pětkrát menší. Její portfolio produktů obsahuje Konzervativní fond, Vyvážený fond a Dynamický fond. Jednotlivé fondy lze mezi sebou také kombinovat.

Spotřebitelské neúčelové úvěry

Spotřebitelské úvěry hodnotíme podle skutečné průměrné úrokové sazby úvěrů, kterou banky pravidelně hlásí České národní bance. Komerční banka nabízí úrok od 3,8 % p.a., reálná sazba je pak nejnižší ze všech bank. Online sjednání a předčasné splacení je zdarma.

mBank jako jedna z mála uvádí sazby úvěrů přímo na svém webu. Na rozdíl od konkurence tedy hned vidíte, jakou úrokovou sazbu dostanete, žádné neurčité sazby „od“. Nejnižší nabízená sazba je 3,90 % (se zohledněním slevy za sjednání pojištění úvěru). mPůjčka Plus je poskytována a vedena zdarma, stejně jako i mimořádné splátky a předčasné splacení.

Pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr

1. BNP Paribas Cardif Pojišťovna pro Hello bank

2. BNP Paribas Cardif Pojišťovna pro Moneta Money Bank

3. BNP Paribas Cardif Pojišťovna pro mBank

První místo obsadilo pojištění půjčky od Hello bank, které nabízí ve spolupráci s BNP Paribas Cardif Pojišťovnou ve čtyřech variantách. Každá varianta obsahuje riziko úmrtí, pracovní neschopnosti a invalidity třetího i druhého stupně, což je na pojistném trhu zcela ojedinělé. V případě pracovní neschopnosti či ztráty zaměstnání pojišťovna hradí pojistné plnění zpětně od prvního dne po uplynutí 30 dnů od vzniku pojistné události, přičemž platí nejen splátky úvěru za pojištěného klienta, ale zároveň mu vyplácí na účet bonus ve výši měsíční splátky, a to až do výše 5000 Kč. Rozšířená varianta pojištění obsahuje riziko ošetřování člena rodiny, které během pandemie koronaviru pojišťovna rozšířila i na případy, kdy musel klient zůstat s dítětem doma z důvodu uzavření školských a dětských zařízení.

Hypotéky

Moneta nabízí sazbu od 1,79 % p.a. při současném sjednání pojištění schopnosti splácet. Sjednání úvěru i jeho vedení je zdarma. Každý rok lze splatit až 50 % z výše půjčené částky. Další výhodou je možnost využití až 30 % z celkové půjčené částky na cokoliv. Zdarma je také odhad nemovitosti i výpis z katastru nemovitosti.

Pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr

První místo obhájilo pojištění hypotéky od Monety, které nabízí ve spolupráci s BNP Paribas Cardif Pojišťovnou. Balíček kryje riziko úmrtí, invalidity třetího stupně, pracovní neschopnosti, ztráty zaměstnání a ošetřování člena rodiny, které bylo během pandemie koronaviru rozšířeno i na případy, kdy musel klient zůstat s dítětem doma z důvodu uzavření školských a dětských zařízení. Výhodou pojištění pro případ pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání je, že pojišťovna vyplácí pojistné plnění zpětně už od prvního dne po uplynutí 30 dnů od vzniku pojistné události, přičemž pojišťovna kromě úhrady dluhu vůči bance vyplácí od sedmého měsíce trvání pracovní neschopnosti klientovi bonus ve výši měsíční splátky úvěru.

Rizikové životní pojištění

1. Allianz pojišťovna – Allianz Život

2. Kooperativa pojišťovna – Flexi rizikové životní pojištění

3. Generali Česká pojišťovna – Rizikové životní pojištění pro zdravotníky

Allianz poskytuje slevu za zdravý životní styl a garantuje nejvyšší plnění ve srovnání s pěti největšími pojišťovnami na trhu. Garance se vztahuje na závažné poškození u připojištění denního odškodného a připojištění trvalých následků úrazu. Lze sjednat speciální krytí Pro úvěr k hypotéce nebo Pro boj s rakovinou. Při úrazu pojišťovna vyplácí pojistné plnění už při určení a ověření diagnózy, nečeká se na konec léčení. V případě hospitalizace na specializovaném lůžku ARO/JIP obdrží klient dvojnásobné pojistné plnění. Pojištění lze nově sjednat online na dálku.

Cestovní pojištění

1. Direct pojišťovna – Cestovní pojištění

2. Uniqa pojišťovna – Cestovní pojištění

3. Allianz pojišťovna – Allianz cestovní pojištění

Direct poskytuje slevu až 50 % při sjednání online. Klient si může vybrat mezi třemi variantami s léčebnými výlohami v zahraničí s limitem tři miliony korun, šest milionů, nebo dokonce s neomezeným limitem. Nejrozšířenější varianta obsahuje kromě neomezeného limitu léčebných výloh navíc pojištění odpovědnosti, úrazu, zavazadel, zpoždění letu a cestovní a právní asistenci. Mimo to je možné sjednat doplňková připojištění jako asistence vozidla, pojištění vozidla z půjčovny nebo poškození sportovního vybavení. Výhodou je, že lze pojistit rizikové sporty jen na dny, kdy je budete skutečně provozovat.

Cena veřejnosti

Běžný účet od Equa bank

Jde o nejoblíbenější produkt finanční instituce na portálu Finparáda.cz podle celoročního hodnocení v přehledech a kalkulačkách jeho návštěvníky (nejlepší poměr počtu hodnocení a průměrné známky). Vyhlášen je jen jeden nejlepší produkt bez ohledu na kategorii a typ instituce.

Cena Finparády

Tomáš Salomon

Hodnotitelé Finparády.cz v této kategorii zpravidla oceňují různé technologické pokroky a inovace, uplynulý rok byl však v mnoha ohledech jiný než roky předcházející. Silným trendem se stala digitalizace bankovních služeb. Jednalo se zejména o rozvoj mobilního bankovnictví a přípravu bankovní identity, jedné z největších revolucí v digitalizaci a ověřování identity klienta, jejíž realizace a dostupnost pro klienty však spadá spíše do letošního roku.

Kromě těchto novinek však rok 2020 přinesl bohužel také informační chaos a vlnu dezinformací. Banky se v této době stávaly pomyslným přístavem v rozbouřeném moři a pomáhaly klientům ve finančních problémech, ať už se jednalo o odklady splátek úvěrů či poskytování nových půjček podnikatelům a firmám. Právě v této nelehké době lidé více než kdy jindy dokázali ocenit autority, které jasně a srozumitelně vysvětlovaly nastalou situaci včetně dopadů na osobní i ekonomický život. Právě z těchto důvodů se hodnotitelé soutěže rozhodli, že Cenu Finparády za rok 2020 udělí Tomáši Salomonovi, generálnímu řediteli a předsedovi představenstva České spořitelny, a to za srozumitelnou a profesionální prezentaci bankovního sektoru v médiích.