… to tě posílí. Poučení z krizového vývoje roku 08

Můj klient začal podnikat v roce 1998. Za deset let vybudoval strojírenskou firmu s deseti zaměstnanci, vybavil podnik moderními technologiemi a vydobyl si dobré jméno. Obrat firmy byl kolem osmnácti milionů, zisk okolo milionu korun ročně. Pak přišla krize. Objem šel dolů skoro o tři čtvrtiny, a i když se náklady sekaly, co to šlo, vypadalo to, že tři zaměstnanci budou muset jít. A i tak měla firma šanci přežít, jen když do ní majitel nalije milion, ber kde ber, z vlastního, z půjček v rodině.

V tu chvíli podnik podrželi zaměstnanci: přišli s návrhem, že si dobrovolně zkrátí o třetinu úvazky, aby se nemuselo propouštět. Trvalo dva roky, než se pracovní a mzdové podmínky vrátily na úroveň před krizí. Firma se zase rozjela.

Otužování

Po téhle zkušenosti bylo jasné, že kdyby přišla znovu podobná rána, už by to dobře dopadnout nemuselo. Bylo potřeba udělat změny. Začali jsme vytvářet rezervu a změnili strukturu dluhů. Krátkodobé závazky a kontokorenty jsme nahradili úvěry s dlouhou dobou splácení, začali jsme pracovat s obrátkovostí faktur a u odběratelů s horší platební morálkou využíváme factoring.

Opatrnější jsme teď i s investicemi, vracíme do firmy výrazně menší část zisku. Před krizí majitel reinvestoval do podnikání 60 procent zisku, dneska je to 30 procent zisku a zbylé peníze jdou do rezerv majitele.

Zásadní výsledky: kontokorent firmy jsme srazili z milionu na 300 tisíc korun a vytvořili jsme firmě půlmilionový rezervní fond. Samotnému majiteli jsme do rezerv dostali milion a díky nim splatili všechny soukromé půjčky z roku 2008. Celkem jsme během několika let vytáhli z podnikání do rezerv necelé tři miliony. Přitom se nám podařilo prakticky se netknout rozvoje firmy. Přestěhovala se z nájmu do vlastních prostor, rozšířila strojový park a nabrala nové lidi.

Prověrka

Koronakrize zatím přinesla meziroční pokles objemu zakázek asi o pětinu. Díky rezervám se s tím firma dokáže vyrovnat, zatím stačilo jen omezit investice. Nákup nových strojů prostě chvíli počká.

Na svůj chod firma bere peníze z rezervního fondu, který jsme po krizi roku 2008 založili. Majitel zatím vůbec nemusel řešit nové půjčky nebo do firmy dávat vlastní peníze. Samozřejmě je možné, že k tomu stejně bude muset přistoupit. Bude ale mít z čeho brát.

Ani úspěšný podnikatel nesmí zapomínat na základní finanční principy. Jeden z nich se jmenuje zadní vrátka. Pro finanční stabilitu je klíčové neinvestovat do firmy veškerý zisk, ale část ukládat na horší časy. Ideální struktura majetku podnikatele vypadá tak, že zhruba třetinu tvoří vlastní byznys, třetinu reálná aktiva, třeba nemovitosti, a třetinu aktiva finanční, ideálně likvidní, tedy snadno dostupná. Samozřejmě to může krátkodobě brzdit rozvoj firmy a snižovat výnosnost podnikání, dlouhodobě se to ale vyplatí.

