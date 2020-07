Je tu nabídka stát se finančním poradcem. Mám to zkusit?

– Prý mě čekají peníze a čeká mě svoboda. – Ano, to může být pravda. Jen nesmíte být z cukru a bát se práce. A to v první řadě práce na sobě.

„Čtrnáct roků proměny začalo kávou se sympatickou paní v kostýmku. Na základě nic neříkajícího inzerátu v místním tisku. Ve škole mě bavila ekonomie, a tak jsem se nadchl možností pomáhat lidem s financemi,“ píše Václav Valášek o tom, jak začala jeho kariéra finančního poradce. Kulturní historik by mohl sepsat monografii o úloze kávy a čaje v poradenském byznysu. U teplého nápoje se poradci scházejí s klienty a u teplého nápoje se také potkávají nováčci se zkušenějšími. Ovšem spektrum motivací je podstatně pestřejší než jen touha pomáhat. Asi bychom ji u každého poradce v míře větší nebo menší našli, ale samozřejmě je tu i touha pomoci sobě – ke svobodě finanční, ke svobodě pracovní, k pocitu úspěchu. A to všecko může poradenská práce přinést. Není ale zdaleka pro každého. Dobré je, že i pokud zjistíte, že tahle cesta pro vás není, nasbíráte na ní dost zkušeností a znalostí, se kterými bude případné další hledání mnohem snazší.

Co nejde Poradcem se nemůžete stát, když… Když nemáte maturitu.

Když máte v trestním rejstříku záznam o úmyslném trestném činu nebo o nedbalostním trestném činu v hospodářské nebo majetkové oblasti

Když jste v insolvenci Kromě toho podepisujete čestné prohlášení, že nemáte exekuce, nejste v registru dlužníků, nemáte nedoplatky na daních, správní pokuty a podobně.

Jak to chodí u Partners

O prvním bodu už byla řeč. Když tedy máte za sebou první kávu, čeká vás pohovor. V něm byste si s manažerem měli ujasnit, co vlastně je obsahem poradenské práce a jestli jste ten, pro koho se bude hodit. Měli byste spolu projít mandátní smlouvu, kterou každý poradce podepisuje, prostudovat kariérní plán a měli byste si vyjasnit podmínky spolupráce. A pak už vás čeká vstupní seminář. Vaše vzdělávání půjde po dvou liniích. Jedna z nich je odborná – ve financích, druhá obchodní.

V Partners mají pro poradce připravenou takzvanou Osu vzdělávání, po které budete postupně postupovat. V prvním půlroce musíte získat dostatečné odborné znalosti, abyste získali první povinné odborné certifikace. Zároveň si začnete v terénu zkoušet a trénovat svoje dovednosti obchodníka.

Samozřejmě ještě nemůžete sami s klienty uzavírat smlouvy, ale to ještě neznamená, že budete první půlrok bez příjmů. Po základním zaškolení a úspěšném absolvování centrální supervize už můžete pracovat se svým učitelem. Ten bude odborným garantem vaší práce a vaším průvodcem. A připravte se na jednu věc: nebude to procházka růžovým sadem. Od začátku se budete muset otužovat a vystupovat ze své komfortní zóny. Zvlášť pokud nejste od přírody nastaveni komunikativně, bude to bolet. Ale jak říkají kulturisti: No pain, no gain – když to nebolí, svaly nerostou.

Tři cesty

U Partners můžete volit z několika kariérních cest.

Můžete pracovat na pobočce Partners marketu, kterých je v Česku už na devadesát. Práce se na první pohled může podobat práci poradce na pobočce banky nebo pojišťovny. Rozdíl je ale veliký. V bance prodáváte produkty banky, v pojišťovně produkty pojišťovny. Té jedné. Samozřejmě i při tom můžete zákazníkovi dobře poradit, například jak správně nastavit pojistné částky, ale možnosti máte radikálně omezené nabídkou podniku, je to jako byste na baru měli v nabídce jen produkty jedné firmy. A i když ta firma vyrábí svoji whisky, vy víte, že Tohle není Jack Daniel’s. Na pobočce Partners máte bar zásobený pojištěním i bankovními a investičními produkty všech značek a vybíráte opravdu na míru. Navíc vy i zákazník víte, že nejste motivovaní prodat whisky právě té nebo oné značky, protože na půldecce máte větší marži. Vy za každou whisky dostáváte stejně, takže jediným kritériem je pro vás spokojenost klienta. Aby přišel příště zase k vám.

Druhá cesta je kariéra manažera. Vaším cílem je nejen dobře radit lidem, ale taky budovat vlastní byznys. Být dobrý poradce a získávat další poradce, kteří vám budou pomáhat růst. Časem se z vlastní poradenské práce stane spíš práce člověka, který řídí ostatní.

A pak je tu cesta pro osamělé vlky. Lidi, kteří se najdou ve finančním poradenství, mají hodně klientů, o které se starají, ale nemají ambici budovat týmy a školit nováčky a dohlížet na ně.

Na každé ze tří cest máte ale jednu společnou jistotu, kterou je podpora centrály. K dispozici je vám další vzdělávání, ale také pomoc s administrativou i s vlastní poradenskou prací. Poradce má řadu softwarových nástrojů, které mu pomáhají sestavovat komplexní finanční plán podle potřeb klienta i nastavovat jednotlivé finanční produkty – ať jde o přípravu na penzi, spoření a investice, půjčky včetně hypoték nebo pojištění. A pokud některá z oblastí nebude váš šálek, pomůžou vám specialisti na daný obor nebo produkt.

Čtvrtá cesta: vlastní poradenské centrum Pro zkušené a hotové osobnosti se u Partners otevírá ještě čtvrtá cesta. Otevřít si vlastní franšízu, bankovní a poradenskou pobočku Partners market, jakých je už dneska v celém Česku na devadesát.

Povinné zkoušky Registrace Investice (podle Zákona o podnikání na kapitálovém trhu)

Registrace Penze (podle Zákona o doplňkovém penzijním spoření)

Registrace Pojištění (dle Zákona o distribuci pojištění a zajištění)

Registrace Úvěry (dle Zákona o spotřebitelském úvěru) Samy registrace ale časem nestačí a každý rok je potřeba absolvovat následné vzdělávání.

Odborně

Zaplaťpámbu je dávno pryč ta doba, kdy poradce mohl dělat téměř kdokoli. Pokud chcete dělat plnohodnotnou kariéru musíte fakt něco umět a musíte na to mít papír. K plnohodnotné poradenské práci musíte mít registraci České národní banky v oblasti penzí, investic, spotřebitelských úvěrů a pojištění. Je to ovšem jako s každou školou, teorie je jedna věc, její aplikace v praxi pak věc druhá. Pouhé absolvování základních zkoušek z vás profíka neudělá. Abyste neudělali botu, za to ručí v první řadě váš šéf, pomáhá ale i řada manuálů a pomůcek, které vás provázejí a napovídají. A pak ještě IT hlídací pes. Špatně vyplněná nebo pro zákazníka nevýhodná smlouva přes něj neprojde, dohlíží na dodržování zákonných povinností, ale i vnitřních předpisů firmy.