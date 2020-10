Na roky bez státní penze buď připraven!

Průměrný starobní důchod byl letos ke konci června 14 427 korun. Hranice pro odchod do důchodu je zastropovaná na 65 letech. Na jednoho důchodce připadají dnes zhruba tři práceschopní.

Tolik současnost. Ale co budoucnost? Už v roce 2040 můžeme podle Eurostatu očekávat poměr 2,16 práceschopného na jednoho důchodce, o deset let později už dokonce 1,71 : 1. Pokud nedojde k výrazné změně systému sociálních odvodů, budou pak starobní důchody za třicet let ve srovnání s těmi současnými poloviční. Zjednodušeně: počítejte s průměrným důchodem sedm tisíc dnešních korun.

Bydlení je základ

Demografický vývoj jasně ukazuje, co nás čeká. Pokud vám je pětačtyřicet, téměř všechny děti, které na vás budou vydělávat, už se narodily. Vytrhnout by to mohly jen zástupy pracujících imigrantů odvádějících sociální pojištění.

S odvahou politiků připravit důchodovou reformu to vypadá bledě. Naposledy s ní přišel exministr financí Miroslav Kalousek, nedokázal ji ovšem obhájit napříč politickým spektrem. A i kdyby se podařilo nějakou nastartovat, nemohla by znamenat nic jiného než víc peněz pryč z našich kapes.

Dobrá zpráva je, že se můžeme postarat sami, bez pomoci státu.

Starobní důchod raději berme jen jako něco na přilepšenou. Skvělým pilířem pro naše stáří je vlastní nemovitost, ke které nám v produktivním věku pomůže hypotéka. Někteří pořizují i další, investiční nemovitosti. Pozor ale na provozní rizika takzvaného pasivního příjmu, jako jsou vybydlení, neplacení nájmu nebo měsíce bez nájemce. Rozhodně nesázejte vše na jednu kartu – klíčem k úspěchu je diverzifikace.

Zachovat si standard

Pilířem příprav na stáří by měla být pravidelná investice – částečně v podobě doplňkového penzijního spoření, částečně formou investic do podílových fondů. Oproti nemovitostem jde o skutečně bezstarostnou cestu, na které těžíte hned ze tří výhod. Díky pravidelnosti průměrujete náklady. Díky délce horizontu vás nemusí trápit propady při krizích nebo korekcích. A nakonec, nejvíc práce za vás udělá složené úročení: čím dřív začnete odkládat, tím větší bude efekt.

Investicí do podílových fondů můžete vstoupit do oborů, kterým nemusíte rozumět, netřeba ani ztrácet čas studováním jejich hospodářských výsledků. Kdybyste s vyváženým portfoliem dosáhli průměrného výnosu 4,3 procenta ročně, po dvaceti letech by to znamenalo zdvojnásobení vkladu. Z 2 800 korun měsíčně takto vykouzlíte dva miliony. Horší zprávou je, že budou mít kvůli inflaci hodnotu dnešního 1,4 milionu. I tak se ale dočkáte renty v hodnotě šesti tisíc korun dnešních měsíčně na pětadvacet let.

Pokud jste si už z prvních vydělaných peněz dávali deset procent stranou a děláte to dosud, máte dobrou šanci si v důchodu zachovat životní standard produktivního věku.

Psáno pro Finmag. Finmag a Peníze.cz vydává společnost Partners media, dceřiná společnost Partners Financial Services